El sueño de país que tengo, lo haremos juntos

02/11/2022 - 20:53 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Cada día estoy en un lugar distinto acompañando las causas de los argentinos que hoy tienen usurpadas sus tierras, de los rosarinos que tienen su ciudad tomada por los narcos, de compatriotas que ven que sus hijos no aprenden a leer ni a escribir, de cada uno de los argentinos que siente que no tiene futuro, que no tiene trabajo y sus hijos se les van.

Acompañando, intentando llegar, escuchar y comprender a cada uno que está sufriendo, voy sintiendo que la Argentina llora.

Y es verdad. Los argentinos lloramos porque si bien podemos darle una explicación racional a lo que nos pasó y aun nos pasa, porque ha sido analizado por economistas, filósofos, políticos, en fin, por todos, hay algo en nuestra subjetividad, en nuestro corazón, que no entendemos.

No entendemos cómo, siendo un país reconocido en la historia por su compromiso productivo y pujante terminamos siendo un lugar donde las mafias, los intereses particulares, la codicia, la corrupción, la falta de proyectos a corto plazo, sin mirar al futuro, le ganaron a la idea de un país que estaba pensado por nuestros abuelos para desarrollarse potente, con una sociedad pujante, con energía, con un destino importante y con los objetivos de concretarse como el más grande y más rico de America latina, termina aquí. Algo nos trajo a esta triste decadencia. Algo que ya hemos podido identificar. El facilísimo populista. Él creer en soluciones mágicas de corto plazo. Patear para mañana los desafíos que debemos enfrentar hoy.

Nos trajo hasta aquí el imaginar sueños de grandeza sin método, sin plan y sin la valentía, esquivando poner el empeño de hacerlo bien aunque el resultado lo vean nuestros hijos.

Allí se perdieron nuestros sueños, con los cantos de sirenas que nos hicieron descarriar el futuro.

Y ese sueño perdido, ese extravío de las ultimas décadas, nos enfrenta hoy con una enorme dificultad para volver a la idea de progreso que es la primera que tenemos que superar: la dificultad de millones de argentinos que en esa frustración de sentir que hoy no hay un futuro, no logran ver con claridad entre las brumas del populismo que le propone el camino fácil rechazando el esfuerzo, el mérito alcanzado por la constancia, el estudio y el trabajo.

Pero aferrémonos fuertemente a esas ideas de siempre. Las ideas que hicieron grande a la Argentina. Aquellas que fueron forjadas con la Ley 1420 de Educacion común, gratuita y obligatoria, haciendo de nuestra sociedad un faro para America y un ejemplo de nuestro pueblo hacia el mundo.

Hay quienes intentan mantenernos en las sombras alejados del conocimiento y del derecho a ser libres.

Sepan bien esos mensajeros del oscurantismo, que sabemos que hay horizonte, pero también sepamos nosotros hay algo que cruza como un rayo de desanimo y que nos tenemos que mantener alertas para enfrentarlo.

Es como si la sociedad hoy –y a mí me pasa también- se enfrentase a una pared que le impide ver el horizonte. No es que no la podamos ver porque seamos necios, no se la puede ver porque la construcción de la Argentina de las décadas recientes no se hizo con horizonte, se hizo con los privilegios y los amigos del poder, para el poder, dejando a la sociedad afuera.

Esa es la realidad de la Argentina que se ha construido, una Argentina del poder, de privilegios y de amigos.

Entonces me pregunto y les pregunto a ustedes: Qué miedo podemos tener a quienes han hecho de la Argentina esta caricatura de Republica que ha llegado a esta situación?

Tengamos puesta la mirada en el futuro y tomemos lo mejor de nuestro pasado para ir, juntos, hacia los sueños de los Padres Fundadores que nos interpelan para que los concretemos. l