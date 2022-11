Ricardo Sosa: “Por la senda del compromiso con la verdad”

03/11/2022 - 21:14 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

En este 124º aniversario del diario EL LIBERAL, quiero enviar un saludo a su Director editorial, Lic. Gustavo Ick y a todo el equipo de trabajo de este importante medio de comunicación. Me siento orgulloso de haber formado parte de EL LIBERAL allá a principios de los 90, en una época cuando estábamos ingresando paulatinamente a esta nueva era tecnológica, pero cuando aún existían las máquinas de escribir. Recuerdo a muchos de mis compañeros que hoy son grandes referentes del periodismo santiagueño y a otros que ya no están, es este mundo. Mirar hacia esos años me entrega una nostalgia interminable, de coberturas de actividades, notas, entrevistas, y todo eso, reitero, fortalece ese orgullo de decir y sentir que fui un periodista de ese medio.

EL LIBERAL fue mi primer trabajo oficial como periodista y hoy, cuando mi actual cargo en la función pública nacional me lleva a diferentes países para promocionar Argentina, vía internet, sigo leyendo EL LIBERAL desde cualquier parte del mundo, a la hora que sea, para conocer lo que pasa en mi Santiago del Estero, porque esa es la función del medio de prensa, mantenernos informados diariamente, estemos donde estemos, siendo un canal de comunicación válido entre lo que sucede en la vida diaria de la provincia y los ciudadanos.

Celebro estos 124 años de vigencia, de inversión para adaptarse a los nuevos tiempos, de pluralidad de pensamientos y anhelo que continúe por la senda del compromiso con la verdad. Y un gran abrazo a mis ex compañeros que aún siguen desempeñándose en el diario.