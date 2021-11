INTERPRETAR EL PRESENTE PARA DESCUBRIR EL FUTURO DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS

02/11/2021 - 18:12 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

La profesión de Ciencias Económicas (Contadores, Lic. en Administración, Lic. en Economía, Lic. Comercialización, Lic. Cooperativismo, Actuarios, Lic. RRHH), ha sido una de las más golpeadas durante la pandemia por Covid-19.

Aunque parezca una exageración, al impactar las medidas restrictivas en el sector comercial, esto se trasladó a los profesionales que brindaban sus servicios de manera independiente a los comerciantes y empresarios del medio.

Como sector económico, la pandemia dio su estocada mortal a muchos comercios y empresas, por lo que sus respectivos profesionales vieron afectadas sus fuentes de ingresos de manera significativa.

Como sector laboral, obviamente el actor principal fue el sector de la salud y fue este sector el que tuvo que afrontar el problema mirándolo a la cara, pero sin que esto afecte económicamente de la misma manera que a los comercios.

Pero, cuando nos ponemos a analizar de una manera mucho más amplia el mercado, podemos sacar conclusiones generales antes de llegar a tener una idea sobre el real impacto y el futuro que se avecina.

Entre las tendencias que marcan el mercado laboral en los últimos años se destacan las perspectivas de una fuerte destrucción, transformación y creación de empleos, la amenaza de una creciente desigualdad en el mercado laboral y el gran potencial para el crecimiento de la productividad laboral. Estas tendencias están fuertemente influenciadas por la digitalización, si bien no es el factor único al respecto, muchos elementos de la discusión sobre reformas de las políticas sociales y laborales se deben a estas tendencias.

Respecto del impacto de la pandemia en estas tendencias, habría que analizar el impacto desde lo sanitario y desde una mirada de reactivación socio-económica. Si bien en la realidad hay un traslape de ambas fases debido a que tanto las medidas de contención como las de reactivación se aplican de manera geográfica y sectorialmente diferenciada y gradual, las diferentes medidas tienen consecuencias diferentes en los mercados laborales.

Entre las principales consecuencias de la digitalización se ha identificado la sustitución tecnológica del trabajo humano, la transformación de ocupaciones existentes y el surgimiento de otras nuevas.

Los comercios físicos, a los que los profesionales de Ciencias Económicas, principalmente contadores, brindan su acompañamiento, tuvieron la necesidad de adaptarse a la virtualidad. Lo que lleva a un movimiento inusual de mercadería por todo el país, sin que el sistema contable intervenga. Dicho de otra manera, los comercios que se sobrepusieron a las medidas restrictivas por pandemia mediante el uso de la virtualidad para reemplazar la atención y venta de productos y servicios presenciales, dejaron de registrar sus movimientos de la manera que lo venían haciendo, por lo que esa actividad redujo la intervención en alguna medida de los profesionales.

Los comercios que no supieron o no pudieron adaptarse, directamente debieron cerrar sus persianas, motivo por el cual los profesionales también dejaron de trabajar. Y, en los casos de no llegar a cerrar sus negocios, los contadores y licenciados asesores, fueron ubicados a la cola de la larga lista de acreedores del comerciante. La electricidad no puedes dejar de pagarse, lo mismo con gas, agua, proveedores, sueldos, etc, etc.

Mientras que esto incidió en una caída en el empleo tradicional, aumentó el empleo en nuevas ocupaciones, tanto en el desarrollo de las empresas que organizan el comercio electrónico, como en ocupaciones de compra y distribución de los productos.

Durante la crisis sanitaria están aumentando las compras a través de aplicaciones en línea. Es de suponer que la tendencia de mayores compras en línea se mantenga más allá de la crisis sanitaria, posiblemente reforzada por la incertidumbre respecto de la seguridad sanitaria en un ambiente multipersonal que podría continuar por un tiempo prolongado, por lo menos en partes de la población. Por ejemplo, hacia fines de marzo de 2020 en la Argentina un 30% de los compradores en línea lo hicieron por primera vez, y un 73% de ellos afirma que volvería a hacerlo. Algo similar podría esperarse respecto los servicios de despacho de comidas que se están expandiendo en el contexto de las medidas de contención frente al COVID-19, y que podrían afectar incluso en el más largo plazo el empleo incluso en los restaurantes.

También es cierto que, con el avance de estos nuevos comercios virtuales, las regulaciones empiezan a aparecer y la necesidad de contar con profesionales nuevamente se vuelve una necesidad. Así como también las medidas económicas paliativas implementadas por el gobierno, las cuales requieren de cierto nivel de conocimiento técnico-legal para obtenerlas.

Para el contador que brinda servicios en forma independiente, la capacitación a distancia para comprender y poder asesorar a sus clientes, se torna imprescindible. Es necesario conocer el alcance y los requisitos de los diversos programas de asistencia que se han propuesto, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los sectores más vulnerables de la sociedad (que es una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional), o el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), o la suspensión por 180 días corridos a partir del 27 de abril de 2020 de los efectos y plazos de permanencia de los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, así como a la incorporación de empleadores al mismo.

Los ejemplos señalados constituyen solo una pequeña parte de las regulaciones que han comenzado a aparecer y que es preciso aplicar en momentos en que la obtención de fondos para operar resulta cada vez más dificultosa y el acceso al crédito dentro de las pautas impuestas por programas gubernamentales, requiere de una evaluación cuidadosa sobre la base de análisis que pueden enriquecerse con el planteo de distintos escenarios con supuestos fundamentados que requieren contar, como punto de partida, con información confiable proveniente de los sistemas de información contable de los entes sujeta a controles internos adecuados y de índole no solo financiera, sino también social y ambiental.

Las labores del profesional en ciencias económicas en nuestro país, en particular las desarrolladas por el contador público, desde que se decretó el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo de 2020, ocasionó una serie de reacondicionamientos en el trabajo, modificando radicalmente la tarea del profesional.

La coyuntura que se atraviesa respecto del impacto socio económico que está dejando la pandemia de este coronavirus, deja entrever fortalezas y debilidades reflejadas en las economías mundiales, locales y regionales; lo que hace al contador público, que sin dejar de lado su estructura “virtual”, no solo se encuentre expectante en lo relacionado con la conversión de decretos y normativas en reglamentaciones y la debida disposición de sistemas de organismos de contralor, sino que a su vez, intente gestionar a sus clientes, para que las decisiones tomadas a nivel gerencial sean las óptimas.

La primera necesidad que percibimos en esta época fue la implementación de equipamiento tecnológico que permitiera operar desde nuestros hogares, sin necesidad de concurrir al estudio contable de manera presencial. Este cambio de cultura organizacional en nuestros estudios contables generó la informatización de los archivos en papel de tipo: impositivos, financieros, contables y de gestión, transformando su estructura hacia la virtualidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo con las obligaciones mensuales de presentación de declaraciones juradas, confección de VEP y otros requerimientos de información, entre otros.

Por lo tanto, entendemos que este camino iniciado como producto del efecto de la pandemia, vino para quedarse, logrando, entre otros temas importantes replantear la cultura de trabajo y pautas laborales, incentivar al personal en las tareas coordinadas, implementación de sistemas de contabilidad y gestión en forma sistemática, evitando duplicación de tareas, etc. etc.

Otro análisis importante a tener en cuenta más allá de la pandemia, es que año a año son más los contadores que se reciben, que las empresas que se crean, lo cual conlleva a que un profesional deba hacerse del cliente de un colega para poder desarrollar su labor profesional, o adaptarse para poder encontrar nichos profesionales no explotados aún. Como contraposición, carreras como las Licenciaturas, en cualquiera de sus especialidades dentro de la Administración, es una matrícula en crecimiento que viene encontrando su espacio dentro del mercado laboral y que con el pasar del tiempo se vuelven imprescindibles. No por una cuestión legal, sino por decisión de los empresarios que advierten el potencial de sus empresas dirigidas o monitoreadas por profesionales.

Ante la incertidumbre que plantean los efectos de la pandemia para los ciudadanos, la sociedad y las empresas (con posibles interrupciones en las cadenas de suministros, caídas en la producción, reducción de la demanda y de la productividad, desempleo, falta de financiamiento y cierre de actividades cuya recuperación resulte sumamente difícil, cuando no imposible, por pertenecer a sectores como turismo, hospitalidad o entretenimiento), será preciso contar con mejor información para poder decidir y la Contabilidad, como así también la Administración, puede ayudarnos en la construcción de relaciones basadas en la empatía y la responsabilidad social. Aunque ayudar a armar las hojas de ruta para andar por este mundo que nos presenta tantos desafíos, quizás constituya una actividad deslucida de las Ciencias Económicas, poco glamorosa y, en muchos casos, no visible para la sociedad en su conjunto, pero que para el crecimiento de la sociedad resulta sumamente valiosa.