Sobreseimiento definitivo para un friense acusado de robar garrafas

30/09/2017 -

FRÍAS, Choya (C) La Justicia de Frías declaró el sobreseimiento total y definitivo de un hombre al cual la policía y la fiscalía, acusaban del supuesto delito de robo de una garrafa de 15 kilogramos que se había secuestrado, en consecuencia la jueza resolvió que se le devuelva el elemento. En la audiencia, la defensora del imputado, Ramón Humberto Ramos, planteó la nulidad del procedimiento policial efectuado el 16 de mayo y el Ministerio Público Fiscal, luego de los testimonios obtenidos, no tuvo opción que pedir el sobreseimiento total y definitivo "dado que el delito no fue cometido por Ramos", explicaron.

Finalmente la Dra. Gabriela Núñez de Cheble resolvió sobreseen al imputado por la fiscalía y la policía en un principio, devolverle la garrafa y citar a una nueva audiencia a la otra persona implicada con Ramos ya que su situación debería resolverse en el mismo sentido.