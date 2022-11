02/11/2022 - 20:31 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, realizó un crudo análisis de la realidad social y económica de la Argentina. Además, el economista fue contundente al opinar del presidente de la Nación, Alberto Fernández; de la vicepresidente y presidente del Senado, Cristina Fernández de Kirchner; el diputado Máximo Kirchner y el kirchnerismo como movimiento político.

Espert habló con EL LIBERAL en el marco del debate por el Presupuesto en la sesión especial en el Congreso de La Nación.

-¿Cuáles son los ejes fundamentales para sacar adelante al país?

Argentina tiene que renunciar a todo lo que ha hecho en el último siglo. Argentina, en el último siglo, groseramente ha violado la ley de gravedad. Si uno desconoce la ley de gravedad, difícilmente vaya a terminar bien. Es como pretender tirarse diez veces desde un décimo piso y no matarse nueve, no, se va a matar nueve y la décima que no se mata va a terminar estropeado y golpeándose con árboles. Así que, el violar la ley de gravedad ha sido desconocer lo que somos. Es como si Messi desconociera que es el mejor jugador de fútbol en el mundo y quisiera ser pilar de los Pumas y le iría mal. Argentina, como desconoce, reniega, rechaza, en algún lugar, ser un gran productor de comodities, agrícolas, cereales, economías regionales, hidrógeno verde, zinc, oro, litio, turismo, vitivinicultura, algodón…como rechaza eso, lo desconoce, ha hecho una cosa completamente contra la ley de gravedad que es sustituir importaciones. Y la maldición de la Argentina es la sustitución de importaciones. Detrás de la cola venían otras dos maldiciones, pero la primera es esa el de una Argentina que no se ha abierto al comercio, una Argentina cerrada al comercio. Luego, además, la Argentina ha tenido y tiene un Estado gigantesco que borra impuestos a los emprendedores, a las empresarias, a los productores agropecuarios, a los empleados, a los autónomos, monotributistas. Y en tercer lugar las leyes laborales. Con estas leyes laborales ningún país prosperó a la larga. Nosotros insistimos con leyes laborales de la época de las cavernas. Esta es la ley de gravedad que la Argentina ha violado y es la que la ha postrado. Por lo tanto, si la Argentina decide copiar, imitar a los países donde sí se aplica la ley de gravedad, que es comerciar con el mundo, en estado razonable y leyes laborales pro empleo, a la Argentina si le va a ir bien. Entonces, lo que tiene que hacer Argentina es respetar la ley de gravedad que es copiar lo que hacen los países a los que les va bien.

-¿Cuál es el país que sueña para los argentinos?

Yo tengo 60 años. Vamos a suponer que me queden, en el mejo de los casos, 40 años y vivo 100 años, de acá a los próximos 40 años con tal de ver con esta Argentina que cortó con esta enfermedad de violar la ley de gravedad y empezó a hacer algo razonable, ya está. Nosotros, los liberales, que reaparecimos después de haber desaparecido de la faz de la tierra en el 2019, estamos haciendo mucho para que la Argentina empiece a cambiar.

-¿Hay voluntad política para generar esos cambios?

La gente está empezando a empujar a la clase política hacia un lugar mucho más razonable. Si fuera por la política, el negocio de la política en general es la miseria, eso no cambiaría nunca.

-¿Cuál es su análisis de la realidad económica y social del país?

Es muy seria y se va a agravar mucho más todavía porque el año que viene va a ser un año crítico. El año que viene es muy complicado y encima un año electoral. Se vienen tiempos difíciles.

-¿Cómo analiza las actitudes del presidente Fernández, Cristina, La Campora y el Frente de Todos?

Un conjunto de payasos. El kirchnerismo es una psicopatología social. El Presidente es un mamarracho, Máximo Kirchner un payaso y Cristina Kirckner una psicópata. l