Sin ciertos consensos políticos, seguiremos de mal en peor

02/11/2021 - 18:14 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Ahora bien, el “estatismo” genera temor en los inversores. Poca inversión implica poca generación de empleo. Pero la agenda estatista no puede ser llevada adelante en forma vigorosa, porque el “liberalismo” tiene poder de “veto”. Cuando el estatismo avanza más allá de cierto grado, se enfrenta con una oposición política fuerte (hoy la más importante, Juntos por el Cambio), clase media movilizada (casos Vicentín, Justicia, etc., etc.). Y además, carece el “estatismo” criollo de apoyo militar (muy diferente a los casos de Cuba, Nicaragua o Venezuela).

“LIBERALISMO”

Pero, el “liberalismo” tampoco puede terminar de hacer pie. Por equivocaciones propias o “mala suerte” (shocks externos), en algún momento siempre cae en cierta debilidad. Y la amenaza de un nuevo ciclo estatista vuelve a inhibir las inversiones, y la creación de empleo.

De modo que de una u otra forma, la inversión siempre crece poco, y el empleo “verdadero” (privado formal) crece muy poco también.

¿Entonces? Si ninguna coalición está en condiciones de ser “hegemónica”, tal vez la única solución radique en encontrar “puntos de consensos”, que lejos de ahuyentar las inversiones, las atraigan.

Liberales y estatistas, o, mejor dicho, las variantes “más moderadas” de las coaliciones liberales y estatistas, deberían encontrar la manera de plasmar ideas difusas de “promover la inversión y el empleo”, en cuestiones concretas. Es decir, acuerdos concretos sobre cosas que ambos “bandos” se comprometerían a “sí” hacer, como a cosas concretas a que se comprometerían a “no” hacer.

Y estas cuestiones tienen que ver con variedad de temas, como ser: qué limitaciones podría haber respecto a la propiedad privada (empresas, terrenos, etc), hasta dónde podría limitarse la libertad de mercados (precios máximos, importaciones, etc.), tasas impositivas máximas (ganancias, bienes personales, etc.), ayuda social a excluidos, empleo público como sistema de desempleo encubierto, objetivos de equilibrio fiscal y estrategia general para llegar al mismo, sistema cambiario más adecuado para el país y cómo mantenerlo en el tiempo, etc., etc., etc., etc.

ACUERDO

El próximo acuerdo con el FMI puede ayudar en esa dirección, ya que allí deberá plasmarse entre otras cosas, un sendero de ajuste fiscal, una reducción de brechas cambiarias, y estrategias para llegar a los objetivos que se convengan plurianualmente.

El diálogo entre Gobierno y Oposición que “aparentemente” el gobierno está dispuesto a encarar (no importa si surja de su debilidad electoral), puede ser también una iniciativa interesante en esa dirección.

La necesidad de bajar el déficit, bajar la emisión monetaria, bajar hasta eliminar las brechas cambiarias, todas condiciones para mejorar nuestra economía, pueden traer algún momento de baja adicional de salarios (si finalmente hay que maxi-devaluar).

En todo caso, la suba salarial por delante debería ser gradual y modesta, y siempre “insatisfactoria”. Los sindicatos deben avalar y “ponerle el pecho” a la estrategia que la dirigencia política fuese a convenir, si se avanza en la política de “consensos”. Nada de estas cosas son fáciles.

Pero si no se encara el arduo camino del consenso, ¿podremos acaso generar la confianza necesaria en el mundo inversor como para que el país genere empleo a muy buen ritmo?

Mientras tanto, el 75% de la riqueza financiera de los argentinos se encuentra fuera del país, temerosa de expropiaciones, default y devaluaciones.

La dirigencia política tiene la palabra.