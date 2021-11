Claudia Sánchez: La gran modelo argentina que supo vender modos de vida en las décadas del 60 y el 70

02/11/2021 - 21:55 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

María Claudia Peternolli Ihitsague, nombre real de la exmodelo Claudia Sánchez, no olvida Arizona, el lugar donde pasó su infancia y viven sus familiares. No es el Arizona de Estados Unidos sino el de la provincia Argentina de San Luis. Un lugar tan tórrido como el de EE.UU.

Nació en Buenos Aires el 2 de febrero de 1942, pero siempre está volviendo a Arizona, esa localidad ubicada a 346 kilómetros de San Luis donde nació su madre Aurora Ihitsague Ergüin. Los olores y sabores de su niñez se remontan a ese tiempo, a los viajes en tren, las cabalgatas en caballo y la reunión con sus familiares. Hoy, a sus 79 años, esas imágenes están presentes. Así lo dejó en claro en el ciclo de entrevistas “A solas con EL LIBERAL".

¿Todo tiempo pasado fue mejor para usted?

Cada momento de mi vida fue tocada con una varita porque tuve una niñez muy linda, con papás espléndidos, aparte uno muy porteño y la otra muy provinciana. Entonces, estaba esa burla siempre que tiene el provinciano con el porteño, que le hacían creer cosas tremendas a papá, como que si no cerraba las ventanas, allá en Arizona, no sé quien entraba por la ventana. Siempre fue linda (su infancia) y con muchos primos. Era una familia muy grande por parte de mamá. O sea, mi niñez y mi adolescencia fueron espléndidas. Después llegaron los novios, las mentiras y las escapadas y también las recuerdo con muchísimo cariño. Después vino la etapa joven, casada, enamorada, con hijos. Cada etapa fue muy linda. No añoro nada. En este momento estoy viviendo como madre y como abuela. Muy lindo, muy lindo con mis nietos, no sé si quizás porque están afuera y nos vemos para mimarnos.

Usted nos habla de su infancia en Arizona, pero no es la de EE.UU sino Argentina.

Exactamente, que poca gente conoce. Mi infancia transcurrió allí, en el tren con camarote que para mí era una cosa divertidísima. Era llegar hasta General Pico, donde también tenía primos, y pasar la noche y llena de sorpresas. Lo único que quería era que me esperaran con un caballo para montar en pelo y salía. Después, al otro día, a Arizona (queda en San Luis) en el único vagón que llegaba al pueblo que está en el límite con La Pampa. Allí estaban mis primos, mis tíos y una abuela que vivió bastantes años. La abuela María sabía que gallina ponía el huevo de qué color. Recuerdo el aljibe, esos mates con la cáscara de naranja seca y una hojita menta. Esas son cosas que hasta me emocionan.

Olores y sabores de la infancia que uno no olvida nunca.

Muy buena vida, muy buena gente y siempre estaba “El Turco”, que lo esperábamos porque era muy querido por la familia, siempre tenía los mejores chistes y, aparte, traían cosas para vender, desde sábanas hasta peines y jabones. Me encantaría acordarme el nombre porque, aparte, ¡espléndido!, ¡machote bárbaro! Esa es la parte de mamá (por sus recuerdos en Arizona). Les mando un beso grande a todos mis primos que están allá, en Arizona, San Luis. Después, el pavimento total que era Humboldt, entre Paraguay y Charcas (en Buenos Aires) donde está la familia de papá.

¿Cuándo decide, y por qué, establecerse en Buenos Aires?

En realidad fue porque mamá se enamora de papá (Antonio Pedro María Peternolli Orsi). Él era totalmente porteño. Era Ignacio Corsini (Andrea Corsini, su nombre real, nacido en la localidad italiana de Troina y conocido como “El caballero cantor”) porque ni siquiera Gardel. Cantaba (su padre) igual. “Era rubia y sus ojos celestes…” (empieza a tararear “La pulpera de Santa Lucía”). Igual, igual a Ignacio Corsini. Se quedan a vivir (sus padres) en Palermo (Buenos Aires) también, en Malabia y Santa Fe, donde yo nazco. Mi hermana nació en Arizona. Mi hermana es mayor e hicimos el colegio en Buenos Aires, inclusive tengo primos que venían a estudiar a Buenos Aires unos y otros a La Plata.

¿Cuál es su presente? ¿Qué está haciendo?

Mi presente me llama la atención porque yo venía como muy tranquila y con esta pandemia empecé a extrañar la familia. Coincidió en que tuve un problema físico y era jorobada atenderse y quedarse internada. Lo pasé mucho sin darme cuenta porque, también, soy una privilegiada, no tenía una pequeña casa, con chicos. Nada en mí había cambiado porque yo podía salir, dar una vuelta la manzana, entrar. No podía ir a Becar, agarrar el auto e ir a visitar a mi hermana, por ejemplo, pero, bueno, hubo gente que lo pasó mal. Yo admiro a las mujeres que no se volvieron locas y a los hombres soportaron. Hubo pequeños dramas.

Y usted tuvo que superar no pequeños dramas sino grandes dramas como enfrentar el Covid-19 y un cáncer.

En realidad, fueron tres cáncer. Entonces, yo decía: “uno vive demasiados años” porque es cierto lo que nos va a pasar. Para mí, mamá fue siempre igual y se murió a los 90 años, pero nunca la vi joven porque era otro espíritu, otra vida. Hoy vivimos muchos años. Entonces, con todos esos años te tienen que pasar cosas. Hay gente que se queda todo pegada y a mí nada se me nota. Aparte, por suerte, todo lo que está acá es prolijisimo todo. Y eso, digo, ¡que bárbaro! ¡que suerte tengo!

EVOCÓ LA MUERTE DEL MODELO Y PUBLICISTA

“El “Nono” Pugliese era un tipo único, un tipo que me conquistó por su humor”

El modelo, publicista, empresario, cantante y autor argentino de temas musicales. Alberto Francisco “Nono” Pugliese fue el amor de su vida. Fueron pareja durante treinta y Claudia con él protagonizó con él los comerciales más emblemáticos de su carrera. El de los cigarrillos LM es el más icónico. Una publicidad que no se quedó fronteras adentro sino que llegó a otros continentes.

La muerte de Pugliese ocupó las primeras planas en 1993 por la forma en que se produjo. Las crónicas de aquella época destacan que el viernes 9 de julio de 1993 salió a cenar con la modelo argentina de 27 años Dolores Rodríguez Canedo a un restaurante de Buenos Aires. Cuando vio que un periodista de la revista Gente lo esperaba afuera, escapó por la cocina, trepó un muro y huyó por el techo del restaurante con tan mala suerte que el techo de chapa que cubría el taller de "Mecánica Rivadavia" cedió por su peso, cayendo a unos 7 m de altura. ​ Media hora después el dueño del taller lo encontró inmóvil y ensangrentado, presentando traumatismo de cráneo, tórax y lesiones varias. Murió en el Hospital Fernández del sábado 10 de julio

¿El “Nono” Pugliese fue un dandy, un playboy, el amor de su vida?

Era un tipo único, un tipo que me conquistó por su humor. Por empezar, era músico y tocaba todos los instrumentos sin saber escribir. O sea, en casa siempre había una guitarra, un piano, grabadores, siempre había música. En la música estaba la diversión. Era insólito, el “Nono” era insólito. Nos quisimos mucho, nos amamos mucho, tenemos un hijo fantástico. Tengo dos hijos. Tengo dos matrimonios. En realidad, tengo un solo matrimonio que fue el de Armando Sánchez, con quien tuve mi hija que se llama Candela. Con el “Nono” no me casé, primero, porque no había divorcio y ya por cábala: uno promete tanta cosa, que te sigo, de vida, de muerte, que no nos vamos a separar y duré dos años nada más. Pero, fuimos (con el “Nono”) muy buenos amigos. Yo soy muy “tana” en eso: la familia. Después, pasó algo feo que, por otro lado, nadie va a saber que pasó. Porque dicen que había un fotógrafo…no sé, no sé. Aparte, cuando yo le decía “me va a gustar poner mi cabeza sobre tus pelitos blancos” y él me decía “no me vas a ver los pelitos blancos porque yo no voy a cumplir 50 años”. Y no los cumplió. Fue una muerte insólita.

Él por escapar de ese “dicen que dicen que dicen” encontró la muerte.

Él estaba con una señorita comiendo, una señorita que venía a casa, que no tiene nada que ver. Por lo general, siempre se dice “¡se fue con mi mejor amiga!”. Nosotros, aparte, éramos compinches, que es lo que yo creo debe ser una pareja. Tiene que ser compinche con un amor y una comprensión..aparte, hacia treinta años que estábamos juntos. Hay un momento en que el hombre, creo, que cuando ve los hijos grandes, no sé si se les da por competir, no sé qué les pasa. Ahí estamos a contratiempo, que es cuando la mujer dice: “Que bueno, los chicos grandes, ahora empiezo a vivir, sin la cosa del horario”…y el hombre, no sé qué le pasa.

DESDE CREMA POND´S HASTA LOS RECORDADOS CIGARRILLOS LM

La publicidad de una firma de cosmético que la convirtió en modelo y trascendió al mundo

Claudia Sánchez abrazó la profesión de modelo desde joven, desde el mismo momento en que se presentó para la preselección de la cara de Pond’s, la firma de cosméticos que hacía la campaña internacional en Argentina, en la que resultó seleccionada.

Su belleza le granjeó la posibilidad de trabajar en publicidades de jabones, bebidas o automóviles y de los numerosos comerciales que hizo con Francisco “Nono” Pugliese, de los cigarrillos LM, que traspasó las fronteras argentinas para llegar a San Francisco, Hollywood, Portofino, Milán, la Torre de Pisa (Italia), Courchevel, Place Vendome, Cannes, Islas Vírgenes, Hong Kong, Marruecos, Suiza, Austria, Holanda, Johannesburgo.

¿Cuál fue la primera actividad, relacionada con el mundo del glamour, que desarrolló?

En realidad, la desarrollé porque mi hermana trabajaba en una agencia de publicidad. Necesitaban una jovencita para un programa de preguntas y respuestas. Entonces, entré yo contratada por Gillette. Buscaban una modelo para una crema (Pond’s) , que ese año se iba a hacer en Argentina y venían los señores de esa empresa. En ese momento no había casting. Pasaban las chicas tal cual las citaban y todas espléndidas. Yo lo miraba como algo inalcanzable. Y, bueno, al tercer día de pruebas, pruebas y pruebas, un señor americano, quien decidía quien iba a representar su marca, dijo: “Yo ya vi la cara que me interesa”. Me llamaron y yo fui con papelito y lápiz pensando que me iban a pedir algo. Si bien no era lo que no correspondía porque yo no dependía de radio y televisión. Dije, pero no soy modelo…bueno, ahora uso cataforesis, pero en ese momento me pusieron make up. Salí muy bien. Lo que yo les quiero decir a las chicas es que no se necesita ser lindas, es una cuestión de fotogenia porque hay chicas lindísimas y no salen bien. Es el misterio del click que no se sabe. No pasa por ser linda, pasa por ser fotogénica.

¿Cómo es eso de “no sentirse modelo sino una intérprete”, como suele afirmar?

Es eso. ¿Modelo de qué? Puedo ser modelo de ama de casa porque me llaman “Madame Puloy”. Modelo es la modelo de modas. Ahora es más flexible todo, tanto pasan una ropa, si bailan hacen de vedette, después hacen un filme. No se rotulan. Yo creo que en la vida no hay que rotularse. No hay que rotularse, mucho menos ahora que todo pasa tan rápido.

A propósito de lo que está diciendo, ¿Qué es la cultura del descarte?

Yo creo que hasta inclusive en los sentimientos tampoco se profundiza mucho. Es como que pasa tan rápido todo. ¡Y no pasa tan rápido! La vida nos lleva a que hoy estamos haciendo este programa, mañana te vas a Santiago y yo me voy no sé donde, pero en el rígido queda esto. Entonces, lo bueno es conservar este momento no para dramatizarlo sino que es un momento muy lindo y siempre nos queda algo positivo aún de las cosas negativas. La vida es eso, encontrar, no voy a decir feas pero sí dolorosas, la parte buena. Por ejemplo, antes de venir acá (para la entrevista con EL LIBERAL), un señor tuvo que romper todo el techo (en su casa) porque había agua. Me dijo: “Señora, con este baño…” A mí, la verdad, me salió decirle “¿usted sabe el placer de tener un baño y que caiga agua y usted lo va a arreglar?” Hay gente que tiene que caminar kilómetros y kilómetros para un baldecito de agua. Cada vez que abro el grifo a la mañana, no es una cosa “que buena persona es”, no, no, me sale porque quizás tenemos eso de campo, el tener que bombear o de tener que llenar un tanque para luego bañarnos. Es el darnos cuenta.

Y el de valorar las pequeñas cosas de la vida.

Sí, las cosas cotidianas. No hay que irse al campo para darse cuenta sino que está muy cerquita de acá (refiere a Buenos Aires). Me produce una muy grande tristeza que las cosas tan cercanas sean tapadas o no por distintas razones. Como no nos agarramos todos de las manos, los que tenemos agua, y decimos “solo pedimos agua”. A veces me salen estas cosas que, quizás, no sean muy alegres, pero son reales. Creo que nosotros, que tenemos este medio y nos metemos a la fuerza en las casas, con dulzura y sin gritar podemos ir llevando a que la gente que está con las posibilidades hacerlos no critiquen más o echarse las culpas. “Yo quiero quedar en la historia porque llevé tal cloaca”, “yo quiero quedar en la historia porque entregué agua”…Esas cosas.

Una modelo representante

de las “distintas marcas”

Representante de las “distintas marcas”, como se define, Claudia marcó a generaciones de modelos por su estilo, su elegancia y su gracejo. Estas son cualidades que la definieron y le marcaron un camino, dejando una huella imborrable en su país natal y en el mundo.

¿En qué momento de su vida llegó la explosión de todo su trabajo?

Varias veces porque, por ejemplo, yo vengo de trabajar en publicidad cuando había un televisor por barrio. Entonces, era la gente que nos veía en el cine y la gente decía: “no, no, hasta que no empiece el filme no entro porque la publicidad me aburre”. Cuando empezó a haber televisores en todos los hogares o al menos en cada edificio, entonces se juntaban los vecinos, y ahí empecé yo a que se sepa “ah, está chica de los dientes separados”. Trabajé mucho antes, pero mucha gráfica. Esas campañas se filman en 35 mm., color, para pasar en cine, y después, obviamente, se reducían a 16 mm., blanco negro. Me pasaba algo gracioso cuando viajaba al exterior. Las que me detectaban eran las argentinas y quienes se me acercaban, siempre, era gente del interior y nunca un porteño, ¿qué raro, no? La gente del interior es expresiva, sincera, cálida, natural.

¿Cuál ha sido la publicidad que usted protagonizó y que más ama?

A la de Terrabusi (galletitas) la quise muchísimo y fueron muchos años también. Está la de Citroën (marca francesa de automóviles). La adoro. Todas las que hice sobre autos las hice con mucho cariño y gozándolo. Lo que hacíamos era cine verdad, porque era llegar al lugar, ver y mostrar lo que pasaba. Después, yo quise hacerlo en mi país.

Su primer novio fue un santiagueño

¿Qué lugar ocupa en su vida Santiago del Estero?

Santiago del Estero me hace así el corazón (hace la señal de que le late el corazón) porque mi primer novio, a escondidas, fue santiagueño. Era amigo de papá, no era ningún jovencito. Yo era no casi tan jovencita, chica. Yo estaba perdida. Hice la vida imposible hasta que el dijo: “Bueno, me caso”. Por supuesto, no lo dejaron, pero seguimos siendo muy amigos. La señora Elena Gorostiaga de Gorostiaga, divina, era una muy amiga de mamá. Al lado de casa, vivía ella con sus dos sobrinos. Uno era “Pico” Ávalos, médico maravilloso, y el otro era Rafael Luciano Gorostiaga, abogado. Estuve muy unida a toda la familia, a todo lo que es Santiago del Estero, que como provincia es maravillosa.