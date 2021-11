01/11/2021 - 00:31 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

ÁLVARO CALDERA

PROFESOR DEL SANTIAGO LAWN TENNIS CLUB

“Quiero mandarle muchos saludos a toda la gran familia del gran Decano del Norte Argentino, el diario EL LIBERAL, en su cumpleaños 123. Me produce muchas emociones y recuerdos cuando nombro EL LIBERAL, con el cual me crié desde pequeño, buscándolo en el garage de casa, para dárselo a mi abuelo, a mi padre. Pasaron tantos años y hoy sigo con la misma costumbre, levantarme e ir al garage y a buscarlo para mí. Gracias por acompañar durante tantos años a todos los santiagueños, en todos los rubros, política, deportes, actualidad provincial, social, etc. Gracias por todas las acciones sociales que año a año realizan. Gracias por haberme acompañado durante todos estos años, con toda la información. Espero sigan por más”.