Froilán González: “Para mí no es desayuno si no leo EL LIBERAL”

28/10/2021 - 23:30 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

JOSÉ FROILÁN “INDIO” GONZÁLEZ, LUTHIER SANTIAGUEÑO, Y TERE CASTRONUOVO

Les agradezco por apoyar y difundir la cultura de nuestro pueblo, como es la Marcha de los Bombos, tener un patio para que la gente se reúna. Nos hace bien a todos donde nos podamos refugiar y sentirnos felices, felices también por estos 123 años de EL LIBERAL, toda la historia de un pueblo. Les agradezco por el premio que me brindó. Ojalá que sigamos con esta historia, recuperando la memoria de Santiago del Estero, principalmente, y agradeciéndoles que nos acompañen en este proceso histórico del Patio del Indio Froilán, la Marcha de los Bombos y todas las actividades que hacemos con otras organizaciones, con las instituciones escolares y que siempre que levantemos el teléfono están presentes. Para mí no es desayuno si no leo EL LIBERAL”.