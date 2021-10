Gustavo Iaies: “Creo que la Argentina tenía un buen perfil educativo que ha perdido en el último tiempo y que necesitamos recuperar esos objetivos urgente”.

31/10/2021 - 02:00 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Docente universitario y exviceministro de Educación de la Nación en el gobierno de la Alianza, Gustavo Iaies, preside el Centro de Estudios Políticas Públicas, desde la que realiza una evaluación de las escuelas primarias y secundarias. Es considerado una eminencia en diseño y evaluación de políticas educativas, a tal punto que asesoró a varios gobiernos de Latinoamérica.

Desde esa experiencia y conocimiento, señaló que hubo un retroceso en la calidad educativa argentina, a tal punto de experimentar un retroceso en comparación con otros países de la región. En una entrevista “A solas con EL LIBERAL”, Iaies expuso las causas por las cuales “tenemos un desorden en el sistema educativo” y señaló cuál es el camino para recuperar ese sitial de excelencia que caracterizó a nuestro país. En tal sentido, sostuvo que hay que repensar las políticas educativas y evaluar a los alumnos y los docentes.

-¿Cómo se encuentra la educación hoy en el país, sobre todo a partir de haber atravesado una pandemia en la que se suspendió la presencialidad?

-“tengo una sensación de que venimos mal a como veníamos, si uno compara con otros países de la región como Brasil y Chile, la Argentina perdió el liderazgo que tenía. En estos dos años de pandemia diría que las escuelas estuvieron general cerradas y esto se sumó a la idea de un país que no tiene muy claro qué quiere de su educación y a dónde va. Argentina tiene que recuperar objetivos y metas, tiene que repensar cómo va a funcionar el sistema educativo y tiene que poner pilas para ver cómo hace para que esto ande.

-¿Habrá secuelas para los estudiantes, a partir de las asimetrías en cuanto al acceso a la conectividad para aprender en tiempos de virtualidad.

-Seguramente va a haber diferencias. Tengo la sensación de que las regiones donde hay más clase media y clase media alta y más objetivos puestos en la mejora educativa, la cosa va a andar mejor y tenemos otras zonas donde la cosa va a andar mucho peor

-¿Por qué sostiene que hay muchos docentes que enseñan mal?

-“Tenemos que definir desde que unidad vamos a pensar la política educativa, quiénes van a ser los que las piensen y cómo las van a ejecutar los docentes. A nivel nacional tenemos un desorden enorme, el Ministerio nacional no termina de definir qué es lo que va a hacer, dejó de evaluar, dejó de mirar en concreto lo que pasa en cada lugar. Entonces lo que hay que repensar y discutir es cómo nos vamos a ordenar, desde dónde vamos a pensar, qué es lo que se va a enseñar y cuándo enseñar y ponernos metas para ver si se cumplen o no se cumplen. Y las metas no se están cumpliendo, no estamos logrando en las escuelas las cosas que nos planteamos y esto es un problema. Entonces lo que tenemos que revisar en cada lugar cómo estamos, cómo nos planteamos metas de mejora y cómo hacemos la articulación entre docentes y padres para que los chicos aprendan”.

-¿Se deben pensar nuevas formas de enseñar, más en tiempo de los nativos digitales?

-“Hay algo de eso, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es enseñar y que los chicos que aprendan, necesitamos recuperar la idea de chicos que escriban, que lean, que puedan trabajar en matemáticas, que aprendan esas cosas básicas. Las otras cosas podremos verlas más adelante, pero no son clave”.

-¿Qué importancia tiene la lectura para el desarrollo de los niños?

Es básica, poder leer y poder entender el mundo en el que uno vive es fundamental, hay que trabajar muchos más con los chicos para que logren ese objetivo.

¿Cuál fue la escuela a la que fuiste, esa que te formó?

-“Yo fui a una escuela privada Colina de la Paz vinculada a la comunidad judía, en la provincia de Buenos Aires, y había mucha proximidad entre los alumnos y los docentes, había un vínculo muy cercano, queríamos mucho a los maestros y aprendimos mucho. La secundaria la hice en el Nacional de Morón, era una buena escuela que también tenía bastante cercanía entre docentes y alumnos: a leer y a trabajar con historia, estas cosas las aprendimos bastante bien. Estuve estudiante un año y medio en Israel, vine a hacer la universidad acá. Creo que la universidad de acá no es mala, el problema son los chicos que se van quedando en el camino. Y la universidad fue un lugar donde aprendí, donde estaba contento. Después hice la maestría en la Universidad de San Andrés y también fue un buen lugar, había un buen grupo, buenos docentes. Creo que donde se combinan docentes con ganas, alumnos con ganas, y padres que apoyan, las cosas caminas. Terminada la maestría me dediqué más a trabajar y producir. Creo que la Argentina tenía un buen perfil educativo que ha perdido en el último tiempo y que necesitamos recuperar esos objetivos urgente”.

-Eso es una responsabilidad exclusiva del Estado?

-“No, el Estado tiene una parte de la responsabilidad, pero también la familia, la sociedad se tiene que comprometer de otra manera”.

-¿Y cuál es rol de la familia en la educación de sus hijos?

-“En principio es básica. En el jardín las mamás trabajan un poco más pero después se pierden: hay que volver hacer un pacto local entre familias y escuela, donde arriba podemos dar direcciones más claras de adónde vamos, pero que los chicos y sus familias necesiten saber adónde van, e ir juntos por ese camino. Los padres deben tener muy claro que el objetivo es empujar a los chicos a tener una mejor escuela y aprender en esa escuela. La Argentina está perdiendo eso, hay que tener familias y docentes más convencidos de ese objetivo”.

-¿Qué opinión te merece el lenguaje inclusivo y que algunos docentes lo utilicen?

-“En principio no está aceptado por la Real Academia, les puede servir a los chicos para jugar en casa no para trabajar en la escuela. La escuela necesita una lengua que todos manejemos, que todos trabajemos y que todos podamos hablarla y usarla. Creo que todos esos jugos lingüísticos son buenos para los chicos, no para los adultos”.

-¿Una cierta ideologización sobre la ESI conspiró a que haya resistencia para su impartición en las escuelas?

-“Creo que ahí hay un foco muy fuerte en la familia, qué tipo de familia y lo que la familia quiere. Creo que haber transformado esto en una disciplina para todos es un problema porque hay padres quienes lo bancan más a esto y otros, menos. La escuela tiene que escuchar mejor cómo vienen las familias con esto, y trabajar a partir de lo que las familias quieren y pueden”.

¿Esa reticencia se resolvería convocando a los padres para que sepan qué se enseñará con la ESI?

-“No hay dudas de eso, y en general de todo. Habría que sería bueno tener mejores acuerdos entre familia y escuela para que los chicos sientan que viene algo coherente entre lo que dicen los padres y los maestros”.

-Hay una corriente de opinión que considera que evaluar es estigmatizar a los alumnos, ¿qué visión tiene de eso?

-“Hay que dejarse de hinchar con eso, el grupo mayoritario de los maestros quieren que sus chicos aprendan y para eso se necesita evaluarlos”.

-¿Habría que evaluar a los docentes?

“A los maestros también, pero primero empecemos por los chicos y después vemos a los maestros. Pero sí creo que hay que evaluar a los maestros por los resultados de los chicos”.

-Diario EL LIBERAL cumple 123 años, ¿qué valor le das que un medio escrito se mantenga vigente en la sociedad actual?

“Es clave, tener buenos diarios, buenos medios escritos es importantísimo para que el país vaya para adelante. Creo que tener medios nacionales y provinciales es clave, que lo que tenemos que hacer es descubrir la importancia de esos medios y trabajar con ellos, Empujan mucho a las culturas locales, para una provincia como Santiago del Estero, el no tener un medio como éste, la situación sería muy mala y de alguna manera es un poco mejor porque tiene un diario que tira para adelante”.

-¿En algún momento desaparecerá el diario en papel?

-“No lo creo, quizás va a quedar un grupo más chico, pero seguirá habiendo diarios de papel y eso seguirá funcionando”.

Has asesorado a varios países en cómo mejorar las políticas educativas. ¿Qué síntomas has encontrado en común en la región, de los buenos y de los malos?

-“En América Latina tenemos países que se han quedado dormidos en lo que los padres quieren y demandan; y hay países que se han puesto mucho más objetivos hacia adelante y lo hacen. El sistema chileno es un buen sistema, cometen errores, pero tienen claro que el Estado tiene que poner objetivos a los pibes y los pibes lo tienen que cumplir. En la Argentina nos parecemos más a un modelo donde se dejó ganar por la demanda de los padres, de la sociedad, que perdió autoridad el sistema educativo para decir ‘vamos a enseñar a, b, c y d y esto va a ser de esta manera’. A nosotros nos está faltando ordenar mejor qué es lo que vamos a enseñar a los chicos y hacer de eso un acuerdo de la sociedad”.

-¿Eso no va atado a que tiene que haber un rumbo claro de hacia dónde va un país?

-“Tiene que ver, no tengo dudas: si definimos qué país queremos, vamos a poder definir qué educación queremos para ese país. Pero creo que a nivel educativo hay cosas que a nivel educativo se pueden definir antes y a la Argentina le iría mucho mejor”.

Su faceta política: su paso por el Gobierno de la Alianza y por qué rompió el vínculo que tenía con Massa.

Un joven Iaies tuvo la oportunidad de desempeñarse como subsecretario de Educación del gobierno de Fernando De la Rúa. Al respecto, sostuvo que fue un buen momento pese a las dificultades políticas y económicas. “Creo que pudimos trabajar bien con las provincias. Nos pasó que el país estaba muy trabado y entonces lo que acabábamos de acordar con las provincias después nos costaba transformarlas en objetivos de todos. Creo que el ministerio nacional tiene que ser un ministerio que acompañe a las provincias a hacer las cosas que tiene que hacer, que no podemos tener los mismos objetivos para todas las provincias: hay provincias que necesitan unas cosas y provincias que necesitan otras. Lo que hayque definir es un modelo de objetivos claros, un modelo de cómo avanzar y después empujar a las provincias a avanzar hacia el camino que requieren”, consideró.

-El final del gobierno de la Alianza, siendo parte de él, ¿te marcó de alguna manera?

“Mucho, no venía de hacer mucha política pero la sensación es que fue un golpe, que de repente se cayó todo y que era muy difícil saber para donde seguir. Ahí me voy a afuera y comienzo a trabajar en el exterior. Estaba con mucha bronca de que esto se había caído, pero me daba cuenta de que el gobierno había hecho lo posible. Fue un momento raro”.

-Siendo funcionario y parte, ¿lo sentiste como un fracaso?

-“Sí, sentí que el gobierno había fallado en cosas, yo no había podido estar muy adentro del gobierno porque estaba trabajando más en el área de Educación, pero si el gobierno se hubiese unificado y hubiera tenido los objetivos más claros, la cosa hubiera ido mejor”.

-Estabas trabando con Sergio Massa y el Frente Renovador, ¿Cuándo se rompió ese vínculo?

-“Cuando Sergio armó este frente con el kirchnerismo yo terminé ahí, no creo que el kirchnerismo tenga una idea interesante de lo que quiere hacer con la Argentina, Sergio sí la tiene y es una pena que no salga a mostrar más de eso. En Educación que hicimos un trabajo en el que teníamos claro un modelo que avanzara y le diera posibilidades a toda las provincias”.