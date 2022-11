La importancia de los medios de comunicación en la educación

02/11/2022 - 21:07 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Con los cambios acelerados que actualmente nos afectan en los ámbitos social, político, tecnológico y económico, la educación tienen hoy un rol crucial en los nuevos retos sistémicos a los que nos enfrentamos como comunidad. En consecuencia existe un desafío colectivo ineludible en el que deben participar gobiernos, ciudadanía, instituciones públicas y privadas, todos los actores de la educación y entre ellos los medios de comunicación quienes juegan un papel importante.

El escolar del siglo XXI vive con intensidad la influencia de la prensa, la radio, la televisión y otros medios de comunicación e información audiovisual con los que hoy es más fácil convivir. Ahora es el turno de la escuela para encontrar en ellos sus aliados. Decimos que la humanidad está pasando de la época de la cultura escrita a la cultura icónica, entonces es importante que la escuela se apoye en la prensa con su tradición de imprenta y aliada al mundo de la tecnología.

En la planificación de la tarea docente se habla de “enseñanza situada”, según los marcos acuerdos nacionales y regionales, la prensa como medio de comunicación, por sus características puede aportar como un valioso recurso didáctico para ser utilizado en las aulas, su fácil acceso y variada información permiten utilizarlo en diferentes áreas del currículo. Así su empleo en el salón de clase permite formar a los escolares en la comprensión de lo que sucede, en el espacio en el que vive; toman conciencia de esta realidad como ciudadanos, valoran la libertad como la expresión, fomentan la autoexpresión y la creatividad, entre otros beneficios.

Si la educación tiene como lema “aprender a aprender y a emprender “el dominio de la lectura del periódico puede proporcionar muchos aportes para alcanzar las metas educativas. Los pedagogos al ser preguntados porque el alumno no estudia usualmente contestan porque lo que se les enseñan no les interesa, los contenidos no responden a su expectativas del aquí y ahora ni a sus etapas evolutivas. Esto podría superarse orientado al alumno a seleccionar que nota periodística le resulta interesante para despertar ese interés disparador del aprendizaje significativo acompañado del andamiaje del docente.

Las escuelas inteligentes buscan desarrollar mentes activas con pensamiento crítico y futuros líderes sociales, pero también aptos para dominar la información y los mensajes que subyacen.

Con la prensa puede leer y realizar ejercicios de comprensión de lectura, mejorar tu ortografía y ampliar el vocabulario. Cada vez que te concentras leyendo un artículo estimulan tu imaginación, pues invitan a tu cerebro a visualizar los hechos. La prensa es un texto que puedes releer, llevar a cualquier lugar, y utilizarla como material didáctico en las tareas de clase (recortar, pegar y colorear).Orientar en la Confección de un diario escolar, construcción de un mural etc.

Aportes de los medios de comunicación a la enseñanza escolar

Ley N° 26.206 de Educación Nacional: Establece que se debe “desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias para la educación a lo largo de toda la vida” (Título I, Capítulo II). Y se intenta su cumplimiento con algunas resoluciones del Consejo Federal de Educacion N° 174/12, N° 188/12 N° 201/13,Núcleos de Aprendizaje Prioritarios Diseño Curricular Jurisdiccional para mencionar algunas.

Las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. Estas solo se logran a través del despliegue de capacidades, habilidades y destrezas

Capacidad es una cualidad o conjunto de cualidades de las personas cuyo desarrollo y adquisición les permite enfrentar la realidad en condiciones más favorables, están asociadas a procesos cognitivos y socioafectivos, que garantizan la formación integral de la persona. Atraviesan de manera horizontal y vertical las propuestas curriculares de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo y deben ser abordadas por las distintas disciplinas, áreas o espacios curriculares Es un aprendizaje permanente que, según su nivel de evolución y perfeccionamiento, supone el manejo adecuado de determinadas destrezas y habilidades.

En el documento de Marco Nacional de Integración del Aprendizaje hacia el desarrollo de capacidades 2030 se prescribe las seis capacidades fundamentales a desarrollar por los/as estudiantes durante su trayecto escolar obligatorio son: Resolución de problemas, Pensamiento crítico, Aprender a aprender, Trabajo con otros, Comunicación, Compromiso y responsabilidad. Un docente fortalecido en las estrategias de trabajo para despertar la iniciativa y participación del aprendiz/alumno no necesita recursos didácticos excesivos o de alto costo para desarrollar su clase con un diario local podrá logra el desarrollo de las diferentes capacidades desde la presentación de un problema actual seleccionado, lectura y redacción aplicando las diferentes técnicas de subrayado y síntesis hasta lograr el debate y pensamiento crítico constructivo, aprenden los alumnos a compartir , trabajar en equipo, implementan estrategias de inteligencia emocional como autoestima, empatía, emprendimiento y el diseño de ideas superadoras del problema presentado .

Con la utilización de prensa escrita se cumple el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y psicomotriz como: Entender el mensaje del texto que está leyendo. Cortar, pegar, dibujar. Predecir información futura, de manera acertada. asimilar las ideas principales buscar detalles. Inferir lo que no se dice expresamente. Relacionar informaciones diversas. Descubrir la relación causa-efecto. Distinguir hechos de opiniones. Entender símbolos y figuras literarias. Relacionar el texto con su mundo, con su experiencia. Seleccionar, clasificar y organizar información. Argumentar, a partir de la información literal, la interpretación del texto.

Los mass media o medios masivos de comunicación son dispositivos técnicos organizativos que permiten la transmisión de mensajes significativos simultáneamente para una gran cantidad de personas desconocidas que los utilizan. Son un vehículo mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad pueden ser escuchados, su propósito radica en informar, educar, transmitir, entretener, formar, opinar, son dispositivos técnicos organizativos que permiten la transmisión de mensajes significativos.

Ellos pueden explotar el uso de los medios digitales. Las redes sociales certifican la colonización física del intramundo como dicen algunos autores. Los estudiantes se trasladan allí, la masiva colonización del intramundo y su traslado fisico al otro lado de las nuevas fronteras ha sido un proceso acelerado por otro tótems de la época: el Smartphone. Allí es donde los medios de comunicacion pueden ser un buen recurso de “rescate”

Las tecnologías pueden almacenar la información y los contenidos en múltiples formatos; incluso, es posible combinarlos. Así, un único contenido se puede presentar de varias maneras (audio, video, texto, imagen), de modo que personas con diferentes discapacidades (visual, auditiva) pueden acceder a él, igual que todos los alumnos pueden poner en marcha distintos módulos de las tres redes cerebrales que se habla desde la neuropedagogia. Además, la combinación de formatos (incluir subtítulos en un video, por ejemplo) enriquece el aprendizaje

A su vez, los medios de comunicación en general deben aporta a la educación con sus programas y espacios acompañando las acciones educativas escolares con recursos e información actualizada, concursos, programas educativos específicos, competencias innovadoras sobre educación actual, entrevistas, etc. Esto y mucho mas lo estamos viendo en periódicos como “El Liberal” que sería interesante se extendiera a todos los medios de comunicación.

. l