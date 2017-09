Unión ganó y se puso a un punto de Boca

Hoy 21:23 -

Unión sigue ganando. Está, hasta hoy, como escolta de Boca. Y va por más. La victoria por 2 a 0 ante Olimpo, ratificó el buen momento del equipo y la racha de sus goleadores, Soldano y Gamba. Y también un presente sumamente comprometido para el conjunto bahiense, con un plantel acotado por las lesiones y hoy la expulsión de Herranz.

El resultado no fue un reflejo de lo que se observó sobre el terreno de juego. El local debió haber goleado pero no supo aprovechar las ventajas, claras y evidentes, que le ofreció un adversario que no pudo mantener ni siquiera su línea de juego. Vino a no perder por goleada y lo consiguió. Pero tampoco eso le sirve porque si los resultados no llegan, su horizonte será cada vez más oscuro.

El conjunto tatengue festejó y se ilusiona. Pero como dijo su goleador, Soldano (cuatro tantos en las cinco fechas jugadas), "hay que seguir por este camino y con los pies sobre la tierra".