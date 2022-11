Sólo una opción basada en valores, puede evitar que el hombre sea depredador del hombre

02/11/2022 - 20:34 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Con gratitud y esperanza, quisiera reflexionar sobre los caminos de nuestra Patria, teniendo presente los rasgos más nobles de nuestra cultura que tienen su origen en el encuentro del Evangelio de Jesucristo con las culturas de nuestros pueblos originarios.

Argentina es de una variedad y belleza sin igual, y los hombres y mujeres que han construido esta nación, tanto los nacidos en este país como los venidos de otras tierras a enriquecer nuestra vida y cultura, son motivo de gloria y alabanza a nuestro Dios.

“¡Argentina, levántate! Hoy resuenan con fuerza en mi corazón aquellas palabras de San

Juan Pablo II en una de sus visitas a nuestra Patria.

“¡Argentina, levántate!” Esta exhortación, constituye un diagnóstico y una esperanza.

Levantarse es signo de resurrección. Aún, abatidos y desanimados, como aquellos dos discípulos de Emaús, luego de la muerte de su Señor, aunque sea un itinerario con dificultades y aflicción, también a nosotros se nos une el misterioso Compañero de viaje. Jesús, se nos acerca, camina con nosotros en el punto donde nos encontramos.

Estamos en uno de esos momentos decisivos, pero no individualmente sino como Nación. La decisión de seguir siendo un país, aprender de las experiencias dolorosas e iniciar un camino nuevo, o hundirnos en la miseria, el caos, la pérdida de valores y la descomposición social

La Iglesia no se cansa de anunciar el Evangelio que dona salvación y libertad auténtica también en las cosas temporales, recordando la solemne recomendación dirigida por

San Pablo a su discípulo Timoteo: “Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio” (2 Tm 4,2-5).

La Iglesia, signo en la historia del amor de Dios por los hombres y de la vocación de todo el género humano a la unidad en la filiación del único Padre, busca proponer a todos los hombres un humanismo a la altura del designio de amor de Dios sobre la historia, un humanismo integral y solidario…Este humanismo podrá ser realizado si cada hombre y mujer y sus comunidades saben cultivar en sí mismos las virtudes morales y sociales y difundirlas en la sociedad, “de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la divina gracia”, Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes (Cf Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia).

Tratemos de ubicarnos allí donde mejor podamos enfrenar la mirada de Dios en nuestras conciencias, reconociendo nuestros límites y posibilidades. La dignidad de la persona no se reconoce ni se salva con declaraciones solemnes que tanto se reiteran en períodos de crisis, de desconfianza hacia el futuro, entre la desesperación y la utopía. El hombre únicamente recupera la seguridad y la confianza cuando vuelve a tener conciencia de que su dignidad es intocable, no porque así lo haya decidido un Parlamento o una Asamblea, sino porque así lo determina su propio ser personal.

La sociedad no puede obrar bajo la ley de la selva en la cual cada uno trate de “manotear”, de arrancar lo que pueda, cueste lo que cueste, y ya sabemos demasiado dolorosamente que no existe ningún mecanismo automático que asegure la equidad y la justicia. Sólo una opción basada en los valores, convertida en prácticas concretas, con medios eficaces es capaz de evitar que el hombre sea depredador del hombre. Es imprescindible terminar con la cultura de la corrupción, con prácticas que parecen ya enquistadas como justificar el robo y la coima. Lamentablemente pasan los años y este reconocimiento que tantas veces se declama no termina de internalizarse. Debemos advertir que la corrupción no es un acto, sino un estado personal y social en el que se acostumbra a vivir.

Por otro lado es imperante revalorizar la cultura de trabajo que dignifica a la persona humana. Sabemos que hay condiciones objetivas que generan el terrible desempleo pero además debemos reconocer y con dolor una mentalidad de viveza que ha llegado a formar parte de nuestra cultura y que definitivamente debemos desterrar: salvarse, tomando atajos, los más directos y fáciles posibles olvidando la ley de ganar el pan con el sudor de la frente

Ya lo dice la Iglesia: El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre: un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana. La Iglesia enseña el valor del trabajo no sólo porque es siempre personal, sino también por el carácter de necesidad. El trabajo es necesario para formar y mantener una familia, comprar una vivienda y contribuir al bien común de la familia humana. La desocupación es una verdadera calamidad social, sobre todo en relación con las jóvenes generaciones.

Más aún, la Iglesia también advierte “El trabajo es también una obligación, es decir, un deber”. El hombre debe trabajar, ya sea porque el Creador se lo ha ordenado, ya sea porque debe responder a las exigencias de mantenimiento y desarrollo de su misma humanidad. El trabajo se perfila como obligación moral con respecto al prójimo, que es en primer lugar la propia familia, pero también la sociedad a la que pertenece; la Nación de la cual se es hijo o hija; y toda la familia humana de la que se es miembro: somos herederos del trabajo de generaciones y, a la vez, artífices del futuro de todos los hombres que vivirán después de nosotros.

Una de las más crueles actitudes del ser humano, es la soberbia que nos hace instrumentos de la división y feroz polarización. Impiden enriquecernos con la confrontación de las diferencias y en cambio destruye implacablemente hasta lo mejor de las propuestas y logros de los oponentes. Años y años respirando este aire toxico y enfermizo, que no hace más que postergar la promoción, inclusión y desarrollo integral de nuestro pueblo.

La gran exigencia es la renuncia a querer tener toda y siempre la razón, a mantener los privilegios, a querer domesticar a los demás y atarlos a nuestro a nuestros intereses, proyectar una vida light y a vivir de la renta fácil. Anuncios poéticos y frases hechas no es sólo reconciliar opuestos y adversidades. Se trata de animarse a vivir de otra manera.

Es una revolución, pero no contra un sistema sino interior. Hacer memoria de las grandes gestas fundantes y heroicas y memoria de esos gestos tiernos y sencillos que vivimos en familia.

Ser fieles a nuestra misión como ciudadanos es creer que la Patria tiene historia. Que no han comenzado con nosotros. Debemos retomar los valores que nos hacen grandes: el modo de celebrar y defender la vida, de cuidar lo más vulnerable, de ser solidarios ante el dolor y la fragilidad de nuestros hermanos, de hacer fiesta y rezar, de trabajar juntos, convencidos de que el todo es superior a la parte, el tiempo superior al espacio la realidad es superior a la idea y la unidad es superior al conflicto.

Deberíamos reflexionar y preguntarnos, no sin vergüenza, si no hemos caído también en la indiferencia, el individualismo, la inercia.

¿No es todo esto lo que empuja a nuestros jóvenes a no ver futuro en nuestro país? Y a los que no pueden emigrar por diferentes razones, a una triste resignación o lo que es peor, a una frustración que a veces los lleva por caminos dolorosos de autodestrucción, apatía y violencia.

Por ello debemos recuperar el protagonismo al que nunca debimos renunciar. La

Argentina no es sólo la clase dirigente sino todos y cada uno de los que viven en esta querida y bendita tierra.

Decía al comienzo. El Señor camina con nosotros. El Señor resucitado nos invita y nos da esperanza. Con ánimo intentemos reconocer los signos ocultos de la presencia de Dios. La situación de muchos jóvenes que lamentablemente han caído en la delincuencia y la violencia juvenil, no pueden ocultarnos la realidad de una juventud que quiere reconstruir el tejido social de nuestra sociedad. No podemos desatender a una juventud que se aleja de las injusticias, la violencia, los odios y la venganza, de los discursos agresivos y de cuanto intuyen carente de toda ética y moral. Nuestra Patria posee innumerables jóvenes, que quieren construir en lo cotidiano la fraternidad y la paz como fruto de actitudes y acciones de servicio desinteresado, tienen sed del Dios de la Vida y de humanidad. Buscan líderes que los comprendan, y tengan autoridad moral para impulsar la reconstrucción de una Nación.

Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto: la dictadura invisible de los verdaderos intereses, esos intereses ocultos que tratan de adueñarse de los recursos y de nuestra capacidad de opinar y pensar.

La Iglesia enseña al hombre que Dios le ofrece la posibilidad real de superar el mal y de alcanzar el bien. El Señor ha redimido al hombre, lo ha rescatado a caro precio (cf. 1

Co 6,20). El sentido y el fundamento del compromiso cristiano en el mundo derivan de esta certeza, capaz de encender la esperanza, a pesar del pecado que marca profundamente la historia humana: la promesa divina garantiza que el mundo no permanece encerrado en sí mismo, sino abierto al Reino de Dios. La Iglesia conoce los efectos del “misterio de la impiedad” (2 Ts 2,7), pero sabe también que “hay en la persona humana suficientes cualidades y energías, y hay una ‘bondad’ fundamental (cf. Gn 1,31), porque es imagen de su Creador, puesta bajo el influjo redentor de Cristo, “cercano a todo hombre”, y porque la acción eficaz del Espíritu Santo “llena la tierra” (Sb 1,7). l