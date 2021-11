Una historia puede transformarse en el aleteo que sacude universos personales

02/11/2021 - 18:27 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Los momentos más trascendentales en las vidas de algunos santiagueños podrían reconstruirse hojeando las páginas del diario EL LIBERAL porque a lo largo de sus 123 años se ha hecho eco de incontables historias, las ha difundido, las ha acompañado y hasta se ha involucrado con ellas, sumando voluntades, creando espacios para que suceda eso tan anhelado.

Facundo Lucca Amil tenía 5 años cuando en 1996 salió por primera vez en la portada de EL LIBERAL. ¿El motivo? Regresaba a Santiago del Estero después de 6 meses de haber estado viviendo con sus padres en Israel, el lugar del mundo al que habían enviado la historia clínica del niño para que desde el hospital Hadassa rastrearan al posible donante de médula que necesitaba para que sucediera el milagro: vivir y completar el plan que la vida tenía para él.

La posibilidad era una en un millón. Y después de varios intentos fallidos, la encontraron en un banco de médula de Estados Unidos, donde de tres donantes, uno solo resultó 100% compatible. La familia viajó a Israel con la seguridad de que ya estaba la médula que sería trasplantada al organismo de Facundo.

Con el tiempo supieron que se trataba de una mujer, Denise Tamminga, una maestra que había perdido a su padre a raíz de un cáncer y decidió hacer su aporte para salvar vidas. El deseo de conocerla y darle las gracias personalmente comenzó a crecer en el seno de la familia Lucca Amil, la que ya había perdido a su primer hijo por un diagnóstico tardío del síndrome de Wiskott Aldrich. Esta vez había revancha. Pelearon, tejieron una red solidaria y estaban escribiendo otra historia.

“Sin EL LIBERAL, Facundo no hubiera podido conocer a su donante”, coinciden su madre, Teresita y su tía Marina, mientras él hace foco en la punta del ovillo: “La visibilización de mi historia ha sido tan fuerte que ha servido para concientizar sobre la necesidad de la donación de órganos y de médula ósea. El mensaje era más fuerte porque siempre se contó desde el lado de la vida”.

La imagen del niño pequeño que había viajado a Israel peleándole de frente a la muerte, sin saberlo, y regresaba victorioso, luciendo una bandana de EE.UU. en su cabeza, en honor a la nacionalidad de su donante; llevando una banderita de Israel en una de sus manos, en gratitud al país que lo acogió con su conocimiento científico y sus recursos humanos; vestido de celeste y blanco por su país, la Argentina, era el espejo de una red invisible y solidaria a la que EL LIBERAL se sumó años más tarde construyendo un puente entre Facundo y la posibilidad de conocer a su donante, a través de una carta.

“Recuerdo que dos periodistas vinieron a hacernos una nota por el Día de la Mujer, para hablar de la donante de Facundo. En esa ocasión les habíamos comentado el deseo de conocerla personalmente, pero solo fue una expresión de deseo. A ellas se les ocurrió la idea de escribir al programa de televisión que estaba muy de moda y que se llamaba Sorpresa y ½, que cumplía sueños. Tardaron apenas una semana en responderles”, recuerda “Tere” y de ahí en más la historia continúa contándose en las páginas del diario.

La sorpresa que el conductor Julián Weich le dio a Facundo en el aula de su tercera grado, del colegio San Francisco, donde le anunció que viajaría a EE.UU. a conocer a “mamá” Denise; la emisión del programa en el que se mostró la concreción del sueño; y luego la media sorpresa: el viaje de Denise, a la Argentina, con sus dos hijos y una cuñada, con quienes se trasladó luego a Santiago del Estero. Todo quedó registrado en palabras y fotografías, a las que de tanto en tanto la familia vuelve a darles vida gracias a los recortes del diario que aún guardan.

Y son esos pedazos de su historia personal contados para miles de personas a través del papel lo que invita a Facundo, hoy con 31 años, a reflexionar sobre lo efímero y el momento perfecto. “Hoy quizás a raíz del bombardeo de información la noticia que me tuvo de protagonista sería efímera. Tal vez llegaría a muchísimas más personas, pero no estoy seguro sobre cuánto perduraría en el tiempo. Creo que todo se dio en el momento justo, con el mensaje justo”, dice el joven y su madre agrega: “EL LIBERAL ha acompañado no solo esos instantes especiales sino las campañas de concientización que iniciamos apenas volvimos con Facundo desde Israel, y la creación de la Asociación de Trasplantados con la que impulsamos la donación de órganos y de médula, con la historia de Facu como estandarte”.

“EL LIBERAL ha sido estructurante, fundamental, porque desde el día 1 nos ha permitido dar un mensaje desde la vida, sobre la importante de donar órganos, o tejido, para garantizársela a muchos otros que pelean para no perderla”, remarca Facundo.

Facundo Lucca Amil reaparece en las páginas de este diario con 31 años, 26 más que la primera vez, y seguramente no será la última. Está estudiando psicología y quiere dedicarse a ámbitos donde pueda acompañar a reconstruir sus vidas a personas que tal vez creen que perdieron la oportunidad para hacerlo.

Qué hizo Facundo en estos años

Además de formarse “como una persona capaz de aportar miradas nuevas a las situaciones que presenta la vida”, según lo resumió él mismo, Facundo Lucca Amil hizo un viaje muy significativo que le permitió cerrar un círculo de gratitud.

En 2018 regresó a Israel para resignificar todo lo vivido cuando apenas tenía 5 años. Se encontró con las familias que sin conocerlo les abrieron las puertas de su vida por esa tradición que tenemos los santiagueños de contar siempre con algún conocido en el lugar más remoto del mundo, a los que se recurre en casos de necesidad.

Los Lucca Amil llegaron a Israel con la carta que una amiga de Teresita Amil le enviaba a otra que residía allí y que había vivido en Santiago del Estero hasta los 9 ó 10 años, y con la cual seguían en contacto. Esa mujer llamada Betty se contactó con el hospital Haddasa de Israel al que iba Facundo, para tratar de allanar los caminos. Ahí encontró a una pareja, integrada por un argentino, que se ocupaba de dar algún tipo de contención a los que arribaban por temas de salud. Ese matrimonio les encontró un hostel, de los más económicos, para que Facundo y sus padres pudieran aguardar el trasplante, atravesar la etapa posterior a éste, y afrontar los gastos de lo cotidiano.

En esta suerte de vuelta en el tiempo, Facundo volvió a estrechar la mano del médico que le salvó la vida, Shimon Slavin, y aunque de pequeño se había estado debatiendo con la muerte, él solo recordaba las risas, los juegos, los globos que adornaban su habitación y los regalos que le hacían llegar de vez en cuando. “Fui a reafirmar la vida”, dice Facundo. Y sigue dando pasos firmes en ella.

En este joven de 31 años no hay un solo rastro de aquella enfermedad, la que quedó solo en los recuerdos. Los análisis médicos lo reconocen como “persona sana”.