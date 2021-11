Las razones desde la educación superior para mirar con esperanza una posible pospandemia

02/11/2021 - 18:09 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Los sistemas educativos de la mayoría de los países del mundo, debieron replantear y reinventar sus formatos y acciones tradicionales y habituales de enseñanza-aprendizaje para poder superar las dificultades que, desde el punto de vista sanitario, luego también sociales y económicas, impuso el Covid-19 en todo el planeta, con cifras cercanas a los 1.600 millones de estudiantes en 191 países.

A principios de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, declaró el estado de pandemia, e instó a los países a tomar medidas urgentes y agresivas para contener la propagación del virus.

La mayoría de los gobiernos nacionales declararon situación de emergencia, y avanzaron en medidas basadas en el aislamiento social preventivo y obligatorio, las que fueron acompañadas por acciones desde el punto de vista de la bioseguridad y el recupero de hábitos relacionados con la higiene personal básica que, en muchas personas se había perdido o disminuido a niveles mínimos. Luego, y en forma acelerada, los investigadores, los científicos, y los laboratorios pusieron en marcha la creación y producción de vacunas que nos permiten progresivamente retomar presencialidad cuidada.

El sistema universitario necesitó adaptarse a un nuevo entorno de aprendizaje, especialmente en los primeros meses con cierre total de sus campus, intentando mantener la formación de calidad, y a la vez desplegar las otras funciones esenciales de la universidad tales como investigación y extensión.

El 20 de marzo de 2020 se decreta el Aspo y al amparo de las recomendaciones del Ministerio de Educación, la Ucse se propone “adecuar las condiciones en que se desarrolla la actividad académica presencial, e implementar transitoriamente la modalidad de enseñanza virtual para carreras autorizadas en la modalidad presencial, generando estrategias que permitan dar continuidad académica y administrativa, asegurando una respuesta oportuna, eficiente, coordinada y adecuada a la emergencia sanitaria”.

El pasaje de la modalidad presencial a la virtualizada presentó limitaciones: (a) algunos docentes y algunos estudiantes no disponían de las competencias y de los recursos tecnológicos necesarios; (b) algunas asignaturas, procedimientos y trámites se tornaban difíciles de gestionar en forma virtual; (c) el contacto no presencial con los estudiantes ocasionó dificultades en los procesos comunicacionales.

El esfuerzo realizado durante ese tiempo fue importante y seguramente inédito, en particular para profesores y estudiantes. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la realidad epidemiológica obligó a adelantar el futuro en muchos aspectos.

A partir de las vicisitudes, que aún atravesamos, estamos convencidos que somos lo que decidimos, que nuestras decisiones construyen nuestra historia y que muchos de los aprendizajes servirán para mejorar nuestros sistemas, especialmente el sistema de educación universitaria.

Se plantearon metas concretas tales como: (a) continuar las actividades académicas vinculando profesores, estudiantes y personal de gestión, a través de los recursos tecnológicos disponibles, especialmente la Plataforma institucional Ucse; (b) mantener la comunicación y las actividades de coordinación y gestión entre rectorado, unidades académicas, docentes y estudiantes; (c) bonificar aranceles para permitir incorporar conexiones a internet o adquisición de equipos; (d) mantener el cupo de becas estudiantiles, atento a la situación económica.

Estas acciones fueron complementadas con: (a) capacitación en el uso de la Plataforma Ucse a la mayor cantidad de docentes posibles, alcanzando al 95% de los profesores, en tres semanas, en comisiones coordinadas por los responsables del Sistema Institucional de Educación a Distancia (Sied), validado por Coneau en noviembre de 2019; (b) reprogramación del Calendario Académico; y (c) revisión y adaptación de los procesos académicos y administrativos para su gestión totalmente virtual.

Fue clave en esta etapa, “la gestión del cambio”, intentando aprender sobre la marcha, e incorporando al desenvolvimiento de la Ucse, competencias organizacionales tales como agilidad estratégica y rápidas decisiones, que seguramente habrá que profundizar en el futuro para lograr un balance en todos los aspectos antes mencionados, aun con grados de presencialidad casi normales.

Estas competencias, habilidades y desarrollo de sistemas, pasaron a formar parte de la nueva forma de trabajo.

Uno de los aspectos con mayor crecimiento, dentro del proceso enseñanza aprendizaje, fue la creación de contenidos. Esta pandemia aceleró esta creación en formato virtual en cantidades exponenciales. Tal vez sea uno de los subproductos de mayor impacto entre profesores y estudiantes.

Estos contenidos no solamente hacen referencia a los propios para los avances académicos, sino aquellos que podemos clasificarlos entre las acciones de extensión. Miles de webinars (conferencias, talleres o seminarios en la web), han sido creados y desplegados en todo el mundo.

Las propias universidades han generado contenido tal que permitió duplicar la cantidad de carreras a distancia presentadas por ante el Ministerio de Educación, (la Ucse presentó diez carreras en estos últimos años).

Esto tendrá un impacto decisivo en la formación de personas que no puedan acceder a la universidad por razones de distancia.

De la mano del crecimiento de las redes de fibra óptica (recordemos que en Santiago hay ya una importantísima cobertura), la respuesta al distanciamiento exigido por la pandemia acercará a ciudades alejadas de los centros universitarios, la posibilidad de capacitarse y tener mayores posibilidades de crecimiento personal y profesional.

Junto a este crecimiento de contenidos, también notamos un importante crecimiento de recursos tecnológicos asociados a la transformación digital (software, aplicaciones, simuladores, etc). La creatividad y la innovación se han disparado por la disrupción de la pandemia y están colaborando para que cada vez más, se disponga de herramientas para mejorar los vínculos entre profesores y estudiantes, pero también para públicos no universitarios, niños, adultos, teletrabajo, visitas culturales, etc.

El cambio de contenidos y los diseños didácticos en las cátedras son cuestiones que hoy están en el centro de la conversación, para que la interacción (relación profesor-estudiante) y la interactividad (relación estudiante-recursos), permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje, en especial para los aspectos prácticos de las asignaturas.

Otro cambio que ya se vislumbra tiene que ver con el manejo y el uso eficiente de la presencialidad (el tiempo en los campus). La cultura digital está modificando la forma de vida de las personas, y al mismo tiempo interpelando a las universidades a revisar sus procesos y resultados para adecuarse a las demandas de una sociedad cambiante e imprevisible.

Las carreras presenciales, cuyo 100% de actividades académicas previstas en el plan de estudio se desarrollan en un mismo espacio y tiempo, seguramente, con la incorporación de la tecnología, podrán reducir esa carga presencial, para reemplazarla por mediaciones virtualizadas. Actualmente las universidades que tienen aprobados los Sied, pueden usar hasta un 49% de su carga en actividades académicas a distancia.

Habrá que trabajar intensamente para lograr una cohesión entre ambas modalidades, de manera de garantizar la integridad de la propuesta formativa. Es probable que, para los estudiantes del primer año, convenga una modalidad presencial completa, dado que ellos necesitan interactuar socialmente y conocer acabadamente la vida universitaria; y que para los estudiantes de los últimos cursos se seleccionen asignaturas que admitan el desarrollo de contenidos virtualizados, que garanticen equivalentes o superiores resultados de aprendizaje.

En el aspecto de la docencia y de la investigación, se abren horizontes promisorios, la integración de equipos multidisciplinares con profesores especialistas de todo el mundo, que no necesitan trasladarse para dar conferencias o clases magistrales, o para conformar equipos de investigación, elevará la calidad de los resultados buscados.

La oportunidad de producir y compartir más conocimiento, pone a las universidades en el compromiso de acercarse cada vez más a la sociedad para dar respuestas concretas a problemas reales. La pandemia y sus consecuencias nos colorean el futuro cercano con algunas dudas, pero se agigantan las esperanzas, de pueblos y naciones, sabiendo que hemos sobrellevado una etapa complicada, y que hemos salido airosos con nuevas habilidades y nuevas competencias.

Para los sistemas universitarios se percibe la necesidad de transformarse, de ser innovadores, desde las propias personas hasta la propia institución, inventar lo necesario y reinventar lo que pensamos que sabemos hacer bien, para favorecer la paz y el desarrollo sostenible de las familias.