CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Septiembre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

Hoy 21:43 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 LOS SIMPSONS

08.00 NICK JR.

10.30 CINE. RESCATANDO A SHILOH

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE. RESCATANDO A SHILOH (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 LOS SIMPSONS

17.45 CINE. LAS AVENTURAS DE RAMONA Y SU HERMANA

19.30 CINE. UN DÍA MUY ESPECIAL

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR (CONTINUACIÓN)

00.45 NOTICAMPI

00.50 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.00 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

11.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DEFENSORES (P)

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO (PROGRAMA 1- ESTRENO)

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 POLIFONÍA

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 VIVIR SANTIAGO (PROGRAMA 2 - ESTRENO)


CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES


PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO PERDIDO

07.55 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

08.10 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y MONSTRUOS

09.41 ESTE CUERPO NO ES MÍO

11.44 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

11.56 UN MONSTRUO EN PARÍS

13.45 LA PRINCESA Y EL SAPO

15.44 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

15.55 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

17.51 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

19.56 TODOPODEROSO

22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE PARTE 1

TCM

06.53 LA PEQUEÑA PÍCARA

08.50 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

10.26 LA PISTOLA DESNUDA

12.04 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

13.44 MAVERICK

16.07 KARATE KID

18.31 EL FUGITIVO

21.00 VIVEN

23.17 CALLES DE FUEGO

TNT

06.00 LILO Y STITCH

07.34 LOS ÁNGELES DE CHARLIE - AL LÍMITE

09.33 LA TIERRA PERDIDA

11.33 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES

13.05 VALIENTE

14.50 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE II

16.32 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

18.31 AVIONES

20.09 MONSTERS, INC.

22.00 UN HOMBRE DIFERENTE

00.04 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CACERÍA HUMANA A NIVEL NACIONAL

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, DAÑO COLATERAL

11.00 HOUSE M.D., AVANCES

12.00 HOUSE M.D., DE 5 A 9

13.05 IT TAKES A KILLER

13.35 SERENITY

15.55 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA

18.40 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

21.00 ELYSIUM

23.15 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

01.45 ELEMENTARY

02.35 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CACERÍA HUMANA A NIVEL NACIONAL

STUDIO UNIVERSAL

09.00 TODO EN SU MOMENTO

10.55 K-NINO

13.05 BEETHOVEN Y EL TESORO DEL PIRATA

15.00 PETER PAN LIVE

17.50 SOY ESPÍA

20.00 TORPES Y SEXY

21.40 ACOMPAÑANTE

23.35 MARCI X

01.25 #AMORENTRÁNSITO

01.45 TORPES Y SEXY

A DÓNDE IR

MOON LIGHT

(ROTONDA SUR, BARRIO ISLAS MALVINAS)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, SHOW MUSICAL CON HUGO MIGUELES.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 23, TRIBUTO A RAÚL CARNOTA, GRITO SANTIAGUEÑO, CON CAROLINA HAICK, HORACIO LAVAISSE Y ARIEL “GOMA” HERRERA. INVITADAS ESPECIALES: MARTA NAZAR Y CAROLINA JAKAS.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

+HOY, A LAS 21, 50 AÑOS DE ROCK NACIONAL CON SHUTE REGGAE Y VINTAGE BAND. INVITADOS: GUSTAVO GALVÁN, VERO SARDAÑA Y DIEGO ABDALA.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, ALEJANDRO DÍAZ, LOS INFANTES, JUAN CARLOS ROVELLI.


CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

30/09-01/10 -14:00 (Cast) 16:15 (Cast) 18:25 (Cast) 20:35 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

30/09-22:45 (Subt) 01:00 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

30/09-14:00 (Cast)15:00 (Cast) 16:45 (Cast) 18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (Subt) 01:00 (Subt) 00:00 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

30/09-15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

VIENTO SALVAJE (2D):

TRILLER (+ 13 AÑOS)

30/09- 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

30/09-01/10 -14:15 (Cast) 16:30 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 04/10 -18:45 (Cast) 20:45 (Cast)

MADRE (2D):

DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)

30/09- 22:40 (subt) 01:00 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP) DURACIÓN:

01/10-04/10-17:30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

01/10-04/10-19:45 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

01/10-04/10- 22:10 (Cast)

TITA 2D (PRE ESTRENO)

BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)

01/10-20:30 (Cast) únicamente

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 16:30 - 19:00 - 22:00 (JUEVES A SÁBADO)

CASTELLANO 2D 21:00 (DOMINGO A MIÉRCOLES)

Lunes, martes y miércoles $65

LEGO LINJAGO: LA PELÍCULA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00- 18:30- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 21:30 (SOLO DE JUEVES A SÁBADO)

Lunes, martes y miércoles $65

FIESTA DE CINE NACIONAL 01-10 AL 04-10-2017

EL FÚTBOL O YO ATP

CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO LUNES Y MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D 22:30 (SOLO DOMINGO Y MARTES)

Lunes, martes y miércoles $65

51 % APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 22:30 (SOLO LUNES)

Lunes, martes y miércoles $65

MAMÁ SE FUE DE VIAJE ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (LUNES Y MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO DOMINGO Y MARTES)

Lunes, martes y miércoles $65

CASI LEYENDA apta 13 años

CASTELLANO 2D 20:00 (LUNES Y MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO MARTES)

Lunes, martes y miércoles $65

LA CORDILLERA Apta 13 años

CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO MIÉRCOLES)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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