"¡Paren el mundo, me quiero bajar!": Mafalda cumple 53 años de su aparición

Hoy 09:47 -

Un 29 de Septiembre, pero de 1964, Mafalda apareció por 1era vez en el semanario Primera Plana. A partir de aquel entonces, el simpático personaje de Joaquín Salvador Lavado Tejónm, o más conocido como Quino, cobró gran popularidad y se convirtió en reflejo de la clase media latinoamericana.

En realidad Mafalda nació unos años antes, en 1963, cuando Quino comenzó a realizar una historieta que funcionaría como publicidad de una marca de electrodomesticos Mansfield, de la empresa Siam Di Tella. Su creador dibujó a una familia formada por un matrimonio de clase media con 2 hijos, un niño y una niña. Mafalda presentaba rasgos similares a los actuales, mientras que las características del matrimonio eran parecidas a los padres de Mafalda. Sin embargo, el hijo no se parecía a ninguno de los personajes que luego aparecerían en la etapa posterior de la tira.

"En realidad Mafalda iba a ser una historieta para promocionar una nueva línea de electrodomésticos llamada Mansfield. La agencia Agnes Publicidad le encargó el trabajo a Miguel Brascó, pero como él tenía otros compromisos, me lo pasó a mí. Esto fue en 1963. Pero la campaña nunca se hizo y las 8 tiras que dibujé quedaron guardadas en un cajón. Hasta que al año siguiente Julián Delgado, secretario de redacción de Primera Plana, me pidió una historieta. Entonces rescaté esas tiras y bueno, ahí empezó todo", contó Quino en varias oportunidades.

Cuando Mafalda apareció en Primera Plana, ya no tenía ningún vínculo comercial con la marca. En un comienzo sólo aparecían Mafalda y sus padres, pero con el tiempo, el autor agregó más personajes como los famosos amigos Felipe, Susanita, Manolito, Miguelito, Libertad, y su hermano Guille.

Te puede interesar: Escándalo: un payaso se burló y justificó un femicidio en su show

Tiempo después, el 15/09/1965, Mafalda pasó al diario 'El Mundo' de Buenos Aires hasta el día en que este diario cerró el 22/12/1967. Finalmente el 02/06/1968, comenzaron a publicarse 4 tiras por semana de Mafalda en Siete Días Ilustrados.

Pese al gran éxito del que gozaba Mafalda y que recorrió distintos países del mundo, apareció por última vez en una tira el 25/06/1973, cuando fue publicada en el semanario Siete Días. El 18/06 de ese mismo año, Susanita adelantaba la ausencia de la historieta al lector: "Ustedes no digan nada que yo les dije, pero parece que por el preciso y exacto lapso de un tiempito los lectores que estén hartos de nosotros van a poder gozar de nuestra grata ausencia dentro de muy poco".

Una semana después, fue Mafalda quien tomó la palabra: "Dice el director que bueno, que a partir de hoy podemos darle un descanso a los lectores, pero que si alguno de nosotros se mudare, trasladare y/o apareciere en otra revista y/o diario, él a patadas nos agarrare".

Quino había explicado: "Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final es porque la cosa no va. Y por respeto los lectores y a mis personajes y por mi manera de sentir el trabajo decidí no hacerla más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer."

Hubo más apariciones de Mafalda, pero fueron discontinuas para campañas de bien público o como un regalo que Quino hacía a sus amigos. A pesar de la ausencia de sus publicaciones, las frases de Mafalda como "¡Paren el mundo, me quiero bajar!" siguen presentes entre los argentinos y miles de seguidores de Quino alrededor del mundo.

En 1976, durante la Masacre de San Patricio, colocaron un afiche de Mafalda sobre los cuerpos de los sacerdotes palotinos y seminaristas que habían sido asesinados. En la imagen estaba Mafalda señalando el bastón de un policía, con un texto que decía: "Este es el palito de abollar ideologías", otra de sus famosas frases.