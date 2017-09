Fotos Extraditaron a tres jujeñas acusadas de estafar en $130.000 a un jornalero

-

Por pedido de la Unidad Fiscal de La Banda -a cargo del Dr. Hugo Herrera- personal de la División Delitos Económicos con colaboración de sus pares de Jujuy apresaron a tres mujeres acusadas de estafar a un jornalero residente en Forres, por una cuantiosa suma de dinero. Según revelaron las fuentes consultadas, la investigación se inició en diciembre del año 2016, cuando Marcelo Robles se presentó en la mencionada dependencia y denunció que recibió un llamado telefónico donde le informaban que el titular de la línea (la víctima) había ganado un automóvil O Km, un televisor, una cocina y una heladera entre otros cuantiosos electrodomésticos. Creyendo en su golpe de suerte, Robles escuchó atentamente a esa voz del otro lado del teléfono que le explicaba de qué se trataba el ‘concurso’, pero no todo era color de rosas, ya que para adquirir todos los bienes ganados él debía hacerse cargo de los gastos administrativos. La víctima remarcó que el monto por los ‘papeles’ que debían realizar para que le entreguen sus premios era de 10.000 pesos a lo que Robles respondió que no los tenía en ese momento. Los estafadores al ver el interés del damnificado en obtener el supuesto premio, le hicieron una segunda oferta: debía pagar el monto total en cuotas de 3 mil pesos. A través del sistema Wester Union -transferencia de dinero- el damnificado realizó durante 6 meses 19 depósitos de distintos montos, por lo que la suma total ascienda a los 130.000 más 900 pesos que gastó en tarjetas de crédito para teléfonos. Ante la cantidad de dinero que depositó y al ver que no había respuestas de los premios, se presentó con todos los comprobantes ante la policía y radicó la denuncia. La causa cayó en manos del Dr. Hugo Herrera, quien ordenó que se realice una minuciosa investigación. A través de las averiguaciones, los pesquisas establecieron que para la estafa se utilizaron 6 cuentas de Wester Union, un sistema que solo debe cobrar el titular de la cuenta, por lo que una vez acreditada la identidad, se ordenó la detención de tres mujeres implicadas. Las acusadas ayer fueron extraditadas a nuestra provincia y en los próximos días serán indagadoa por el fiscal a cargo de la causa.