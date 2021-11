El premio de la vida: Lourdes ganó “padrinos” que le inculcaron “a fuego” el valor de la solidaridad

02/11/2021 - 18:35 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Con su mirada penetrante, una bondad que no puede esconder, aferrada a su lucha por la superación constante y dueña de una responsabilidad intachable (intacta desde su niñez), Lourdes Boláñez transita hoy quizás una de las mejores etapas de su vida: el último trayecto del camino a convertirse en una profesional.

Su título será la premiación a su sacrificio y compromiso constante con el estudio, características que en su niñez la llevaron a ocupar un lugar en la sección “Cuadro de Honor”, del diario EL LIBERAL. Y más tarde, cuando su historia llegó a los medios nacionales, a la coronación, hace 13 años como “La reina del Juguete”, una distinción otorgada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguetes, para premiar a los niños que por sus acciones se destacaron en la sociedad.

“No sé qué hubiera sido de mí hoy, si no hubiera existido esa nota que me hicieron cuando tenía 12 años, en la que conté cómo era mi vida de estudiante, con bajos recursos, con la falta de libros en mi casa que me obligaban a ir muy seguido a la biblioteca de la ciudad para completar mis tareas o simplemente estudiar cuando no lo podía hacer debajo de un árbol, al frente de mi casa, como lo hacía habitualmente. Aparecí en el “Cuadro de Honor” del diario porque a pesar de mis limitaciones, en esa época me habían nombrado portadora de Bandera en la Escuela Remigio Carol. Fue esa nota un antes y un después en mi vida, y jamás voy a dejar de agradecer a quienes me eligieron para cambiar mi destino”, dice Lourdes mientras frota sus manos, con la mirada fija en ellas, como si de pronto, todo aquello que pasó en el 2008, se estuviera refrescando en su mente.

Dejándose ganar por los recuerdos, hoy, toda una mujer, se permite retroceder en el tiempo para revivir cómo fue esa etapa de su niñez en que la visualización de su historia (que para ella no tenía nada de especial) fue, de cierta forma, como haber sido alcanzada por una varita mágica.

“Después de la entrevista aquella, y de que gracias a EL LIBERAL fuera a Buenos Aires para ser coronada como “La reina del juguete”, muchas cosas buenas pasaron. Desde ese tiempo y hasta el día de hoy, hay una familia que me apadrina, y otra mujer que también me ayuda. La familia Abad es de San Nicolás y desde que se conoció mi historia se comprometieron a ayudarme económicamente todos los meses. Hoy soy parte de su familia: nos hablamos siempre, me visitan, fui de vacaciones con ellos muchas veces. Y también forma parte de mi vida desde esa vez, los Cosentino, una familia de Santa Fe, que está siempre presente para mí”, cuenta Lourdes, sobre una parte de todo lo que obtuvo ni más ni menos que por su dedicación al estudio.

Pero nada parecía ser suficiente para premiar a ese amor por el estudio: un estudio que se hacía cuesta arriba porque la situación económica en su casa no era la mejor. Sin embargo, su familia, comandada por Juana, su mamá y Walter, su papá, jamás flaqueó a pesar de las adversidades y la escuela siempre fue prioridad para Lourdes, Franco y Florencia (sus dos hermanos. Entendieron siempre que el futuro de los chicos debía construirse sobre los cimientos de la educación. Y esta ayuda, que llegó “gracias a Dios”, tal como repite Lourdes en todo momento, hizo mucho más fácil todo.

Es que, en medio de la algarabía por una entrevista a una niña del pueblo (que no es poca cosa para los que viven en el interior), alumnos del Colegio Privado Ciudad de Beltrán propusieron a los directivos la idea de otorgarle una beca de estudio para que Lourdes cumpliera su sueño de seguir su formación en esa institución (lo había manifestado en una de las publicaciones). La aceptación no tardó en llegar y la joven, que hoy tiene 24 años, completó sus estudios secundarios en ese Colegio, en el que la becaron hasta la culminación del 5º año.

A esto se sumaron las promesas cumplidas de la Cámara Argentina de la Industria del Juguetes, que durante su mandato, cada dos meses recibía en su hogar materiales didácticos y libros para su uso personal, y además enviaron a la escuela en donde ella estudiaba, computadoras y otras donaciones.

La satisfacción de ser puente entrelos solidarios y los más necesitados

ourdes entendió desde niña el valor de la solidaridad, y el gozo que se despierta en el alma cuando en el rostro de la gente se dibujan sonrisas gracias a un gesto propio. Ella fue (y es aún) un puente entre los corazones solidarios y los más necesitados, desde el mayor de los anonimatos, porque su intención jamás fue “aparecer” sino ayudar.

Lourdes es el hada madrina de muchos vecinitos de Beltrán que gracias a su intersección tuvieron por muchos años su fiesta del Día del Niño. Fue el alivio de varias comunidades educativas que pudieron recibir acondicionadores de aire, ventiladores, ropa, libros y muchas otras cosas. Fue la esperanza de los enfermos que necesitaban medicamentos para su tratamiento. Fue el crecimiento del Cuerpo Voluntario de Bomberos de la ciudad de Forres, que gracias a ella pudieron recibir elementos indispensables para el cumplimiento de su trabajo.

Ella fue eso y mucho más. Y aún no lo dimensiona. Aunque su ayuda sigue generando satisfacciones, todavía no logra darse cuenta cuán importante es para muchos sectores de su comunidad.

“La familia que me ayuda a mí, también aprovecha para ayudar a quienes lo necesitan. Por eso siempre digo que esa nota que publicó EL LIBERAL y después se replicó en los medios nacionales fue un antes y un después en mi vida. Gracias a eso pude recibir mucha ayuda, pero además pude ser nexo entre estas personas solidarias y los que necesitaban algunas cosas en mi pueblo. Me preguntaban a dónde podrían ir las donaciones de acondicionadores de aire, libros, ventiladores, y yo averiguaba quién lo necesitaba. Así, pudimos llevar cosas a las escuelas de los parajes cercanos a Beltrán. También mandaron medicamentos para tratamientos costosos que los entregué al municipio para que desde ahí llegaran a quienes estaban necesitándolo. Nos mandaban donaciones de ropa, calzados y juguetes, y con mi familia organizábamos una reunión en casa para darles un desayuno y entregarles las donaciones”, enumera Lourdes, dejando de lado muchas cosas que por la dinámica de la entrevista, quizás quedaron más escondidas entre sus recuerdos.

De pronto, algo se viene a su mente y quiere compartirlo, porque para ella no hay nada más satisfactorio que la alegría de la gente.

“Las donaciones de la familia Abad también llegaron a los Bomberos de Forres. Necesitaban una bomba de agua, y vi la posibilidad de conseguirles. Pero llegó más que eso, mandaron acondicionadores de aire, equipamiento para el personal, además de lo que ellos habían sugerido”, dice Lourdes.

Sueños cumplidos y metas por conquistar

Hoy Lourdes vive un presente más que prometedor. Transita los últimos pasos de su carrera universitaria: Ingeniería Agronómica. En la Unse le otorgaron un espacio para vivir cerca y no tener que recorrer a diario los kilómetros que separan su casa de la Universidad, además de becas y otros beneficios.

Si tuviera que elegir un sueño a futuro, menciona recibirse y comenzar a trabajar.

Sin embargo, ella no dimensiona aún que por su simpleza, compromiso y dedicación, la vida ya se encargó de premiarla de la mejor manera: la solidaridad que existe en su interior, que carga como su “bandera” y que tantas satisfacciones le ha traído, ha sido la felicidad para muchas personas de su pueblo y zonas vecinas, que pudieron aliviar sus necesidad, ni más ni menos que gracias a su noble corazón.