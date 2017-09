Axel reveló por qué lanzará su gira desde Santiago

30/09/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

"Llegar a Santiago, y encima abrir mi gira nacional e internacional, es algo espectacular. En Santiago siempre me ha ido muy bien y la gente me mima. Será una noche mágica y única que viviremos con los santiagueños en un concierto en el Fórum, ese lugar tan maravilloso y confortable". Así se expresó Axel, directamente desde España, donde realiza acciones promocionales, al hablar en exclusiva con EL LIBERAL sobre el concierto que realizará el próximo 5 de octubre, a las 22, en el Fórum. Allí presentará "Ser", su flamante CD. El show en el Fórum será el puntapié inicial para una extensa gira que lo llevará por todo el país y también el continente europeo.

-¿Qué representa empezar una extensa gira nacional en Santiago?

-Es muy importante. Llegar a Santiago y realizar mi primer concierto en el Fórum, que es un lugar tan lindo y que se escucha tan bien, va a ser espectacular. Con la energía de toda la gente de Santiago del Estero va a ser un concierto hermoso, un momento soñado. Como retribución, yo te puedo asegurar que van a ver algo inolvidable. Es un concierto donde vamos a entregar todo, porque el año que viene voy a estar todo el año fuera del país y seguro que no vamos a poder tocar por un tiempo muy largo en Santiago. El show de este 5 de octubre va a ser especial estar ahí, presentar mi nuevo disco y debutar con la gira en Santiago donde, siempre, me ha ido muy bien y la gente me mima. Será una noche mágica y única que viviremos con los santiagueños en un concierto en el Fórum, ese lugar maravilloso y confortable.

-Desde lo conceptual, ¿ "Ser" es vida, celebración, dolor, amor, esperanza, familia?

-Es así. Es un disco que habla de la paz, de los sueños, de las despedidas, de las bienvenidas, de la familia, de los amigos, del amor, del amor a la mujer y del amor a uno mismo. Es un disco que tiene un poco de todo y, realmente, creo que fue escrito y concebido desde un lugar muy profundo, desde una situación de vida de mucha sensibilidad. Entonces, se puede percibir perfectamente todo eso: sensibilidad, profundidad y dinámica porque, también, es un disco que tiene mucha alegría y mucho para bailar. Y, como siempre, en cada disco buscando crecer y moverme de la zona de confort. Es un disco, sonoramente, muy moderno sin perder la emoción que siempre me caracteriza a mí en cada canción.

-A propósito de la sonoridad, se observa el predominio de lo electrónico, hasta algo folclórico y, obviamente, las baladas.

-Es salir de la zona de comodidad, pero manteniendo mi esencia y todo es natural, no hay nada forzado. El folclore está presente con una pincelada en alguna canción ("Aguaribay"). En este disco incorporé mucho lo electrónico ("Malgre Tout" o "Bailas para amar"). "Aire" está sonando muy fuerte en todo el país. Es una canción muy característica de Axel, pero con toda la sonoridad moderna y sin perder la sensibilidad. En todos los discos intento sorprender a la gente y correr algunos riesgos. Soy muy aventurero, me gusta trascender límites. En la producción se pudo conseguir interesantes arreglos que muestran una evolución.

-¿De qué manera incidió, en el proceso creativo, el radicarte, con toda tu familia, en Traslasierra?

-Muchísimo, porque el silencio y la paz que te invade el exterior ahí, ayuda a tu silencio y a tu paz interior también. El estar en contacto con la naturaleza, el acostarte y contemplar la luna y las estrellas y no los ladrillos y el levantarte y ver la salida de un sol y no un edificio, sin lugar a dudas hizo que se potencie la sensibilidad que siempre tuve y se potencie también el momento especial que estuve viviendo estos últimos años.

-"Nacer, morir, resucitar. Seré de ti la eternidad", escribes en "Eternidad" canción dedicada a tu mamá. ¿Cómo lograste procesar ese dolor?

-La conexión con mi familia y con mis amigos ha sido muy importante, pero también la música, que es la manera de sacar afuera lo que me pasa y hacer catarsis, es sanadora. Fue muy importante haber escrito ‘Eternidad’, canción dedicada a mi mamá, y es también para todas las personas que están cerca de nosotros y se nos van y llevan un poquito de nosotros con ellos. Es una canción especial que yo siento que le va a tocar el corazón a toda la gente.

-Cuánta ternura, cuánta emoción, enorme amor al escuchar la voz de tu hijo y la tuya prácticamente desgarrada, cuando interpretas "Fermín".

-Muchísima ternura, emoción y amor. La verdad que la llegada de Fermín trajo mucha alegría. Fermín nació dieciséis días después de morir mi mamá. Trajo mucha luz, mucha alegría a la casa, a la familia, a los amigos. Como no podía ser de otra manera. Como ya tuvieron sus canciones Águeda y Aurelia, Fermín también la tiene en este disco "Ser".

-Por parafrasear lo que dices en "Que nos animemos", ¿en estos tiempos es posible que "quedemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento"?

-"Que nos animemos" es una canción que invita a la gente, de alguna manera, a dar todo. Si te vas a enamorar de una persona, si vas a tomar un riesgo o vas a tomar un camino, hay que hacerlo con toda la energía posible y no tibiamente o a media. Hay que dar todo de nosotros y después dejar que obre el universo. Nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible y dejar que el universo se encargue del resto. Esto, no solamente en las relaciones de amor, como dice la canción, sino en todos los aspectos de la vida. Hacerlo al máximo en excelencia, animándonos y corriendo riesgos. "Ser" es el disco donde fui más profundo, por todo lo que viví. Yo creo que la vida está atravesada por intervalos de caos y calma. Y en esos momentos caóticos no sobrevive el más fuerte, ni el más sabio, ni el más rico, sino el más flexible, el que mejor se adapta.