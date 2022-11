“Hay una herida social abierta por la pandemia y sus consecuencias aún están muy frescas”

02/11/2022 - 06:50 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Hay profesionales que palparon de cerca la muerte y la supervivencia de enfermos de Covid. La Lic Natalia Oneto, psicóloga de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Inmunológico Gumersindo Sayago y docente adjunta del área de Investigación de la facultad de Ciencias Sociales de la UCSE, vivió realidades que en esas cuatro paredes de la UTI plasmaron la pesadilla colectiva que reinaba en las calles desiertas por la pandemia.

Las consecuencias del coronavirus aún siguen latentes. Pero la profesional cuenta cómo se vivió desde adentro. El apoyo necesario no solo a los enfermos, sino también al equipo de salud de ese nosocomio. A su familia y, a ella misma.





¿Cómo fue la experiencia de trabajar en una terapia intensiva con enfermos Covid y asistirlos en un escenario completamente nuevo por esta enfermedad?

Muy particularmente considero que es algo que hoy y cada vez más, cuesta mucho ponerme a pensar y sentir, sobre todo rememorar, como suele pasar con la vivencia reciente de un trauma social como el padecido. Pero puedo decir que fue una experiencia especialmente dolorosa, inesperada y alarmante lo que produjo vivencias numerosas. Abordar el dolor colectivo y lo disruptivo del padecimiento, en un principio, fue extenuante. Implicó ir organizando tiempos y prioridades de atención y resolviendo tareas sobre la marcha. Fue estresante y desafiante en el rol profesional, vertiginoso en algunos casos. Sobre todo con la cantidad de fallecidos en una segunda etapa y con el transitar entre las diferentes olas, variedad de cepas, elaboración y cambios de protocolos, etc. También se vivió incertidumbre e impotencia por lo desbordante de la situación, diferentes temores sobre contagio personal o familiar, sobre la duración y lo desconocido de la situación. El hecho de ver que había que seguir trabajando cuando el resto de la familia quedaba en el hogar y que nuestra función estaba en el ojo social, fue muy exigente.

Por otro lado, desde lo profesional, también podemos analizar la experiencia, especialmente hoy por hoy, como aprendizaje con nuevas preguntas sobre la función de la psicología y las técnicas de contención actuales, lo que requirió actualización, nuevas lecturas y cierto fortalecimiento del área de psicología y su importancia en los diferentes niveles de atención e Instituciones.

La vivencia de perplejidad cambia la perspectiva y al padecer toda la sociedad este trauma, las dudas, miedos y afectación anímica implicó cierta identificación con los pacientes, esto pudo sostenerse gracias al equipo de profesionales que intervinieron en conjunto para acompañar a los pacientes y sus familias.





¿Tuviste que asistir solo a enfermos o también hubo una necesidad de apuntalar al personal de salud para evitar que, al margen de los peligros del contagio, cayeran en angustias o depresiones por sus familias?

Las tareas se diversificaron y la necesidad no solo de asistir y promover la salud mental de pacientes sino del equipo de salud interviniente fue el mayor desafío, ya que no se podía descuidar el acompañamiento y propio análisis como pilar fundamental para poder ejercer lo mejor posible las obligaciones profesionales. Lo cuál lleva a repensar y fortalecer las políticas en salud mental y acompañamiento de los profesionales en este tipo de eventos de trauma social.





¿Cuál estimas que fue el deterioro más grande que sufrieron en su salud mental y cómo los marcó esta situación tanto a los infectados como al personal de salud?

Si bien a los deterioros en la salud mental del personal de salud no podemos generalizarlos, se vienen desarrollando numerosas investigaciones internacionales y nacionales que arrojan resultados en común y que coinciden con la experiencia profesional personal. Y la mayoría de relaciona con el malestar y estrés laboral, dificultades para sostener la concentración en labores cotidianas, hastío, ansiedad, dificultades para comprometerse con las actividades y conductas de evitación a ciertas tareas o áreas que rememoran lo acontecido en la Pandemia. Además dificultades en el sueño, alimentación y consumos problemáticos. Desde el ámbito educativo se reciben hoy por hoy numerosas consultas sobre las dificultades o trabas en los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes y se escucha en el malestar docente la preocupación sobre cómo reforzar lo que no pudo darse del aprendizaje a través del vínculo cara a cara.





¿Cuáles fueron los diagnósticos más recurrentes que realizaste a los pacientes que tuviste que asistir?

La realización de diagnósticos se da desde la consideración de diferentes áreas y siempre serán realizados caso por caso y su valoración y pronóstico dependerá de numerosos factores previos de cada sujeto e historia familiar y personal. Lo más recurrente fue la angustia y el malestar relacionado con miedos y ansiedad. Esto no necesariamente configura un trastorno o, al menos, no en todos los casos. Entonces son sentimientos y afectos compartidos socialmente por el desencadenante de esta catástrofe que fue la Pandemia. Además, son respuestas esperables para una situación extrema como la vivida. En estos casos, se ha venido superando con cierta vuelta de la “normalidad” o reestabilización de las rutinas. Pero en los casos que se configuraron como trastornos la mayoría fue en relación a síntomas depresivos, de ansiedad y fóbicos. En lo que aún se sigue trabajando. Y se enfoca en subjetivar el duelo, posibilitar una interacción de afecto con el paciente y sostener redes de lazos entre amigos, vecinos, personal y familiares con pacientes. Sigue siendo una tarea comunitaria.





¿Con la pandemia ya casi totalmente superada, cómo crees que quedó la salud mental y el comportamiento de la gente?

Si lo hablamos desde mi experiencia pre, durante y post pandemia, se pueden estimar diferentes actitudes o modos de transitar la pandemia al día de hoy. Quiénes reprimen lo sucedido como modo de preservarse de la angustia e intentar avanzar. Quiénes presentan algunos síntomas que antes no habían advertido e intentan sobrellevarlos y superarlos con atención profesional y quienes tal vez han quedado un poco más afectados emocionalmente y tal vez pueda faltarles contención familiar y social; especialmente en los casos que se ha padecido la enfermedad, muerte cercana, desocupación o problemas económicos.

Hay quienes puedan haber logrado o desarrollado nuevas percepciones de la vida, ya sean más esperanzadoras o no tanto. Pero las marcas sociales en las subjetividades no pueden ignorarse y las iremos advirtiendo y analizando con mayor profundidad a medida que avance el tiempo y a nivel personal, dependerá de la capacidad crítica de cada sujeto poder lograr un análisis vital o reflexión sobre la vida y el cuidado de los/las otros/as.





¿Hubo algún caso, alguna experiencia que tuviste personal o con algún paciente que te marcó un límite por la auto preservación mental y física. Cómo pudiste reconocer esa situación?

Varias experiencias me hicieron cuestionar hasta donde podría soportar sin que me afecte de modo tal que no pueda contener a pacientes, familias y compañeros/as de trabajo como se espera que lo haga. Y sobre todo cuando la enfermedad y muerte se acercó a amigos/as personales y familia. Hay tres pacientes que se encontraban en diferentes etapas vitales y realidades que requirieron supervisar la tarea para poder trabajar con mayor pericia ya que exigían la mayor concentración y objetividad sin dejar la humanidad y subjetividad de lado. Un control que no puede darse sin entrenarlo y contenerlo. El poder advertir estas situaciones y lo que nos producen es algo a lo que los profesionales de la psicología estamos acostumbrados y lo trabajamos en supervisión, es decir revisando y reflexionando sobre nuestras propias emociones y accionar.





¿En lo profesional, tuviste que saltar algún límite para dar la mejor asistencia a tus pacientes o fue suficiente con lo que te enseñaron los libros para afrontar estos casos?

La conmoción social se ha reproducido en la subjetiva y creo que la variable tiempo, es decir la cantidad de tiempo dedicada a la tarea de contener a pacientes y familias del Hospital, porque al llegar a mi casa debía seguir haciéndolo (además que ejerzo la docencia, por ende debía hacerme cargo de los desafíos de la educación virtual con mis propios alumnos/as) originó descuidar a la propia familia y fue un límite que no pude controlar. Al día de hoy esos descuidos, por priorizar la obligación social de mi tarea, se advierten en el hogar. Nunca es suficiente lo que la teoría enseña, ya que la realidad va mucho más adelantada, por eso es nuestra obligación la actualización constante e involucrarnos en la investigación como modo de aporte.





¿Cuál crees que fue la o las enseñanzas más importantes que dejó la pandemia con las situaciones de encierro que tuvimos y las posterior apertura?

Me cuesta mucho pensar aún en los aprendizajes que quedaron, creo que la herida social está abierta y sus consecuencias subjetivas, sociales, laborales, vinculares, etc, aún están muy frescas.

Sin embargo, hay una idea compartida por algunos autores sobre poder aprovechar lo vivido para cuestionar los criterios destructivos del capitalismo y fortalecer criterios de políticas sociales. La experiencia pasada pone en evidencia la necesidad de fortalecer los lazos sociales, lo cooperativo, las políticas públicas de salud, del cuidado y nuevas políticas económicas más igualitarias.

Adhiero a los autores que plantean que se trata de reconocernos en nuestra finitud, no somos amos ni soberanos sobre la naturaleza ni sobre nosotros mismos. Estamos atravesados por la urgencia subjetiva, social y el sufrimiento. Habrá que seguir buscando apaciguarlo, subjetivarlo, buscando salidas colectivas, creativas y reinventar nuevas narrativas para vivir, tal vez, un poco mejor. l





Por José Aranda, de la Redacción de ELLIBERAL