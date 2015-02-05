CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Septiembre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
-
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 LOS SIMPSONS
08.00 NICK JR.
10.30 CINE. RESCATANDO A SHILOH
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 CINE. RESCATANDO A SHILOH (CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 LOS SIMPSONS
17.45 CINE. LAS AVENTURAS DE RAMONA Y SU HERMANA
19.30 CINE. UN DÍA MUY ESPECIAL
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR (CONTINUACIÓN)
00.45 NOTICAMPI
00.50 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 PAUSA EN FAMILIAlAMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.00 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHACANAL14
11.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. DEFENSORES (P)
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO (PROGRAMA 1- ESTRENO)
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 POLIFONÍA
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
23.30 VIVIR SANTIAGO (PROGRAMA 2 - ESTRENO)
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.05 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO PERDIDO
07.55 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
08.10 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y MONSTRUOS
09.41 ESTE CUERPO NO ES MÍO
11.44 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
11.56 UN MONSTRUO EN PARÍS
13.45 LA PRINCESA Y EL SAPO
15.44 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
15.55 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
17.51 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
19.56 TODOPODEROSO
22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE PARTE 1
TCM
06.53 LA PEQUEÑA PÍCARA
08.50 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
10.26 LA PISTOLA DESNUDA
12.04 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
13.44 MAVERICK
16.07 KARATE KID
18.31 EL FUGITIVO
21.00 VIVEN
23.17 CALLES DE FUEGO
TNT
06.00 LILO Y STITCH
07.34 LOS ÁNGELES DE CHARLIE - AL LÍMITE
09.33 LA TIERRA PERDIDA
11.33 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES
13.05 VALIENTE
14.50 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE II
16.32 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
18.31 AVIONES
20.09 MONSTERS, INC.
22.00 UN HOMBRE DIFERENTE
00.04 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CACERÍA HUMANA A NIVEL NACIONAL
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, DAÑO COLATERAL
11.00 HOUSE M.D., AVANCES
12.00 HOUSE M.D., DE 5 A 9
13.05 IT TAKES A KILLER
13.35 SERENITY
15.55 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA
18.40 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
21.00 ELYSIUM
23.15 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
01.45 ELEMENTARY
02.35 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CACERÍA HUMANA A NIVEL NACIONAL
STUDIO UNIVERSAL
09.00 TODO EN SU MOMENTO
10.55 K-NINO
13.05 BEETHOVEN Y EL TESORO DEL PIRATA
15.00 PETER PAN LIVE
17.50 SOY ESPÍA
20.00 TORPES Y SEXY
21.40 ACOMPAÑANTE
23.35 MARCI X
01.25 #AMORENTRÁNSITO
01.45 TORPES Y SEXYA DÓNDE IR
MOON LIGHT
(ROTONDA SUR, BARRIO ISLAS MALVINAS)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, SHOW MUSICAL CON HUGO MIGUELES.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 23, TRIBUTO A RAÚL CARNOTA, GRITO SANTIAGUEÑO, CON CAROLINA HAICK, HORACIO LAVAISSE Y ARIEL “GOMA” HERRERA. INVITADAS ESPECIALES: MARTA NAZAR Y CAROLINA JAKAS.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
+HOY, A LAS 21, 50 AÑOS DE ROCK NACIONAL CON SHUTE REGGAE Y VINTAGE BAND. INVITADOS: GUSTAVO GALVÁN, VERO SARDAÑA Y DIEGO ABDALA.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, ALEJANDRO DÍAZ, LOS INFANTES, JUAN CARLOS ROVELLI.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
30/09-01/10 -14:00 (Cast) 16:15 (Cast) 18:25 (Cast) 20:35 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
30/09-22:45 (Subt) 01:00 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
30/09-14:00 (Cast)15:00 (Cast) 16:45 (Cast) 18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (Subt) 01:00 (Subt) 00:00 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
30/09-15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
VIENTO SALVAJE (2D):
TRILLER (+ 13 AÑOS)
30/09- 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
30/09-01/10 -14:15 (Cast) 16:30 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 04/10 -18:45 (Cast) 20:45 (Cast)
MADRE (2D):
DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)
30/09- 22:40 (subt) 01:00 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP) DURACIÓN:
01/10-04/10-17:30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
01/10-04/10-19:45 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
01/10-04/10- 22:10 (Cast)
TITA 2D (PRE ESTRENO)
BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)
01/10-20:30 (Cast) únicamente
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISOHÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 16:30 - 19:00 - 22:00 (JUEVES A SÁBADO)
CASTELLANO 2D 21:00 (DOMINGO A MIÉRCOLES)
Lunes, martes y miércoles $65
LEGO LINJAGO: LA PELÍCULA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00- 18:30- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 21:30 (SOLO DE JUEVES A SÁBADO)
Lunes, martes y miércoles $65
FIESTA DE CINE NACIONAL 01-10 AL 04-10-2017
EL FÚTBOL O YO ATP
CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO LUNES Y MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D 22:30 (SOLO DOMINGO Y MARTES)
Lunes, martes y miércoles $65
51 % APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 22:30 (SOLO LUNES)
Lunes, martes y miércoles $65
MAMÁ SE FUE DE VIAJE ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (LUNES Y MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO DOMINGO Y MARTES)
Lunes, martes y miércoles $65
CASI LEYENDA apta 13 años
CASTELLANO 2D 20:00 (LUNES Y MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO MARTES)
Lunes, martes y miércoles $65
LA CORDILLERA Apta 13 años
CASTELLANO 2D 17:30 (SOLO MIÉRCOLES)
Lunes, martes y miércoles $65