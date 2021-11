Economía 4.0 y pospandemia

02/11/2021 - 17:40 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

La industria 4.0 lleva a las organizaciones al escenario digital, pensar que la pandemia de Covid-19 tuvo un lado positivo puede sonar a un delirio, pero sirvió para acelerar los procesos de digitalización en todos los ámbitos, volviendo imprescindibles la gestión virtual, el teletrabajo y uso intensivo de herramientas de software para las tareas cotidianas.

Esta situación no solo está transformando la manera en la que nos comunicamos y trasladamos, sino que todas las transacciones en la actualidad se han trasladado parcial o totalmente a la virtualidad: servicios de comida, compra de electrodomésticos, indumentaria o cualquier tipo de bienes y servicios que van desde el diseño gráfico hasta las consultas médicas, los sistemas bancarios comienzan a realizar este traslado y no sólo hacemos referencia a las plataformas de home banking, sino a que algunos bancos directamente operan en la virtualidad, elevando el mercado a un nuevo nivel de competitividad, donde los pilares fundamentales de los planes de negocios serán la innovación y la transformación digital.

DESCONECTIVIDAD Y ANALFABETIZACIÓN DIGITAL

La pandemia dejó al descubierto 2 enormes brechas: La desconectividad y acceso a dispositivos y la de educación y alfabetización digital e informática; carencias de formación y educación mínimas que permitan una participación activa eficiente, entrenada, para la teleducación y el teletrabajo.

Según un informe del Foro Económico Mundial, en cinco años, sólo el 60% de los conocimientos con los que hoy contamos serán útiles, mientras que la fuerza laboral se está automatizando más rápido de lo esperado, lo que acelera los procesos de destrucción de empleos tradicionales. Más del 45% de los puestos de trabajo actuales, migrarán hacia el trabajo remoto cambiando radicalmente los modelos de contratación y los derechos laborales.

Se estima que todos estos procesos de digitalización, robotización y automatización pueden generar entre 100 y 150 millones (según estimaciones de distintas consultoras y organismos) de nuevos puestos de trabajo a nivel global para el año 2025 y el “top ten” de habilidades requeridas para este mercado digital serán: pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, uso y diseño de tecnología, tolerancia al estrés y flexibilidad e ideación.

Sabemos que el 50% de los trabajos que van a requerirse dentro de 30 años, aún no han sido inventados. Pero a modo de ejemplo podemos citar trabajos actuales y que hace 15 años eran impensados tales como pilotos de drones, técnico en impresión 3D, desarrolladores de smart contracts o los afamados streamers y creadores de contenido, que, a través de un nuevo esquema de monetización, generan ingresos a través de redes sociales como Twitch o YouTube, y ya superan ampliamente en influencia a muchas personalidades famosas de los medios tradicionales.

Las criptomonedas

Desde esa base, los sistemas monetarios están comenzando a tener un fuerte correlato virtual en lo que se conoce como las criptomonedas o monedas virtuales, que son monedas que no cuentan con un soporte físico (no existen monedas ni billetes), utilizan la criptografía para crear nuevas unidades y no existe ninguna entidad o gobierno que pueda ejercer control sobre estas.

Actualmente actitudes como la del multimillonario Elon Musk, que aceptó recibirlas como método de pago para sus vehículos Tesla, o la del gobierno chino de prohibir las transacciones de criptomonedas las pusieron en la agenda mundial. Bitcoin y Ethereum son las más conocidas, pero existen más de seis mil en circulación (coinmarketcap.com) con los valores más diversos. Lo que diferencia los tipos de criptomonedas es la tecnología que utilizan por un lado y su filosofía por otro.

La mayoría de monedas virtuales utilizan la tecnología blockchain (sistema de transferencia digital basado en la distribución de la información en una serie de nodos independientes que registran y validan dicha información de forma anónima), pero con ciertos cambios que las pueden hacer más rápidas en procesar transacciones, también hay divisas que usan fórmulas totalmente distintas. A esto se añade la parte filosófica como poner un número finito a las monedas que habrá en circulación (bitcoin) o no hacerlo, así como el grado de trasparencia en las transacciones.

CÓMO INVERTIR

Existen dos formas de invertir en criptomonedas, la primera es comprarlas, que es la opción más accesible y no es distinto a comprar cualquier otro bien de capital. La segunda es minarlas, poner los equipos necesarios para que el blockchain funcione,y se recibirá un fragmento de la criptomoneda que se esté minando por cada transacción, pero para esto se necesitan equipos potentes y equilibrar los costos energéticos para que sea rentable, o bien comprar espacio en una granja de minado en la nube, donde se puede contratar la potencia necesaria para generar las ganancias deseadas. También existen videojuegos como el Axie Infiity, que con solo jugarlo entrega recompensas en criptomonedas que los jugadores pueden intercambiar. En un paso posterior a las criptomonedas, aparecen los NFT, Non Fungible Token (moneda no intercambiable) por sus siglas en inglés, que son una pieza de arte digital que tiene una cotización determinada y nos abre una nueva forma de entender los títulos de propiedad sobre intangibles.

El futuro está entre nosotros. La lógica centro – periferia ha cambiado en esta cuarta revolución industrial y contrariamente al concepto anterior, el centro será aquel lugar donde se generen la mayor cantidad de conocimientos y habilidades. La economía 4.0 no existe sin ciudadanos formados digitalmente. Educación, inclusión, economía digital y conectividad forman un conjunto a desarrollar en integralidad, matricialmente, por gobiernos y sector privado, de manera complementaria y de largo plazo. La pandemia vino a decirnos que la digitalización es un imperativo estratégico de cada persona y de cada organización, por lo que es fundamental invertir en potenciar capacidades y no dejar a nadie atrás.