Melina Lezcano "estrenó" bailarín y se lució con su coreografía

Hoy 12:55 -

Melina Lezcano salió a la pista ayer luego del escándalo que se desencadenó hace algunos días y que desencadenó la salida de Joel Ledesma y la designación de Maximiliano Buitrago.

"Le agradezco a Dios que haya llegado Maxi a mi vida", dijo ella marcando la diferencia pero aclaró que con Joel "está todo bien" e incluso le mandó un beso.

Tras bailar, Pampita que había manifestado su enojo por pedir el cambio de bailarín, la felicitó: "Hola Melina. Bienvenido a Maxi que es un excelente bailarín que ya ha estado en el certamen y que es maravilloso. Me encantó la coreografía, me parece que tenía mucho ballroom. Me gusta ver cómo hicieron todas las posiciones de los brazos, esa cosa exagerada que tiene el ballroom de que la cabeza va con la música... lo hicieron durante toda la coreografía", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Y con Melina, en particular, quiero decir que veo un cambio rotundo. Es otra mujer, ya desde el vestuario. Me parece que se sacó tabúes y complejos. Empiezo a ver una artista completa, que sale a la pista segura de sí misma y eso, en este ritmo, importó mucho. Sí hubo pequeñas desprolijidades pero realmente el cambio es tan grande que no lo voy a tener en cuenta. Para mí, esta noche fue la noche que más brillaste. Ojalá no te distraigas con nada y puedas seguir así de potenciada. Felicitaciones, chicos... ¡una gala espectacular!".





¿El puntaje? Un súper diez.