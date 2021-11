Rodolfo Coronel: “Mis padres me compraban EL LIBERAL y mi hermano me enviaba la encomienda por Cacorba”

03/11/2021 - 07:14 123 ANIVERSARIO EL LIBERAL

RODOLFO CORONEL

LORETANO RADICADO EN CÓRDOBA





“Me adhiero al 123º aniversario de existencia del periódico más importante de mi provincia, muchas felicidades.

Aprovecho esta oportunidad para contarles que soy santiagueño, pero radicado en la ciudad de Córdoba. Gracias a Dios puedo regresar a mi pago periódicamente. Soy de la ciudad de Loreto. Me tocó salir de mi querido pueblo cuando tenía 17 años. Ya pasaron muchos, en busca de mi futuro que fue obtenido con mucho sacrificio, pero también con muchos éxitos. A pesar de todos los inconvenientes que existían en esas épocas mis padres me compraban EL LIBERAL todos los días y mi hermano se encargaba de hacerme una encomienda y me los enviaba todos los días viernes por la empresa de transporte Cacorba. Y yo esperaba en la terminal de Córdoba para retirarla, de esa forma me mantenía informado de todas las noticias de mi querido Santiago. En la actualidad ya es distinto, porque lo puedo leer todos los días por internet. Muchas gracias por las buenas noticias de todos los días”.