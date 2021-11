La alimentación en el futuro: vislumbrando un Santiago relevante hacia 2050

02/11/2021 - 17:59 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

El mundo experimentará profundos cambios hacia el año 2050, especialmente porque la población mundial será superior a los 9.000 millones de personas, más de 1.200 millones que la actual. Como referencia, en 1950 en el mundo habitaban 3.300 millones, es decir que en 100 años casi se habrá triplicado la cantidad de habitantes.

El principal desafío será la provisión de alimentos y no ya prioritariamente de energía como se pensaba hasta hace unos 20 años, en un contexto complejo, donde el cambio climático será la clave. Por una parte, las medidas necesarias para adaptarse al mismo y, por otra, las requeridas para no agravarlo serán las llaves de un complejo equilibrio que desde hoy debe comenzar a tenerse en cuenta en una visión a largo plazo.

Los límites en la producción de alimentos

Ese escenario complejo indica que estamos en el límite de la superficie dedicada a la producción agropecuaria en relación a los bosques necesarios para mantener el equilibrio ambiental de fijación de carbono que se emiten a nivel global. Esto, sumado a las limitaciones del cambio climático, exigirá una muy adecuada planificación. En un futuro para nada lejano, ya no se tratará de producir cualquier producto en cualquier lado, sino del máximo aprovechamiento de los recursos donde aún estén disponibles.

Esta situación no será equitativa en todo el planeta. Hay lugares, como Asia, donde el cambio climático impactará en mayor medida que en otros de acuerdo con lo que muestran los modelos, y Sudamérica será una de las áreas menos afectadas. Esta circunstancia traerá aparejado que las áreas más afectadas deberán importar alimentos de donde aún se podrá producir con cierta “normalidad”.

Sumado a este aspecto, el planteo ya no se tratará de “alimentos” sólo pensando en la subsistencia, sino ya de nutrición. En resumen, el desafío será la calidad alimentaria de lo que consumimos, una dieta equilibrada, y para ello será necesaria una variedad de productos.

Finalmente, en un teórico ámbito de escasez de alimentos, suponiendo el escenario más crítico, -y esto ya no es una visión ni alarmista ni pesimista, sino de analizar todas las posibilidades- podría sobrevenir la disparidad de ingresos entre segmentos de una población e incluso entre países. No sólo se tratará de combatir el hambre, sino también la malnutrición.

Estos escenarios ya han sido considerados por las principales potencias mundiales, y de hecho están entre las hipótesis de conflicto de carácter estratégico, por lo cual ya hay posturas que sugieren que de hecho estamos en una suerte de “guerra fría alimentaria”.

Lo cierto es que los movimientos geopolíticos de las tres principales potencias, Estados Unidos, China y Rusia, indican claramente que sus movimientos se orientan en esa dirección, especialmente las dos últimas, ya que Estados Unidos se puede sostener autónomamente en alimentos, no así China y Rusia.

Fusiones y adquisiciones de empresas alimentarias, compra o arriendo de campos en diferentes sitios del mundo, patentes de semillas o agroquímicos e incluso maquinaria agrícola son las nuevas “trincheras” estratégicas a largo plazo. Una especie de TEG, Monopoly o Estanciero moderno y real.

Las inversiones privadas en tecnología tanto alimentaria como ambiental se han multiplicado silenciosa pero sostenidamente, algunas de ellas incluso financiadas por esos Estados, especialmente Europa, que no está ajena al proceso, pero de una manera no tan “agresiva” como China.

Los recursos naturales ya son un importante activo estratégico de estos países, especialmente el agua, fundamental en el proceso de obtención de alimentos.

La importancia del transporte de alimentos

Otro aspecto absolutamente clave en este escenario es la logística. De nada sirve producir alimentos si no se los puede trasladar. Empresas navieras, ferrocarriles y puertos pasarán a tener una fundamental trascendencia, no sólo por los costos, sino por la disponibilidad de los mismos. La pandemia ya nos dio la oportunidad de ver un de “avance” de una suerte de película donde ante situaciones límite, los fletes internacionales se encarecieron fuertemente y las empresas de mayor tamaño se imponían logrando disponibilidad de bodega para transporte.

No hay que perder de vista a los países árabes, especialmente Emiratos y Arabia Saudita que ya están ingresando al “campo de juego”, especialmente en los puertos. DP World, el principal conglomerado de puertos del mundo es de capitales Emiratíes, con 41 puertos o terminales incluyendo Santos (Brasil) y Terminal Río de la Plata (TRP) en Buenos Aires, o 5 terminales en China lo demuestran.

Estos párrafos de ninguna manera pretenden ser alarmistas ni dramáticos, sino que sólo muestran el nuevo escenario mundial e indica que deberíamos estar a la altura de las circunstancias. Los años 2030 y 2050 parecen algo lejano, pero del primero estamos a sólo 8 años, y en términos estratégicos y prospectivos, es “casi mañana”.

Argentina en el nuevo escenario

Muchas empresas y capitales chinos ya se vienen instalando en el país, donde por ejemplo se destaca COFCO (China Oils & Food Co.) que adquirió Nidera y Noble, donde además posee 2 terminales portuarias y 9 plantas de acopio de granos y cereales en diferentes puntos del país, ya se ha convertido en una de las principales empresas agroexportadoras en el país.

Los ferrocarriles argentinos también son un terreno de “tira y afloje” entre China y Rusia, donde este último país ya instaló en Argentina una subsidiaria del gigante ferroviario TMH, cuarta empresa en el mundo en el rubro con más de 100.000 empleados, con una estrategia de reactivar la industria ferroviaria local. Nuevamente el concepto de que la logística es fundamental en el escenario, especialmente en un país con la extensión y las distancias como el nuestro.

Desde INTA y Fundación Bariloche (CONICET) se está trabajando en imaginar estos escenarios y comenzar a estudiar alternativas a través de la participación en Proyectos como FABLE, Globiom o NatureMap desde lo agronómico-ambiental, pero también en diseñar modelos prospectivos, que permitan predecir y anticipar la evolución de los escenarios futuros, con variables y situaciones más complejas para que los tomadores de decisiones, tanto del Estado como del sector privado, puedan disponer de información estratégica crítica para decidir de forma óptima las políticas públicas o empresariales.

Los recursos naturales en Argentina son muy amplios y diversos, pero no inagotables, y deben ser considerados de manera estratégica casi tanto como el propio territorio para poder llegar a asumir un papel preponderante en el futuro y no ser simples actores de reparto en el escenario geopolítico de otras potencias o empresas transnacionales bajo algún esquema de “inversiones”.

Esto de ninguna manera implica que el Estado deba asumir roles que no le competen, y de manera discriminatoria, pero sí de fijar políticas claras y firmes dando prioridad a los actores locales que incluyen también a su propia población como destinatario primordial de una política alimentaria y nutricional adecuada. A fin de cuentas, de eso se tratan las políticas públicas.

Santiago del Estero ante el desafío del 2030 y 2050

Se han acordado internacionalmente dos años clave: 2030 como un “año de control” y el 2050 como un objetivo a nivel global para disminuir los efectos del cambio climático y lograr el equilibrio entre el mismo y la provisión de alimentos entre otros tantos Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).

Desde una mirada productiva en la provincia, y de acuerdo a las previsiones del cambio climático, el principal factor que se deberá afrontar localmente será el de la escasez del agua en invierno, si bien los excesos en verano no serán un tema menor.

El agua de consumo humano será de crucial importancia social, así como la logística básica de aprovisionamiento para la salud, la alimentación, la educación, etc. Cabe acotar que hablamos de factibilidad, y por ende deberían preverse diversos escenarios posibles, desde el más benigno hasta el más complejo, y los cursos de acción posibles, teniendo en cuenta que éstos traen aparejados tiempo y recursos económicos.

Dentro del escenario de los recursos naturales, y pensando en el futuro, debería prestarse muy especial atención al Área de Riego del Río Dulce (ARD), con un sistema de riego con grandes y profundas ineficiencias, con un casi perimido sistema de distribución gravitacional. Ante un escenario de escasez hídrica, cada metro cúbico de agua contará. Los sistemas productivos deberían ser en un futuro no muy lejano lo más eficientes posibles para producir el máximo rendimiento posible con los recursos disponibles, y el ARD podría adquirir una relevancia fundamental no sólo en la provincia, sino a nivel nacional. La nivelación de los suelos debería ser otro objetivo a cumplir, por esa misma eficiencia.

Otro de los factores es el nivel de colmatación del Dique de Termas de Río Hondo, y si bien hace años ya está proyectada como alternativa el Dique El Sauzal, estas infraestructuras serán fundamentales para el futuro. Tengamos en cuenta que un dique no sólo es para generar energía, reservar agua para el invierno, o distribuirla, sino también para contener los excesos hídricos en el verano.

Teniendo Santiago del Esteo un claro perfil agroindustrial, debería potenciarse el mismo, especialmente en el ARD. Obvia mencionar el impacto en la mano de obra y los servicios asociados. Sumando ambos elementos, un área de riego optimizada con agua garantizada todo el año, cultivos anuales y/o perennes (por ejemplo, frutales) eficientes y con alto nivel de productividad, con un polo agroindustrial que otorgue valor agregado a ese conglomerado productivo, el área podría ser increíblemente relevante no sólo desde lo socioeconómico a nivel local, sino como centro productivo a nivel nacional y porque no internacional, probablemente con un fuerte sesgo frutihortícola.

Esto debería completarse potenciando el ferrocarril Mitre, que aún no cuenta con un Centro de Transferencia de Cargas en esta área con destino hacia Rosario y Buenos Aires, los destinos existentes actualmente y con una muy adecuada eficiencia logística.

Los desafíos en las áreas de secano serán los cultivos de invierno, que en principio sufrirían los efectos de la falta de precipitaciones en esa época, y muy especialmente la actividad ganadera, mayor y menor, por el déficit de agua para brebaje y la alimentación en invierno. Debería prestarse especial atención a los pequeños productores que son los que tienen menos recursos para acopio de pasturas de verano o perforaciones para garantizar el agua de consumo animal e incluso la humana.

El costado positivo será que las mayores precipitaciones de verano incrementarán los rendimientos, si bien las zonas anegables serán el reto a enfrentar, especialmente en los bajos submeridionales.

Finalmente, otro punto crítico que exigirá probablemente un gran esfuerzo, serán los caminos rurales, que son la capilaridad más fina de cualquier sistema productivo. Los bobadales (tierra fina como talco) que se forman por la sequía en invierno, son tan complicados como el barro en verano si los caminos no están consolidados de alguna manera. Son temas que deben comenzar a abordarse, al menos desde la planificación, en el corto plazo. No serviría de mucho producir si esos caminos no permiten trasladar lo elaborado o implican altos costos. El cambio climático también afectará a esos caminos.

Agua, agroindustria y soluciones logísticas deberían ser los principales pilares para que la provincia afronte los desafíos y las oportunidades que se vislumbran hacia el futuro de un mundo que cada vez requerirá de más alimentos.

Santiago del Estero tiene sobrados recursos de base para una gran transformación y poder lograr un lugar de trascendencia en ese mundo que seguirá cambiando. La visión estratégica, la prospectiva y la planificación son y serán fundamentales para un Santiago relevante en el año 2050. El desafío es enorme, y debemos tener en cuenta que la provincia también cuenta un factor clave: los recursos humanos capacitados para esos desafíos.

