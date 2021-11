Gustavo Ick: "Los 123 años llegan en un momento muy especial"

02/11/2021 - 00:19 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Hay diversas maneras de transitar un aniversario, en nuestro caso nada nos reconforta más que hacerlo ofreciendo nuestro trabajo, nuestra inventiva y dedicación a la comunidad grande de Santiago del Estero y a nuestra audiencia digital que trasciende los límites de la provincia y alcanza a lectores en todo el país y el mundo.

Estos 123 años llegan en un momento muy especial. Venimos atravesando períodos de enorme angustia, asaltados por una pandemia que modificó todas las estructuras de nuestra vida cotidiana.

Los ámbitos laborales, los de la educación y el familiar, se han visto transformados de un modo tan radical que hoy en día, cuando ya han pasado casi dos años y cuando la esperanza de poder salir de este círculo parece acrecentarse, nos es difícil imaginar un regreso a nuestra antigua normalidad, porque siempre está a flor de piel que lidiamos con un enemigo desconocido que aún nos puede sorprender con nuevas variantes o con nuevas aristas.





Durante todo este tiempo, no hay persona que no haya experimentado un sentimiento de pérdida en su entorno. Todos hemos padecido el temor a perder la salud, a enfermarnos. Y lo que es peor, muchos hemos sufrido el dolor de la partida definitiva de un compañero de tareas, de un amigo o de un miembro de la familia.





Todo ello configura este tiempo difícil. Pero no por difícil nos debe paralizar. No podemos esperar a que no haya dificultades para comenzar a construir un mejor horizonte. Hay que seguir adelante, con la mirada y nuestras acciones puestas en asumir la responsabilidad del momento.

A lo largo de estos 123 años, EL LIBERAL ha estado presente en las buenas y en las malas de nuestra comunidad santiagueña.

Hoy, en nuestro aniversario, venimos a reafirmar nuestra misión de estar junto a la comunidad. Nuestro compromiso sigue siendo propender, aún en pandemia, al desarrollo de una sociedad justa y a su crecimiento en armonía.

Es una tarea que nos incumbe a todos. Debemos cumplir el objetivo, esta vez con más esperanza que nunca.

Con capacitación, empeño y sin bajar los brazos vamos a encontrar las salidas y soluciones para la satisfacción de las nuevas necesidades.





Estoy convencido de que se puede lograr. Será preciso actuar con inteligencia, pero también con unidad sincera y sin exclusiones. Para eso trabajamos sin descanso. Al final de los tiempos ese será nuestro único orgullo, haber pretendido siempre ser útil a nuestro querido Santiago del Estero y a nuestra querida comunidad dispersa por el mundo.

Sostener una actitud positiva y encontrar razones para mirar el futuro con optimismo, nos fortalecerá y sin dudas nos ayudará a encarar los problemas desde un lugar más sereno y con menos angustia.

Confiemos en que el próximo año nos encontrará con un panorama más alentador en lo que respecta a la situación sanitaria y nos permitirá avanzar en el logro de objetivos mayores, realizables y en beneficio de todos.

Muchísimas gracias por los saludos y los buenos deseos. Rogamos humildemente que Dios nos siga protegiendo cada día en estos momentos de tribulaciones, y que nos conceda la gracia y la bendición de salir fortalecidos como personas, como familia y como sociedad.