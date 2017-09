Que nunca te pase: se tatuó a su novia en topless y ella lo dejó una semana después

Hoy 17:32 -

El británico Malakye Brooks tomó una decisión que luego se lamentó: se tatuó en su cuerpo el retrato del dibujo de su novia en topless, y ella lo dejó una semana después.

El joven viajó con sus amigos a Ibiza para celebrar una despedida de soltero, y terminó haciéndose el tatuaje en su espalda. El problema fue que, apenas una semana después, ella decidió dejarlo.

"Me quedé sentado por cuatro horas mientras me cortaban. Después fui a un bar y todas las miradas se dirigían a mi espalda. Ahora que nos separamos, cada vez que voy a la pileta o a la playa es inevitable ser el centro de atención, me miran como si fuese un extraterrestre", explicó Malakye a los medios sobre su retrato en su espalda.

