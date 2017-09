Conocé al nuevo dueño de la famosa mansión Playboy

Hoy 13:56 -

La muerte del fundador de Playboy, Hugh Hefner, dejó varias interrogantes sobre quién heredará sus propiedades y fortuna. Entre ellas, la famosa mansión Playboy.



En agosto de 1016, el creador de la revista del conejito vendió su mansión en Los Ángeles (California) a su vecino, Daren Metropoulos, por un valor de 100 millones de dólares. Pero con la condición de seguir viviendo allí durante el resto de su vida, que se apagó este miércoles a la edad de 91 años.



Daren es un empresario de 33, años nacido en Grecia y que emigró a Estados Unidos a los 10 años. Hijo de C. Dean Metropoulos, un multimillonario inversionista de capital privado que hizo su fortuna comprando y vendiendo reconocidas marcas de aperitivos, y según la revista 'Forbes', cuenta con un patrimonio de 2.400 millones de dólares.



La mansión que se encuentra dentro de un terreno de dos hectáreas, y tiene 29 habitaciones, una sala de juegos, un teatro, una bodega de vino y la famosa piscina en forma de cueva con cascadas, además de otros lujos.



El joven empresario pretende unir esos dos inmuebles y crear un centro de atracción para adultos.

Daren Metropoulos, new owner of Playboy Mansion, at its sister house, his home since 2009. pic.twitter.com/1P17rK2clo