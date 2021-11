02/11/2021 - 18:16 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Un aniversario siempre es un punto de inicio y, frente a ello, una de las opciones es recordar lo vivido para pensar en lo que viene. En este ejercicio, es bueno hacerlo con optimismo. Es más, digamos que es sumamente recomendable.

Para desarrollar esta idea corresponde hacer una aclaración sobre esta palabrita: el optimismo. La noción de optimismo en la cual me apoyaré, no se relaciona ni con la certeza ni con la totalidad, sino con la convicción de tomar algunos elementos reales para imaginar posibilidades mejores en lo próximo. En esta línea, creo que ser optimista es una actitud que consiste en mirar al futuro con una sincera expresión de deseo, construida en detalles o hechos concretos, sin negar por eso que sea la única opción o negando que haya riesgos de lo contrario. En definitiva, se trata de hacer una apuesta por la opción defendida, elaborada con detalles ya vividos. En esta idea el optimismo no es una solución mágica sino aquella que utiliza los mejores recursos disponibles, porque el verdadero optimismo es real, pasa en la vida que vivimos y sirve para que en el aquí y ahora podamos avanzar, aunque sea con pequeños pasos.

Otro elemento que quiero remarcar es que el optimismo no niega los problemas que existen, como tampoco es una forma edulcorada y simplista de analizar para que todo sea una “comedia musical de los años 50”. Se trata de establecer un razonamiento con la mayor asertividad posible, a partir de los puntos que están presente. El optimista no imagina disparates, sino pretende que existen caminos que llevan siempre a mejor puerto.

Aclarado mi punto sobre esto, voy a buscar la razón para mirar el futuro con optimismo en una palabra que se resaltó mucho en la pandemia, más allá de las obvias como covid y vacunas. Me refiero a la palabra “encuentro”. Sea porque no se pudo hacer, porque lo ansiábamos, porque lo necesitábamos, lo buscábamos y porque, no pocas veces, lo propusimos. Cuando hablo de encuentros, dada mi actividad profesional, me voy a referir particularmente al encuentro de pareja.

En primer lugar, comprendamos que el encuentro implica la ruptura de lo individual, la tentativa de un nosotros en el respeto de lo propio y por eso la búsqueda de la intimidad es elaborar ese espacio donde dos personas son capaces de reconocerse en el deseo, nutrirse en la apertura y crear puentes en un aquí y ahora concreto como ideal que se aspira.

En segundo lugar, recordemos que la pandemia planteó un escenario inédito para nuestra humanidad del siglo XXI: volvimos a una época que pensábamos ya superada: debíamos circunscribirnos al pequeño espacio donde estábamos, compartiendo con quien estábamos y sin posibilidad ni de pausas ni de pequeñas escapatorias. Efectivamente, hubo un momento cuando las medidas de distanciamiento social, aislamiento preventivo social y obligatorio impidieron los viajes, los encuentros con otras personas y, como hace 100 años, nuestro mundo se redujo a ese espacio donde compartíamos con quien estábamos. Una experiencia inédita para muchos, quizás para la mayoría. Una necesaria aclaración: voy a referirme, a quienes la pandemia los encontró con una pareja cohabitando.

Una pareja implica un compromiso con diferentes categorías, donde lo sexual ocupa un lugar variable según las circunstancias, pero que se pretende importante, aun en su ausencia. Lo sexual es para una pareja uno de los escenarios donde la intimidad se construye, se desarrolla, se alimenta y se potencia. Como bien lo dice José Saramago, la intimidad: “Donde la vida se hizo eternidad// Busco tu mano y descifro la causa // De querer y no creer, final, intimidad”.

La pandemia ha exigido muchas veces que la intimidad aparezca como una lógica imponente y, con ello, la intimidad sexual se hizo notoria, ya sea, por estar presente o ausente. También aparecieron problemáticas acuciantes con consecuencias graves, como son la violencia de género -que ha aumentado estrepitosamente- y las parejas a las que el confinamiento les mostró que la pareja ya no estaba presente entre ellos hace rato y que, por algún tipo de conveniencia, habían aceptado tácitamente que debían seguir. Dos problemas que son de urgencia y que no podemos negar.

Ahora bien, en medio de las urgencias sanitarias que nos golpearon, quisiera remarcar tres cuestiones sobre las que deseo basar mi “optimismo”: En primer lugar, un estudio internacional sobre salud sexual que se realizó sostenido por diferentes instituciones. Me refiero al estudio I-Share (International Sexual Health and reproductive Health survey in the time of Covid-19). Una encuesta internacional sobre salud sexual y salud reproductiva que procuró ver el impacto que las medidas tomadas para combatir la pandemia han tenido sobre las estructuras familiares, las relaciones y el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. De esta encuesta participaron 33 países y, más allá de los resultados, conllevó darle valor, importancia y necesidad a la vida sexual de las personas.

En segundo lugar, quiero señalar que hubo un compromiso para hacer frente a la violencia de género que apareció como otra pandemia más. Lo último que voy a señalar es el camino que la Asociación mundial para la salud sexual ha transitado y se orienta actualmente, a lo que se conoce justicia sexual que, simplificando, es pensar que la equidad debe ser una norma de acción para pensar en la temática, porque la salud sexual es importante, imprescindible y urgente para todos y todas.

Estos tres factores me invitan a pensar con optimismo lo que sigue. ¿Por qué? Por la razón más simple, en la urgencia –y vivimos una urgencia sanitaria- es normal que cedamos lo importante muchas veces, pero no lo imprescindible necesariamente. Entonces, durante todo esto que vivimos nos preguntamos sobre salud sexual para identificar problemas y para proponer soluciones (el estudio I-Share), se mantuvo una vigilancia y se redobló el esfuerzo en relación a la lucha contra la violencia, a pesar de los límites que la situación planteó y de otras preocupaciones. Esto último con desigual éxito, pero sí me parece importante que nuestra sociedad no calla, sino que asume cada vez más que la violencia de género no puede ser ni tolerada, ni ignorada, sino enfrentada y corregida. El tercer factor el que incluye la vida sexual como para necesaria e importante para todas las personas y por ello, que la equidad también debe incluir esta premisa por lo que, entre otras cosas, se necesita que los servicios de salud sexual sean operativos y accesibles

Estos elementos son los que orientarían a promover una vida sexual que se desarrolle en lo que llamaré el triángulo virtuoso de la salud sexual, compuesto por una comunicación asertiva, la libre expresión de los afectos y el consentimiento para el desarrollo de los caminos personales del placer. Para ello, también remarco la preocupación y dedicación en medio de todo esto que el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, con sus 15 años de existencia, también haya procurado, continuar su tarea, aún con las limitaciones que existieron. Estos son elementos para pensar que lo que viene es esencial.

La salud sexual está en el corazón mismo del desarrollo. Porque una persona y una sociedad sexualmente saludables siempre serán aquellas que son capaces de comprender que la comunicación es esencial, que la diversidad es la realidad y es necesaria, que la educación es el recurso imprescindible, que la violencia es el límite intolerable, que la intimidad es la consecuencia de la libertad y que el placer es una posibilidad que las personas merecen

La pandemia nos arrojó una dosis de realidad que no imaginamos en este siglo XXI. Nos mostró falencias, dificultades, miserias, inequidades y problemas que golpearon a nuestro día a día. Como siempre pasó, cuando semejante aluvión de cosas nos llega, la humanidad se adaptó para avanzar, porque, en definitiva, debe asumir que es una oportunidad para crecer y, cuando eso pasa, la esperanza no es una utopía sino un motor real.