Marcos Melvin, en observación

Fotos RECUPERACIÓN. Marcus Melvin sufrió una fuerte contractura que le impidió debut con la camiseta de Quimsa.

30/09/2017 -

Marcus Melvin dejó atrás una fuerte contractura, se entrenó ayer con el plantel y crecieron las chances de que el próximo lunes debute con la camiseta de Quimsa frente a Atenas de Córdoba, en el Ciudad. El ala pívot estadounidense será observado hoy y mañana y será finalmente Fabio Demti el que decida si será utilizado.

El entrenador santafesino habló de la situación de Marcus Melvin. "Se entrenó hoy por primera vez. Hizo algún trabajo. La idea es probarlo un poco más a fondo mañana y el domingo. Si está en condiciones, va a jugar. Todavía no sabemos cómo está. Hoy recién hizo los primeros movimientos. Realmente lo voy a definir en las últimas prácticas", comentó. "Vino muy mal en su puesta a punto. Después sufrió una contractura fuerte, un pequeño desgarro. Por eso tuvo que empezar de nuevo", agregó el entrenador principal de la Fusión. De cara al partido del lunes, Demti destacó la importancia de conseguir la victoria. "Habrá dos equipos con la misma necesidad. Me imagino un Atenas guerrero para jugar, luchador. Es un equipo que tiene buenos jugadores y que también necesita mucho la victoria como nosotros. En esta etapa en que cada uno de los puntos son muy valiosos, no hay que dar ventaja. Me parece un típico partido decisivo para la posición. Los dos vamos a jugar con los dientes apretados. Eso es lo que tiene este torneo, que ya rápido se juegan partidos como si fueran finales. De ganar, podemos sacar una pequeña ventaja con ellos", opinó convencido.

Balance

Fabio Demti también esbozó un balance de las primeras sensaciones que dejó el Súper 20. "Hay muchos buenos equipos, pero todavía no pueden lucir como tales porque son los primeros partidos oficiales. Todos, salvo San Lorenzo y San Martín, han cambiado mucho su personal. Entonces, se necesita más de tiempo para lucir porque me parece que se puede jugar un mucho mejor básquet con los planteles que hay. En esa bolsa estamos nosotros también, que tenemos un buen grupo de jugadores, pero todavía no jugamos como queremos jugar. Me deja la sensación de que va a ser una temporada muy pareja, muy difícil, de que hay grandes equipos y que se va a ver una temporada buena, porque además de buenos nacionales repartidos en los diferentes equipos, también hay buenos extranjeros", opinó. Por último, habló de los extranjeros de Quimsa.

"Me dan mucha seguridad tanto Francis como Gadson en los partidos y también en el día a día, que eso es un poco lo que apostábamos con ellos, desde el profesionalismo y desde lo que son como personas. Además son muy buenos jugadores, saben lo que es jugar como equipo. Todos lo valoramos mucho. En ellos dos estoy muy tranquilo y a la espera de lo que pase con la recuperación de Melvin", explicó.l