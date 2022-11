Una pregunta para abrir y muchas preguntas abiertas

02/11/2022 - 20:24 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Me me pregunta y nos preguntamos: ¿Qué necesitamos los argentinos para salir adelante como Nación? Y a primera me nace decir, Amor a la Patria. Y el amor es cuidado, atención, solicitud, comunión, aceptación y entrega, y un largo e t c é t e r a.

Somos conscientes de la emergencia política, económica, social y cultural que estamos atravesando; la incertidumbre y perplejidad que nos provoca imaginar el futuro. Sumamos la atmósfera social donde se mezclan sentimientos de abatimiento, ruidos de algo que cruje y tensiones que se polarizan, actos de violencia y protesta, fragilidades individuales e institucionales que se desatienden, cortocircuitos en las dirigencias y entre sectores. Pero, ¿no pasamos ya por ésta? Un panorama que no es inédito entre nosotros, algo se reedita y reversiona, parece que no terminamos de aprender de la historia.

Como Iglesia oramos desde hace más de 20 años: “…nos sentimos heridos y agobiados. Queremos ser Nación, una Nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común…” y se siente que aún no lo logramos mucho y lo seguimos anhelando. ¿Por qué no terminamos de encontrar el camino?

Seguramente, hay muchas barreras y obstáculos provenientes de intereses mezquinos que impiden la construcción del bien común. Por eso muchas intenciones rectas no se han transformado hasta la fecha en un plan de acción para este nuevo momento de la Patria. ¿Dónde han ido a parar tantas medidas sugeridas en mesas de diálogos para crecer en nuestra vida republicana? ¿Seremos capaces de volver a sentarnos para un diálogo transparente y productivo? ¿Estamos a tiempo para reiniciarnos? ¿Tenemos clara la dirección y la orientación?





Mirar el reloj y la brújula y ponerse a caminar.

Nos encontramos en un momento histórico y social de profunda crisis que desafía nuestra responsabilidad y creatividad; es un tiempo decisivo y es necesario curar de raíz lo que nos enferma y aqueja. Y como lo dijeron alguna vez los obispos argentinos, y vuelve a ser vigente: “…es la hora de la concreción de reformas y de los grandes renunciamientos personales y sectoriales. Es necesario abrir canales de renovación de la política para que la energía volcada al malestar y a la protesta se pueda traducir en la construcción de la paz y la amistad social”.

Ante tamaña complejidad sabemos que no hay recetas ni fórmulas inequívocas y únicas, tampoco conviene alucinarnos con respuestas simples e inmediatas que esconden mucho de magia o mesianismo. Hoy necesitamos disponernos para recorrer un arduo camino que se hace con compromiso, responsabilidad, esfuerzo, honestidad que demanda desprendimiento, constancia y fortaleza para dar firmeza y consistencia a un recreado proyecto de Nación.

Necesitamos un rumbo como Nación, Séneca decía “ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va”, hace falta un liderazgo creíble, con honestidad y capacidad, con las virtudes que favorecen la práctica del poder con espíritu de servicio y que nos conduzca a la meta, que no será a corto plazo y hasta próxima elección nomás.

Para salir adelante como lo planteábamos en la pregunta inicial necesitamos ponernos de pie, erguirnos, levantar la cabeza y la mirada, poner el corazón y las manos en el horizonte que nos marca la orientación y dirección, proyectarnos y encaminarnos con audacia y creatividad. Con esperanza dar pasos nuevos mientras nos cuidamos unos a otros, a los cercanos y a los extraños, a lo singular y a lo público, el cuerpo y el alma, la tierra y a los pobres.

Pretender salir para adelante es renunciar al estancamiento o al inmovilismo; es dejar atrás la inercia, la abulia, la desidia; es elegir no quedarse rumiando fracasos y rencores, anclados en el pesimismo, enredados en desconfianzas y culpabilizaciones, obstinados en ser parte de conflictos.

Si seguimos esperando un golpe de suerte o un suceso extraordinario no nos atreveremos a reprogramarnos, a reorganizar las fuerzas, a restaurar la imaginación de la caridad, a rehabilitar voces y manos para construir la casa común y amasar el pan de todos.

Necesitamos “convertirnos”, decidir dejar atrás lo que no es sano y enferma, renovar la confianza y la esperanza, optar por lo que construye, une, integra, eleva. Dejar las fracturas sociales que debilitan y encontrar las articulaciones que fortifican.





Sanar heridas, con palabras y con obras, con mentalidad y sensibilidad nueva.

Hemos hablado mucho de “grietas” y lo hemos instalado en el lenguaje ordinario, pero las grietas se producen en edificios, en la tierra, en objetos; lo que tal vez no hemos ahondado tanto es en las “heridas” que se producen y padecen en el cuerpo de un ser vivo como el que somos individual y colectivamente.

Cuando estamos enfermos, y como Patria registramos que hay heridas por donde sangramos y heridos en nuestros territorios, todos tenemos algo para sanar y a alguien para auxiliar, necesitamos lugar para contenernos, procesos de rehabilitación y recuperación, oportunidades para lograr la reinserción social.





El cuidado nos pide sintetizar “logoterapia”, “laborterapia” y “cardioterapia”. Reaprender a poner palabras a lo que nos pasa, expresarlo y dialogarlo. También apreciar el valor de asumir y compartir responsabilidades y ocupaciones que producen bienes y servicios para sí y para otros. Vigilar el corazón y los sentimientos, los afectos, los vínculos para reconocernos mutuamente, no denigrarnos ni maltratarnos y contenernos amorosamente.

Cuando amamos cuidamos, cuando cuidamos amamos y profesamos nuestra fe, no solo en un estricto sentido religioso, sino también fe en valores que hemos perdido, fe en la justicia, fe en la honestidad, fe en la dignidad del ser humano, fe en el futuro.

Aunque el ideal de comunión en la diversidad con justicia y paz, parezca utópico, romántico o sensiblero, es el norte que señala la dirección. Estamos ante una urgencia donde debemos poner toda la dedicación y energías con que contamos si el dolor no nos resulta indiferente ni nos resignamos a que nada puede cambiar.

El camino no lo hacemos solos, necesitamos acompañarnos para reparar daños pasado y prevenir daños futuros, modificar y reformar hábitos y conductas que ayuden a respirar un aire nuevo, madurar y crecer integralmente como personas responsables, libres y felices.

Si conseguimos mirarnos sinceramente, reconocer los síntomas de nuestro malestar, expresar cuanto nos aflige y perturba, podremos consensuar y acordar generosamente medios y modos para “sanarnos” como sociedad y comunidad nacional, desde lo personal-familiar e institucional. Entonces sí será más posible que el cambio que pretendemos se realice y perdure.

Necesitamos una nueva mirada que extienda el espacio, una nueva mentalidad que deje la lógica de la “guerra” por la de la “colaboración”, una nueva palabra que nombre a todos, un nuevo propósito que nos apasione e involucre, una nueva sensibilidad social con sentido de projimidad y justicia, especialmente hacia los pobres y los que más sufren.

Precisamos personas que estén dispuestas a cultivar el “arte del diálogo” sincero y constructivo antes que la “moda de la división” bruta y destructiva; a promover el bien común antes que buscar el propio interés; a conquistar y promover la paz antes que ser agentes de la violencia en cualquiera de sus formas; a brindar el servicio desinteresado antes que sostener el poder a toda costa.

Hace falta manos a la obra, un enjambre de obreros y obreras que se pongan la Patria al hombro y no una multitud de escépticos o acomodados que esperan que les venga todo de arriba.

No esperemos tiempos más favorables o menos turbulentos para cambiar, el aquí y ahora nos reclama nuestra entrega como nos consta que la hicieron tantos pioneros de la Argentina. Contribuyamos al fortalecimiento de la paz social y de la democracia, dejándonos amparar por la Constitución Nacional para una plena vigencia del estado de derecho desde un verdadero federalismo e integración regional.





Invocamos al Padre y nos comprometemos con su designio.

Pido a Dios la sabiduría para todos, ciudadanos y dirigentes, para enfocarnos en lo primordial, en lo superador, en lo importante, en lo que vale la pena y el gozo de jugarse el pellejo para no dejar ahogada la esperanza de una Patria diferente y dejar aflorar lo mejor de cada uno para gestar espacios reales y genuinos de comunión y participación.

Soñamos un país sin excluidos y sin tanta inequidad, los pobres nos duelen y nos entristecen los olvidados, que ya no sean estadísticas ni paisaje conocido en una Patria con capacidad de producir alimentos, salud, educación, trabajo para todos y todas. Es necesario que los habitantes de esta tierra bendecida abundantemente por la Providencia pensemos más en qué podemos aportar a la Patria y no tanto en qué tiene que darnos el país.

El salmo 113 dice “Dios levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles, entre los nobles de su pueblo”. Y ¿si le ayudamos a Dios con nuestras obras, proyectos, decisiones a alzar de la basura a los más frágiles y descartados para ser verdaderamente una Nación que progresa en “nobleza y grandeza” con nuestro compromiso en la construcción de un presente y un futuro mejor para todos?

Verdaderamente, si los últimos están en el centro de nuestras agendas y acciones concretas, todos estamos en el lugar justo y oportuno.

Desde Luján, una vez más, la Virgen Madre nos invita y nos dice, “Argentina, canta y camina”. Y nosotros le decimos “¡Aquí estamos, cuenta con nosotros!”. l