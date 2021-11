Los bienes del mal

02/11/2021 - 18:02 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Pero me pedían razones, dentro de los límites propuestos por el medio: hasta 1.000 palabras que debían ser enviadas antes de las 21 hs en que cierra la edición. Por lo tanto debía escribir a trazo rápido, a “vuela pluma” como se decía antes. Esto es habitual en el trabajo del periodista, que conoce las exigencias de la mesa de redacción: tienes que atender llamadas telefónicas, a escritores y escritoras que te traen un poema o un ensayo, al mismo tiempo que consulta las noticias del día en los mentideros de las redes y la bandeja de entrada de tu mail.

A cierta hora te convoca el jefe de Redacción: “Tienes que concluir las notas que te pedí la semana pasada, sobre el hambre en el mundo, el volcán de Palma y la biografía de Arturo del Malvar”. Le dije que estaba en eso pero que me había demorado el asunto de Covid. “¿Cómo, tuviste Covid y no me avisaste?”.

Lo tranquilicé: “Ya tengo las dos vacunas y no tengo síntomas. Pero esto es solo en el plano del virus propiamente dicho, pues el Covid va mucho más allá”.

-¿Qué quieres decir?

-Que es también una afección social, moral y política, en la que todos y todas estamos involucrados, y por tanto infectados.

-Me interesa. Dedica a eso tu nota de la semana.

El desafío y las respuestas

Dije que la pandemia no es solo virósica y que afecta a todo el cuerpo social. Y donde hay un cuerpo hay un alma, aunque la biología no lo admita todavía. Sé que estoy haciendo una afirmación temeraria y me hago cargo del riesgo de excederme, pero tampoco quiero quedarme corto en el argumento.

Vemos sus consecuencias en la demografía y la economía, la educación y las costumbres. La pandemia está modificando las normas sociales (del latín more proviene la palabra moral) y lo seguirá haciendo de modo aun impredecible.

Voy ahora a la respuesta social ante el desafío de la pandemia, que vista en conjunto aprecio como extraordinaria por su magnitud y diversidad, cuyo perfil merece trazarse aun de modo apresurado.

Elegí algunos campos de la actividad social en los que la pandemia tuvo (tiene) gran impacto cuya respuesta importa considerar. El primero es la familia, que considero la primera actora en la obra colectiva que representamos. Ella contiene el profundo iceberg de los sentimientos, que constituyen vínculos más fuertes que la ciudadanía. En ese aspecto todos sentimos el dolor por las vidas perdidas, para el que no bastan las palabras.

La salud es el eje argumental, y si queremos el campo de batalla donde se miden nuestras fuerzas. La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de los servicios de salud para esta circunstancia: hospitales, personal profesional, políticas preventivas y campañas de vacunación entre otras.

Esto se expresa también en la vida cotidiana, desde el saludo (el choque de puños ha reemplazado al apretón de manos, el beso y el abrazo están proscriptos) hasta el atuendo (el barbijo da al rostro velado una nueva y extendida identidad) y los cuidados (vacunas, alcohol en gel, distancia).

El aula diversa y múltiple de nuestro tiempo ha resistido el impacto mediante nuevas estrategias y recursos técnicos. Ahora son virtuales –por zoom o meet- los encuentros académicos, los grupos focales y las clases de aula en todos los niveles hasta llegar a la burbuja como etapa hacia la presencialidad.

La comunicación interpersonal registra grandes cambios: virtuales son las reuniones de gabinete y a menudo las de diputados y senadores. Se ha difundido el tele-trabajo y sabemos que requiere una legislación apropiada, como tantas otras novedades. La prensa privilegió el tratamiento del tema, que además de primeras planas tiene como interlocutores a funcionarios de salud, médicos/as, epidemiólogos/as, así como pacientes y familiares

Las políticas públicas son una de las áreas más sensibles del cuerpo social, su epitelio, digamos, que permiten ver las zonas edematizadas, quemadas o heridas que es necesario suturar, proteger y recuperar. Aquí cobran importancia las demandas sociales, y especialmente las voces de los que no tienen voz; aquí apreciamos la capacidad del Estado y las instituciones sociales para escuchar y dar respuesta.

Los movimientos sociales se han fortalecido en la expresión de la crítica, recuperando demandas latentes –desigualdad y subdesarrollo entre otras- y en el plano político cuestionando las políticas del gobierno.

Asimismo la pandemia ha tenido gran repercusión en el campo académico y de investigación, que no dudo crecerá en el futuro. Un ejemplo es el proyecto de COVID Federal, auspiciado por el Conicet, en el que participan no menos de diez universidades nacionales. En él participó la UNSE, mediante un grupo de investigadores del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social que analizó la casuística de la pandemia a lo largo de 2020/21 mediante 200 entrevistas a pobladores rurales y de barrios populares en pueblos y ciudades de diez departamentos de nuestro extenso territorio.

Sus conclusiones contribuyen a un diagnóstico sobre problemas de salud, alimentación, infraestructura y hábitat, derechos humanos y de género, en todos los cuales se perciben graves situaciones que es necesario enfrentar; en todos los casos se proponen recomendaciones de política que conciernen a organismos del estado provincial y nacional, asociaciones y ong’s de todo tipo.

El medio ambiente es el telón de fondo del escenario, que hoy es visto a escala planetaria además de local. El filósofo Noam Chomsky en sus ensayos y el papa Francisco en su encíclica Laudato si habían previsto acerca de las consecuencias de la industrialización ingobernable, el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación de sus espacios vitales, que pone en riesgo la vida de todas las especies, incluida la humana. La pandemia reclama actualizar este problema.

La mochila para una larga marcha

Sí, estamos buscando la salida, y se comprenderá que no es fácil. Ha sido necesario elaborar una hoja de ruta para guiarse en un territorio nuevo y coordinar fuerzas para avanzar. Cada uno de nosotros puede evaluar la marcha, opinar y hacer (también hacer, lo remarco) con los recursos a su alcance.

Falta aún bastante ya que la pandemia no ha concluido y sugiero tener preparada la mochila, como lo haríamos para ir a la escuela: a más de cuaderno, lapicera y una versión breve de Viaje a un País Desconocido (50 p.), importa lo que llevamos en la mochila mental.

Reviso nuevamente la mía. A falta de otro nombre llamo fluido espiritual a lo que más me importa; es un combustible que no venden las gasolineras, no daña el ambiente y lo produce uno mismo, de modo artesanal. En mi caso se nutre de palabras y memoria, desde la historia de los momentos difíciles (entre ellos las pandemias), el refranero popular y el ejemplo de mis maestros y maestras.

Cuando lo preparo en mi casa mezclo bien los ingredientes, en el adobo soy generoso en esperanza y optimismo, prudente en realismo, avaro en escepticismo, y loco para revolver. Esta semana me guía una frase de Helen Keller: “El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza”.