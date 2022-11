“El problema de la Argentina es que tiene déficit porque permanentemente gasta más de lo que tiene”

02/11/2022 - 21:05 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

¿El gobierno tiene margen para tratar de frenar la suba inflacionaria en lo que queda de mandato?

Cuanto más demore, menos márgen tiene de acción. Porque dado que hay un movimiento que hoy debería llevar a que aumente más la inflación como es el necesario movimiento de tarifas, entonces la única posibilidad que tiene es seguir desregulando la economía y lograr algo más de producción. Y eso no es rápido, entonces tiene que apurarse para iniciar ese camino.





¿El lanzamiento de nuevos planes pro consumo y ayudas desde el Estado nacional no impacta en la inflación?

El problema no es la ayuda en sí mismo, sino de donde sale el dinero para esa ayuda. Podemos discutir si está bien o mal que la gente no trabaje y reciban ayuda, eso es algo para discutir. Pero lo grave es que no se hace con recursos genuinos, se le está cobrando más impuestos al que sí trabaja y se cobra tanto que no le queda capacidad para salir a contratar a alguien que está sin trabajo y que podría trabajar. Entonces, lo que ocurre es que el que trabaja, paga tantos impuestos para que el gobierno después le pague a quien no trabaja. Todos estaríamos mejor si ese dinero fuera a alguien que se le paga por trabajar. Esa “platita” porque es todo con dinero que no es un recurso genuino, termina claramente llevando a mayor inflación.





¿Cómo se analiza esta situación que personas del mismo Gobierno ya hablan de la próxima elección cuando hay tantos problemas irresueltos?

Creo que es un problema de todos los políticos. En el caso del Gobierno es más fuerte porque no está enfocado en solucionar este problema. Y en el caso de la oposición, porque tienen que plantear medidas desde ahora sobre qué es lo que harían para que si llegan a ganar, ya justamente, la gente sepa qué es lo que van a hacer.





¿Están claros los programas si el que viene es un gobierno de la oposición?

En verdad se mencionan equipos. Pero en forma concreta, no he visto que haya todavía propuestas. El único que ha hecho grandes titulares de propuestas que pueden gustar o no, es Javier Milei. Hay un tema importante de todas maneras y es que es muy difícil saber en qué condiciones va a estar la economía cuando lleguemos, como probablemente vamos a estar en una situación deficitaria y probablemente recesiva, desde ahora debería decirse qué es lo que vamos a hacer para salir de la recesión. Si vamos a esperar a que el tema ya haya ocurrido y recién ahí plantear las soluciones, entonces va a pasar mucho tiempo más.





Hay una expectativa importante respecto que el próximo gobierno va a cambiar esta situación pero ¿no es cargar demasiadas expectativas ante la magnitud de los desajustes económicos?

Los problemas, deliberadamente, el gobierno está tratando, a aquellos que no puede resolver, de postergarlos. Pero a los que puede resolver, no parece ser que la decisión tomada vaya en línea con las que hubiera tomado otro gobierno. Por ejemplo: La suspensión de importaciones. Me cuesta creer que otro gobierno las avale. Hay varios de estos temas que son difíciles de saber qué haría un nuevo gobierno. Pero cuanto más enraizadas sean algunas de estas desviaciones, más difícil va a resultar corregirlas.





Las medidas del acceso al dólar ya empiezan a impactar en el empleo y empresas, pero ¿se puede aguantar hasta las elecciones este contexto?

No se puede, ni se debe aguantar. Tenemos que terminar con la mentira de que las reservas son del Estado, que el Estado decide quien las tiene y quien no las puede tener. Seria más lógico que el exportador pueda vender más cuando quiera. Y que el importador, pueda comprarlas cuando las necesite. En cambio el exportador está obligado a entregarlas a un precio bajo y el importador tiene el gran beneficio de comprarla a un precio bajo. Esto hizo que nos quedáramos sin reservas, que el Banco Central no tenga reservas. Ahora, todo el mundo quiere seguir si consiguen a este precio pero es imposible porque ya no hay. Pero lo que tenemos que dejar de lado es que las reservas son del Estado, que la Argentina tiene un problema de reservas, que la crisis es externa, cuando en realidad tenemos serias dificultades para exportar y ayudamos al importador.





El Banco Central obliga a refinanciar deudas en dólares a las empresas pero ¿esto no es un problema grave para las compañías?

Esto ya ha ocurrido, si una empresa no puede pagar sus deudas o no le puede pagar a su proveedor, el proveedor no le entrega y el día que logre pagar esa deuda, van a ser más intereses de los que tenía pensado. Entonces, partimos de la base que el gobierno decide quién puede y quien no puede acceder a las reservas. ¿Porque no permite que compren y listo?, van a ser más caras mucho más caras, definitivamente más caras. Pero, justamente, intentan demorar esta situación para que no vaya a parar a precios el mayor valor que tendría el dólar. Y eso es un error porque los precios tienen incorporado ya un dólar a 300 justamente porque el importador no sabe si le van a dar el dólar y a qué precio se lo van a dar.





¿Qué previsión tiene sobre el cierre del año en materia de inflación?

Sabemos que tienen que aumentar los costos de energía, la empresa produce energía para mantener los precios que tiene. ¿Si sabemos que van a aumentar los salarios por las paritarias, como se hace entonces para mantener los precios?. ¿Si sabemos que los impuestos van aumentando en base a lo vendido el mes pasado, cómo hago para no subir los precios?. Por lo tanto, hay varias razones por las que aumentarían los precios. Desde el punto de vista del Gobierno, que habla de inflación multicausal. Además desde el punto de vista más ortodoxo, sabemos que hay una fenomenal emisión, una emisión estrafalaria, aunque no hubiera problemas con los salarios, o con las tarifas que tienen que subir, claramente lo mismo tendrías una inflación monumental por la emisión que hay.

Tenemos emisión, ya sabemos la emisión futura. Esto es algo muy interesante, porque es raro que en un país se pueda saber las variables de aquí a un año y en la Argentina, ya sabemos que va a haber una emisión mucho mayor el año que viene por la tasa de interés que está pagando el Banco Central. Supongamos que habría la comprensión que la emisión nos está destrozando a todos como sociedad y decidieran no emitir más, entonces no van a emitir para el déficit fiscal actual, pero no pueden dejar de hacerlo para la deuda del Banco Central.





¿La deuda en Leliq del Banco Central es otra mochila importante para el próximo gobierno?

Más que una mochila, le están cargando un tanque del tamaño de un submarino en la espalda al próximo gobierno porque es muy grave ese problema. Es un tema de muy difícil solución porque estas versiones apresuradas de decir que no pagan, hace que al que no le pagan es al ahorrista o al Anses porque quien tiene dinero en un banco hoy, a ese, es a quien no le van a pagar. Entonces no se puede decir estas cosas irresponsablemente como que las leliq no se van a pagar. Es sorprendente que se crea que se va a dejar de pagar el ahorro que tienen los argentinos.





¿Cuánto tiempo puede llevar normalizar los desajustes económicos?

La Argentina tiene déficit y por eso está como está. La Argentina permanentemente gasta más de lo que tiene. Si esa pregunta era hace un mes o dos semanas, antes de la aprobación del presupuesto hubiera dicho que podríamos empezar a encaminarnos. Pero este presupuesto está demostrando la poca voluntad de reducir el déficit fiscal. El déficit es más deuda o mas emisión. Como deuda, nadie nos quiere prestar o la prestan en pesos a tasas exorbitantes. Entonces va a seguir creciendo la emisión. Si se hubiera presentado al menos un presupuesto equilibrado o con superávit, se podría decir que va a tardar, pero vamos por el buen camino. Pero este presupuesto plantea un aumento muy importante del déficit. Por lo tanto, un aumento muy importante del endeudamiento, por lo tanto un problema adicional con los dólares, porque parte de ese endeudamiento también es en dólares, entonces ese es el problema que tenemos en la Argentina que primero gastan en todo lo que quieren y luego se fijan de donde va a salir la plata y como no hay, emiten papelitos de colores. l