Aníbal Fernández: “El país necesita de este tipo de periodismo: serio, comprometido e independiente”

01/11/2021 - 00:16 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

ANÍBAL FERNÁNDEZ

MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN





“Al Licenciado Gustavo Eduardo Ick, director editorial del diario El Liberal de Santiago del Estero, y por su intermedio, a todos los trabajadores de este prestigioso diario, quiero saludarlos por estos 123 años de vida fecunda, en el periodismo nacional.

Las veces que me han entrevistado sus periodistas, he sido respetado y me han tratado con seriedad y profesionalismo.

El país necesita de este tipo de periodismo: serio, comprometido e independiente.

Mis sinceras felicitaciones”.