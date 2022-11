“CUTI” CARABAJAL: “Siempre me acuerdo de mi padre cuando tengo un diario EL LIBERAL”

02/11/2022 - 08:51 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

Quiero agradecerles por estos 124 años de vida, de brindar noticias, de educarnos un poquito más sobre cosas lindas. Siempre me acuerdo de mi padre cuando tengo un diario EL LIBERAL en mis manos porque él me hacia leer el diario cuando era un niño yo. Me encantaba porque me enteraba de cosas. Más iba a la parte de Espectáculos y del fútbol. Muchísimas gracias por existir, muchísimas gracias por brindarnos el amor a través de sus páginas. Un abrazo grande en nombre de “Cuti” Carabajal y de toda la familia Carabajal. l