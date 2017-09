Partidos en Defensores y Borges

30/09/2017 -

El torneo de la Afab continuará hoy en las canchas de Defensores del Sud y Coronel Borges.

En Defensores se cumplirá el siguiente programa: 9.30, Huaico Hondo vs. Coronel Borges, en Mini; 11, Normal Banda vs. Belgrano, en Mini; 12, Defensores vs. Almirante Brown, en Mini; 13.15, Defensores vs. Locas x el Básquet; 15.15, Colón vs. Locas x el Básquet.

En Coronel Borges se jugarán dos partidos: a las 16, Belgrano vs. Central Córdoba; 17.45, Quilmes vs. Veteranos de Defe.

La fecha se completará el domingo.