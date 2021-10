“MUSHA” CARABAJAL: La espiritualidad de un músico que ama a su tierra y fue N° 9 de Mitre

29/10/2021 - 22:57 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Mario “Musha” Carabajal es integrante del conjunto folclórico Los Carabajal. Esta parte de la historia de su vida es conocida, pero quizás la que menos conocen es cómo salvó su vida aferrándose a lo espiritual, como también el amor incondicional y eterno por Miriam Talone, su esposa con quien se casó tras estar treinta años juntos.

La historia del músico es la que todos conocen, pero quizá no la de aquél habilidoso jugador de fútbol que estuvo tres años en el Club Atlético Mitre, de Santiago. “Jugaba de número 9, de hacer muchas diagonales, ingresando al área con las dos piernas y que por suerte podía concretar”, tal como lo reveló en el ciclo “A solas con EL LIBERAL”.

Quizás pocos conocen los dolores y las penas que has tenido por las pérdidas o por superar situaciones extremas que te ha planteado la vida. ¿Cuánto de resiliencia hubo en vos para enfrentar a esas contingencias?

Y mucha espiritualidad, fundamentalmente. Hubo pérdidas que son muy fuertes, como la de mi padre, primero, de mi madre y la de mi hermana menor. Dicho sea de paso, nosotros, ese día, cantábamos en Amaicha del Valle (Tucumán). Ese mismo día hicimos el sepelio y cantamos en Amaicha del Valle. Nos juntamos con el grupo para ver que hacíamos. Ana María, lo que hubiese querido es que fuéramos a cantar. Hicimos caso a la conciencia, a la voz de ella que nos llegaba y fuimos a cantar a Amaicha del Valle con todo el dolor. Cada paso para superar ese dolor ha sido enfrentado con mucha espiritualidad y apoyo de la gente que me rodea, de Miriam (Talone, su esposa) que para mí es un sostén fundamental para todo lo que voy logrando en mi vida personal y la profesional.

Háblame acerca de la gran mujer con la que te has casado.

Miriam forma parte de la mitad mía, desde el corazón, desde el sentimiento, desde la convivencia. Es una persona que, tal vez, para ella no haga lo que hace para mí. Hay una entrega, una orientación y una guía que eso hace que me ayude mucho en mi trabajo. Es una persona noble, transparente y frontal. No tiene grises. Eso hace que me haga ver a mí algunas cosas donde estoy equivocado y que yo sepa hacer autoanálisis de situaciones que me pueda estar equivocando. Ella es el ojo que mira, el corazón que siente y que me va guiando. Hemos llegado a esta vida juntos y seguimos transitando la vida juntos. Nos hemos casado después de treinta años. Seguiremos por toda la vida porque somos indispensables el uno para el otro. Vivir con ese amor es superar todo esto que estamos hablando. Es ver con optimismo y con amor la vida y entender un montón de cosas así sea adversa, que la tenes que superar y aparte de superarlas tenes que estar firme, siempre con el espíritu bien alto. Ella también es muy espiritual. Eso es lo que también me transmitió como para que yo pueda ir sobrellevando cualquier dificultad.

Emociona saber que te hayas casado después de treinta años y en una ceremonia a orillas del río Cosquín.

Con Miriam decidimos hacerlo por Civil en el 2019. El Registro Civil desbordó de músicos, fotógrafos, familiares. Fue una hermosa ceremonia donde se cantó, se bailó y se dijeron palabras. Después fuimos al almuerzo. Antes de llegar al almuerzo nos arrinconaron varios periodistas para decirnos que esto no debía quedar así sino hacer un gran festejo. Nosotros no queríamos un gran festejo. Fueron los periodistas quienes lo organizaron. Eligieron Cosquín, a orillas del río Cosquín y en época de festival. Así fue como Marcelo Jara, Silvia Majul, Eduardo Fisiscaro, Poli Rossi, Sandra Albertoco, entre otros, hablaron con el intendente de Cosquín, Gabriel Musso, le pidieron el espacio para realizar toda una ceremonia folklórica y convertirse así en el primer casamiento folclórico en Cosquín. Era un mensaje muy fuerte de lo que es el lugar y de lo que es el amor. Fue una ceremonia emotiva donde hubo música, amistad y familia. Además, la comisión de Cosquín los incluyó dentro del programa de festejos, en ese entonces, por los 60 años del festival. Dejamos un mensaje de lo que es el amor, de lo que es la amistad, la vida y lo que es el sentimiento por la música folclórica, por nuestra identidad. Dicho sea de paso, están terminando de hacer el documental que lo darán a conocer en el Cosquín 2022.

CONFIRMACIÓN DE SHOWS PRESENCIALES EN FESTIVALES

La chacarera será la reina en Cosquín, Jesús María y La Banda

¿Qué rol tendrá “La Reina de la Chacarera” en los festivales de Jesús María, Cosquín y La Salamanca?

Va a ser el centro del espectáculo, de lo que nosotros queremos transmitir. Tenemos listo el video en el que vamos a reflejar lo que es el sentimiento del santiagueño por la “Reina”, la chacarera. El videoclip lo hicimos en Santiago. En este video, que va a formar parte del espectáculo “Leyenda”, planteamos el camino nuestro, nuestra abuela María Luisa, nacida en Clodomira. Tras casarse, mi abuelo se instaló en Los Lagos (La Banda). Después, en el video, estará también la historia del conjunto Los Carabajal que parte de la estación de la ciudad de La Banda hacia Buenos Aires en el tren Estrella del Norte.

¿Cómo defines la profesión del músico?

Con el paso del tiempo, uno llega a la reflexión que el músico es un equilibrista de la vida, es un equilibrista porque pasa por todas las situaciones: las buenas, las muy buenas y las no tan buenas. Cuando comienzas, me acuerdo, nosotros viajamos en el tren Sarmiento, que viene de Morón a Once, con el bombo y la guitarra en medio de la gente. Después, para ir a cantar a otro lugar tomábamos un colectivo. Todo ese tiempo ha sido de aprendizaje y lo recuerdo con mucho cariño. No teníamos medio de movilidad nosotros, pero eso nos ha fortalecido a conocer cosas que requerían ingenio y temperamento, actitud y vocación que es, con el paso del tiempo, la que consolida el nombre, trabaja y sigue haciendo equilibrio porque lo que nosotros hacemos, en el caso de Los Carabajal y otros compañeros músicos del folclore, para mucha gente que manejan determinadas decisiones, no es comercial. Entonces, cómo es cultural, cuesta más, cuesta mucho más y seguimos haciendo equilibrio. Ahora venimos de una pandemia, donde no hemos podido desarrollar la actividad, pero nos hemos reinventado a través de lo que nos proponen estos tiempos que son las redes sociales. Siempre estamos haciendo equilibrio en lo económico. Hay gente que valora y hay gente que es indiferente a eso, pero nosotros sabemos que nuestra tarea es irrenunciable, que tenemos una representatividad de Santiago del Estero, de la familia, del apellido, de un sello porque Los Carabajal hoy somos una marca registrada. Eso se ha logrado con el paso del tiempo, el no desviarnos, ni ser tentados por lo económico, por lo comercial sino representar a nuestra gente con la mayor dignidad, que lo hacemos y porque amamos lo que hacemos, amamos a nuestra gente y la queremos representar de la mejor manera.

MÚSICA Y DEPORTES, PASIONES IRRENUNCIABLES

Apasionado del fútbol, fanático de Boca y ex jugador del Club Mitre

La música y el fútbol son dos pasiones irrenunciables de “Musha” Carabajal. En su entrevista para el ciclo “A Solas con EL LIBERAL”, evocó su paso por el Club Atlético Mitre, de Santiago, equipo en el que jugó durante tres años. Además, su amor por Boca“Jugaba de número 9, de hacer muchas diagonales, ingresando al área con las dos piernas y que por suerte podía concretar. Hay un jugador histórico de Mitre, el “Fito” Pons, gran jugador, que me asistía permanentemente, generalmente para las diagonales mías y los goles”, contó orgulloso en su distendida conversación con EL LIBERAL.

La música es el espejo en el que se reflejan y proyectan su trabajo, pero el fútbol es otra de las pasiones de ustedes y simpatizantes de Boca. Háblanos de esa etapa.

En familia numerosa como la nuestra, donde priva al varón, el fútbol era un hecho que estaba permanentemente. Así como estaba la música también estaba el fútbol. Iban emparentados, pero no eran compatibles. Tuve la posibilidad, cuando hice el servicio militar, de que me vieron jugar y un directivo del Club Atlético Mitre, que era militar, me llevó a hacer una prueba en Mitre. Ahí me quedé y jugué tres años en Mitre, un club muy popular de Santiago del Estero, barrio 8 de Abril, “Maño” Luna, Alfredo Ábalos. Toda la familia Ábalos es fanática de Mitre. Esa etapa fue una parte importante de mi vida que no la pude seguir desarrollando porque es la música la que nos atrapó en el tiempo. Allí comienza mi vocación por la música. Había que tomar una decisión y esa decisión fue la música.

SU AMISTAD CON EL HOY INTEGRANTE DE LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS

Los Quimsa, un mojón importante en la carrera de “Musha” junto con “Alito” Toledo y Guillermo Ocón

En los albores de su carrera, “Musha” estuvo en Los Quimsa, grupo que conformó con Alfredo “Alito” Toledo (hoy en Los Manseros Santiagueños) y Guillermo Ocón, fallecido en un accidente automovilístico del que se salvaron de milagro “Musha” y “Alito”.

En el ciclo de entrevistas “A Solas con EL LIBERAL”, “Musha” recordó aquél paso por Los Quimsa y el accidente en el que casi muere.

Recordó: “Estaba en Buenos Aires trabajando con el conjunto y me llega la citación para hacer el servicio militar. En mi DNI tenía la dirección de La Banda y no la quise cambiar porque sentía el orgullo de ver en mi DNI el nombre de La Banda. No tomé conciencia de que cuando me llegó la citación me tuve que ir a Santiago a hacer el servicio militar”.

La conscripción la realizó en el Distrito Militar Santiago del Estero. En esa etapa de su vida, “Musha” comenzó a retomar los contactos con amigos, como el caso de “Alito” Toledo. Rememoró que fue Toledo quien le dijo: “Musha, ya que estás aquí, porque no armamos un conjunto”. Tras aceptar la invitación, Toledo le dijo además que conocía a “un chango que canta muy bien'' que vivía cerca de la Escuela Industrial de La Banda. Le dije que lo citara a su casa. Nos fuimos al barrio Bánfield, la casa de los padres de “Alito” y donde actualmente vive él. Ahí conocí a Guillermo Ocón. Ahí, naturalmente, “Alito” hizo primera (voz), Guillermo segunda (voz) y yo tercera. Media zamba cantamos y sonaba compacto como si fuese que estábamos cantando y ensayando desde hace años”.

Carabajal rememoró que EL LIBERAL apoyó la iniciativa de la formación de Los Quimsa. “Dio a conocer la noticia y la gente se enteró. A partir de allí comenzó una etapa de mucha intensidad de tocar en todos los lugares. Es más, llegamos un fin de semana a tocar en tres o cuatro lugares. Poco común en un grupo regional. Tuvimos que alquilar un vehículo por kilometraje para poder llegar a todos lados”, precisó.

Recordó que Los Quimsa fue telonero de Los Manseros Santiagueños. En esa época, uno de los integrantes de Los Manseros, el ya fallecido Leocadio del Carmen Torres, fue quien los llevó a grabar un disco en Orfeo. “Ese disco de Los Quimsa tiene un contenido muy grande porque ahí tocan''Cali ``,''Peteco ``,''Cuti `` y Roberto Carabajal, Fernando Matos, Cacho Tirao. El director artístico fue Gonzalo Pena y también estuvo cerca el papá de Rodrigo (“Potro”). Con todo ese contenido salió en 1976”.

En 1978, tras terminar el servicio militar, “Musha” se incorpora a Los Carabajal. Al dejar Los Quimsa, su lugar fue ocupado por Pochi Carrillo. “Yo quedé con Los Carabajal y, al tiempo, hay ese accidente fatal donde fallece Guillermito. Con el tiempo, Onofre Paz y Leocadio Torres lo llaman “Alito” para formar parte de ``Los Manseros”.

“BUENOS AIRES TE ADOPTA O TE ADAPTAS O TE EXPULSA”

Una infancia feliz entre La Banda y Morón

En este ciclo tratamos, fundamentalmente, de conocer a la persona. Con esa premisa es que quiero pedirte que evoques tu infancia en La Banda, tu ciudad natal, y en Morón, Buenos Aires, donde estás radicado actualmente.

Dos hechos fundamentales para mi formación. Me viene a la mente el patio de la casa de la casa de la Absalón Rojas y Güemes, en La Banda. Ahí, cerquita, el canal (refiere al balneario municipal). Pasando el canal, está la escuelita donde iba yo, la escuela Güemes. Y un par de cuadras más atrás, la casa de la abuela (por doña María Luisa Paz de Carabajal), lugar donde nosotros hemos desarrollado mi infancia. Han sido momentos de una infancia muy feliz porque mis padres han tenido hechos fundamentales para la formación. Me han estimulado con amor, con cuidado. Esa infancia en el patio de la casa de mis padres, en La Banda, ha sido muy fuerte y que se va consolidando cuando mi padre toma la decisión, por invitación de Carlos Carabajal, de ir a Buenos Aires. Mi padre trabajaba en el Correo de La Banda. Y para poder ir a Buenos Aires tenía que encontrar un trabajo afín. Así fue como consiguió trabajo mi padre y nos fuimos a Buenos Aires. Nos encontramos con un mundo totalmente distinto al que vivíamos allá (en La Banda). Fuimos a Villa Tessei, en Morón. A partir de allí, todo ese lugar donde siguió transcurriendo mi infancia, fui a la Escuela N° 7, que estaba a dos cuadras donde vivíamos nosotros en terreno prestado, casa prestada. Por eso hablo de la valorización de mis padres porque, con todas las dificultades, han sabido superar todas esas etapas y darnos a nosotros un apoyo de amor y de contención. Eso nos sirvió a nosotros para conocer a una ciudad como Buenos Aires que tiene cosas muy fuertes: te adopta o te adaptas o te expulsa. Entonces, el hecho de llegar al Anden 8, en el tren Estrella del Norte, comienza un mundo totalmente distinto al que es Santiago. Nos fuimos adaptando y conociendo esta gran ciudad. Con el paso del tiempo la fuimos entendiendo. Todo esto sirvió, con el paso del tiempo, para consolidar la tarea musical. Agustín Carabajal, creador del conjunto Los Carabajal, comenzó a guiarnos junto con Carlos Carabajal. Mi infancia, tanto en La Banda como en Morón, ha sido de mucha felicidad.

¿Cómo se llamaban tus padres y cuál es el nombre de tus hermanos?

Mi mamá es Romelia Brandán de Carabajal. Mi papá es Enrique Carabajal. De los doce hijos que tuvo mi abuela (María Luisa Paz de Carabajal) él es el número dos. Mis hermanos son, la mayor, Luisa Margarita; el segundo es “Cali” (Carlos) que está en el conjunto Los Carabajal; el tercero, es Enrique, al que le dicen “Pato”. Fue muy buen jugador de fútbol. Jugó en Sarmiento (de La Banda) y salió campeón. Después sigo yo y la menor se llama Ana María, que el destino nos privó de seguir disfrutando a la par de ella.