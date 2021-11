02/11/2021 - 18:31 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Roberto “Dupla” Carrera cuida celosamente dos publicaciones de EL LIBERAL. Una, de noviembre del 85, cuando se consagró campeón argentino de maxibásquet y otra del año pasado, cuando respondió un cuestionario a modo de homenaje por su trayectoria.

“Ese fue mi primer campeonato de veteranos. Creo que tenía 38 años y dejé de jugar por razones de trabajo, porque me costaba ir a jugar en otras provincias. Ingresé a los veteranos y comenzamos a jugar con Benja (Arce). Armaron un equipo y me convocaron. Salimos campeones invictos. En la final con Córdoba, perdíamos por un simple y la pelota la tenía Córdoba. Faltaban 6 segundos y se la dieron a Gustavo (Chazarreta), que jugaba de Córdoba, para que la retenga. Salté tan alto que se la quité en el aire y me perfilé hacia el aro de ellos. Hice la bandeja y suena la chicharra. Y ganamos por un simple. ¡Cómo renegaba Gustavo!”, recuerda Carrera.

Consultado por el segundo recorte, más actual, comentó: “La foto es de un homenaje que me hizo Defensores del Sud. Para mí es un recuerdo hermoso. Tengo guardada esa camiseta que me obsequiaron. Lo mejor que me pasó en la vida fue ir a ese club. ¡Qué jugadores iban para ahí! Ese es un recuerdo que tengo y no me olvido”.

Para el “Dupla”, EL LIBERAL es el medio que marcó su carrera deportiva. “Mi papá hacía que dejen el diario todos los días. Desde que tenía 16 o 17 años y jugaba en Primera, me acompañaron. Para mí era un orgullo agarrar el diario y ver al otro día cuántos goles había hecho. Cosas de chico nomás. Entre los que me acompañaron estaban Ángel Romero y Carlos Argañaraz. Me hicieron un montón de notas. Esas dos personas andaban en todos los campeonatos. Era un orgullo que te nombren en el diario por haberte destacado esa noche”, señaló.

“Gabu (su hijo) también ha tenido la suerte de que le hicieran entrevistas. El diario me acompañó toda mi carrera basquetbolística y tanto le agradezco por lo bien que se han portado con mi persona. Eso lo tengo siempre presente”, cerró emocionado.