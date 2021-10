31/10/2021 - 03:26 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

En este día especial les quería mandar un fuerte abrazo a diario EL LIBERAL que está cumpliendo 123 años nada menos. Me pone muy feliz este diario tan hermoso que me ha apoyado en mi carrera desde mis principios, desde que iba al colegio, desde que he comenzado a caminar por las pasarelas. Les quería agradecer por llevar tantos años informando, cumpliendo con la gente, siempre dando lo mejor