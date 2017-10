FÚNEBRES | 30 de Septiembre de 2017

Hoy 22:43 - FALLECIMIENTOS





- Angelina del Valle Ávila (La Banda)

- Armando Roberto Rodríguez (La Banda)

- Corina Eustaquia Bustamante (Los Romanos)

- Elsie Mercedes Caro

- Eduardo Luis Luna

- Luis Ariel Domínguez

- Lisandro Juan Franco Gorocito (La Banda)

- María Teodora Elena Bruno

- Pedro Ariel Amaya (La Banda)

- Gilda del Valle Luna

- Fausto Antenor Gerez (La Banda)

- Josefina Rodríguez de Muratore

- Marcelo Armando Díaz (La Banda)

Sepelios Participaciones

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Su sobrina Lucy Pérez Mayoral participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Rosa Archetti de Quainelle, sus hijos Ramón, Mariana, Sonia y Alicia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Lylia Reynoso de Carola y flia. participan su partida a la Casa del Señor. Acompañan a sus hijos Chingo y Chicha y demás familiares en este momento de dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Lucas Roic, su esposa Teresita González y sus hijos Juan Esteban, María Elvira, Lucas Santiago y Teresita María Roic con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Evangelina Saavedra de Cruz y familia acompañan en el dolor a sus hijos Guillermo y Olga y familia.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. La comisión directiva de Jubilados Judiciales participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su presidenta, Sra. Coronel de Fiorentino. Ruega una oración en su memoria.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan el el dolor a su hija Olga y flia. Que Dios les de fortaleza y resignación. Elevan oraciones en su memoria.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Yolanda Gabbarini de Arias, sus hijas Miryam Arias y Alberto Proserpio y flia, Mónica Arias(a) y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. El grupo de amigos "Juntos en la vida". Acompañan el dolor a su hija, nuestra amiga Olga y flia. Elevan oraciones en su memoria.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Raúl Lima, Charito de Lima y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Ñatita Castaño de Barrón manda un cariñoso abrazo a sus familiares. Ruega oraciones a su querida memoria.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. "Vivirás en el recuerdo de tus sobrinos". Margarita, Estela, Walter y Kuky y familia participan su fallecimiento.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hermana Velia Antonia del Valle Bruno, sus hijos Guillermo, Martín, Silvia, Enrique y flia política Tarchini Mayulli, Tarchini Campitelli, Arques Tarchini Dellasanta Tarchini participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo P. L. Gallo (S/v). Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs cemet. Parque de la Paz.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hermana Velia Bruno de Tarchini, sus sobrinos Silvia, Ike, Guille, Martín; sus sobrinos nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio Parque de la Paz a las 9 IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su sobrino Enrique Tarchini y sus hijos Bianca, Angelina y Santino participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su sobrino Alejandro y sus hijos Paula, Lautaro y Benjamín Kamenetzky participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cemet. Parque de la Paz.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Mirna Díaz; Gladis Díaz y Marita Navarro participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. Parque de la Paz.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Tati Llaguno participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. Parque de la Paz.

CARO, ELSIE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hija Maria Gallardo, h. polit. Marcelo Diaz, nietos Tomás, Juthiel, Bianca, Abigail, sus hermanos Graciela, Carlos y demás Familiares. Sus Restos serán Inhumados hoy 9 hs en el Cementerio La Piedad. Cobertura Obra Social IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

CARO, ELSIE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hija Mari y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán Inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

CARO, ELSIE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hermano Nildo Coronel y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán Inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

CARO, ELSIE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hermano Eladio Peralta y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán Inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

CARO, ELSIE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hermana Graciela Caro y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán Inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

CARO, ELSIE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hermana política Zulma Burgos participa con dolor su fallecimiento. Sus restos serán Inhumados hoy 9 hs en el Cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

CARO, ELSIE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su sobrino Walter Caro y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus Restos serán Inhumados hoy 9 hs en el Cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

CELAYES DE COLANTONIO, BLANCA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. José Benito Serrano, Patricia Ríos, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida amiga Sarita y acompañan a familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CELAYES DE COLANTONIO, BLANCA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Luis Carrera, Rosa Soriano y familia participan el fallecimiento de Blanca. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Su esposa Laura Picco de De La Rua y sus hijas María Laura y Victoria participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Memorial.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Su hermano Eduardo De La Rúa, su esposa María Eugenia Fraguas y sus hijos Manuel, Lucia y Clara participa su fallecimiento.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Su hermana María Mercedes De La Rúa, su esposo Roberto Ábalos y sus hijos Valentina, Coraje, María, Josefina, Patricio y Agustina participan su fallecimiento.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Julio César Fraguas, su esposa Rossana Moreno, sus hijos Facundo, Jerónimo y Octavio participan su fallecimiento.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Luis Alberto De La Rua, su esposa María Elena Barnetche, sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Dante Luis Hernández y Gabriela Rufino y sus hijos Luis, Mario y Delfina María participan de su fallecimiento.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Carlos Tragant, Marcela Pinto y su hijo Facundo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Susana Medrano de Castillo Solá; sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y respectivas flias. Participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Ernesto Antenor Álvarez despide con profundo pesar a su primo Alfonso y acompaña a su familia con mucho cariño.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Raúl Eduardo Ábalos Gorostiaga, Diana Lía Dhaers de Ábalos Gorostiaga, sus hijos Raúl Fernando, Lucila María, Gonzalo Martín y Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga y su flia.participan con profundo dolor del fallecimiento de su familiar y amigo y rezan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Héctor Campitelli y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ruega oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, LUIS ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Su esposa Josefina, hijos Rita, Lara, hnos., hnos. políticos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio de Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ, RAMONA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Los compañeros de oficina de su hermano Félix Gómez, del Juzgado de Trabajo y Minas de 6º Nominación participan su fallecimiento, rogando por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ VDA. KOFLER, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Julio Sosa y Any Moyano lamentan participar con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Yoli, no sin antes pedirte perdón por no darte el último adiós, al enterarnos tarde de esta triste noticia. Yoli amiga y hermana de la vida, que nuestro Padre bueno le de paz a tu alma. Elevamos oraciones en tu memoria.

LUNA, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Sus hermanos: Maria, Toca, Alcira, Raquel y Pedro, hnos. polt. y sobrinos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10,30 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) Hamburgo Cia. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, GILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Sus hijos Cristian, Vanesa y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Piedad a las 11, casa de duelo sala 2 P. L. Gallo 330. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MANCILLA DE FRÁBEGA, LUCILA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Tania Zerda Beltrán y familia participan con dolor el fallecimienot de la ermana de su querida amiga Ema Cisneros de Hoyos.

PADILLA, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus tíos Mario Quiroga y su madrina Dory y sus hijas Claudia, Magali, Marcos González, sus nietos Gabriela, y Maximiliano González. Se ruega oraciones en su memoria.

PADILLA, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Tu inesperada partida al Reino Celestial, deja un profundo dolor a tus tíos Lita y Carlos, primos Sandra y Rubén ; Gabriela y Vivian; Adrian, Antonella, compartimos este difícil momento abrazando a nuestra hermana Nelly y flia, Tuny, Carlos, Estefania, Tania, Cristian y tu amado Tahiel. Te llevamos en nuestro corazón. Elevamos plegaria para la resignación de tus seres queridos. Gladis querida descansa en la luz eterna de nuestro Señor. Amén.

PADILLA, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". El centro educativo integral Dra. Alicia M. de Justo de la ciudad de Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Lic. Carlos Ricardo Romano. Ruega oraciones en su memoria.

POIDOMANI, ÁNGEL (Baby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. "Bienaventurados los puros y humildes de corazón porque es de ellos el Reino de los cielos". Que el buen Dios lo acoja entre sus brazos y le haga gustar de la mieles eternas". Héctor Yocca y flia. hacen suyo el dolor de su amada hija Isabel, su hijo político Jorge Azar, de sus adoradas nietas Milagros y Rosario, y demás familiares y ruegan a Dios por el descanso eterno de su alma, y les conceda la cristiana resignación que mitigue tan dolorosa perdida. Despiden con muy hondo pesar al compañero y amigo de toda la vida. Que descanse en paz.

POIDOMANI, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Se fue un amigo ejemplar, un señor de la vida y un corazón valiente y generoso, te extrañare y acompañamos con mucho amor a tu hija Isabel. Dra. Mirta Lugones e hijos.

POIDOMANI, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Acompaño a la familia en el sentimiento por la pérdida irreparable de mi querido amigo "Baby". Deseo resignación para toda la familia. Yayi Schejtman.

POIDOMANI, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/17|. Sus vecinos y amigos flia. Pan y Leiva acompañan a Chabela y flia. en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus sobrinos Santiago, Raúl, Darío, Alejandro, María Lía y María Mónica Alarcón participan con dolor su fallecimiento.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Sus sobrinos Santiago Alarcón e hijos Tiago y Lucila participan su fallecimiento

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Su sobrina María Lía Alarcón e hija María Paula Anzani, Juan Pablo Herrera y Benicio Herrera participan su fallecimiento.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Su sobrina María Mónica Alarcón, su esposo Juan González e hijo Juan Iván González participan con profundo dolor su fallecimiento.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Enrique Röttjer, Isabel Navelino y sus hijos Enrique, María y Santiago participan con mucho dolor su fallecimiento.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Catalina Ledesma de Galván; sus hijas Norma y Susi; hijos políticos, nietos y bisnietos participan el fallecimiento de Eba y acompañan con afecto a sus hijas Silvia y Julia y sus familias en tan doloroso momento, y dan gracias a Dios por su generosa vida y por su feliz encuentro con el Señor.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Hetty Pacheco, María del Carmen Botteron, Paula y Celia Noriega participan con inmenso dolor su fallecimiento acompañando con mucho cariño a sus hijas María Silvia y flia; María Julia y flia y a su hermana Angui. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Adriana Delgado y flia; Lucky Delgado y flia, Meco Delgado y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en tan difícil momento a su querida amiga Julita. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Dr. David Jarma y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijas y a su amigo José Pullarello en este difícil momento elevando plegarias al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. La Promoción de Maestros de la Escuela Normal "Manuel Belgrano" 1951 participa con mucho dolor el fallecimiento de nuestra compañera Elba. Te recordaremos siempre con cariño. Acompañamos a tus hijas, hermanos y familiares.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Las amigas de su hermana Angui: Betty Álvarez, Gloria de García, Negrita Maldonado, Alba Farías, Josefina Cerúsico de Vega participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño y un fuerte abrazo a Angui. Pedimos a Jesús te de fortaleza ante irreparable pérdida.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Juana Salvatierra de Ledesma, ex docente de la Esc. Nº 446 "Dr. Carlos Coronel", despide con profundo dolor a la querida Elba con quién compartió momentos de encuentros y alegrías, recuerdos perdurables que la tendrán siempre latente entre sus ex compañeras y amigas. Eleva oraciones por la paz de su alma y acompaña a su flia. en esta irreparable pérdida.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. María Cristina Macarol de Regazzoni, Luis Emilio y Romina Regazzoni, Rita Campos, Sebastián Álvarez y flia. participan el fallecimiento de la querida tía Elba.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Rodolfo Olivares y Amelia Salto e hijos: Mario, Alfonso y Matías participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida vecina, rogando a Dios le dé la vida eterna y resignación a toda su flia.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Marcelo Raúl Massi y familia participan el fallecimiento de su buena y querida vecina y acompañan a sus hijos, hermanos y demás fliares. en su dolor.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Maia Rampulla y Luis Tagliavini, acompañan a José y Julia en su profundo dolor. Ruega oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Cecilia López Pasquali de Balmaceda junto a sus hijos acompañan a las familia Ramendo e Isorni elevando oraciones por su descanso eterno.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. José Rafael Isorni y familia rezan una plegaria por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Sus hijos Daniel Muratore, Elisa Salvatierra y sus nietos Germán, Anita, Anita, Marianela y Javier participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Sus hijos Miky Muratore, Fernanda Mulki y sus nietos Agustín, Ramiro, Gino, Giuliana y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oracioneras en su memoria. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hijo Tito Muratore y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hijo Oscar Muratore, su hija política Julia Escolano, sus nietos Martín y Analía Muratore participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Sus hijos Tito, Oscar, Daniel, Miky Murartore y sus respectivas flias part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio Parque de la Paz a las 10, casa de duelo P. L. Gallo 396 sv. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su nieta María Constanza Muratore y esposo Alexis Cristófoli; sus bisnietos Franco, Nazarena y Estefanía participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oracioneras en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su nieto Panchi, Gaby y Victoria te despiden con amor. Que descanses en paz, abuela Fina.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su nieta Vicky Muratore, sus hijos Bautista y Martina Salomón participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su nieto Martín Muratore y su Sra. Cristina Manzur, sus bisnietos Antonella e Ignacio Muratore participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Sus nietos Pancho, Jose, Coti, Vicky y Marta Prieto participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su nieta Analia Muratore y su bisnieto Eugenio Chavarria participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Eduardo Salvatierra, Rosalba Salvatierra, Rosalba, Raúl, Irina, David participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en la memoria de la querida Sra. Fina.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Pedro Mulki y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Tito y acompaña a su flia. en este difícil momento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. "Yo fui el camino, la verdad y la vida". Participan con profundo dolor su fallecimiento, sus amigos Negrita y Paty Ibáñez junto a sus hijos Valeria, Paola, Rubén, Natalia y familias

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Merce y Lito Prieto, sus hijos Ángel Manuel, Alfonso, Gustavo y sus respectivas familias despiden a Fina con cariño y piden oraciones en su bendita memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Acompañamos en este duro momento a Miki Muratore, a su flia y hermanos: Alberto Proserpio, Miryam Arias, sus hijos Federico y constanza Proserpio y Yolanda Gabbarini de Arias. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Rosi Córdoba, sus hijos Daniel y Cristina; Gustavo y Mariela; Mariano y Lorena; Verónica y Ramiro participan el fallecimiento de Fina y la despiden con oraciones. Que descanse en paz.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. María Marta Prieto de Herrera junto a sus hijos Ignacio, Elena, Augusto, Soledad, María Laura y Joaquín participan su fallecimiento y acompañan a su flia.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Compartimos el dolor de su partida con toda la familia. Cony, Cecilia, Miriam, Chochi, Ana, María Esther, y Gaby.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. El Cielo está de fiesta, porque un nuevo ángel llegó. Te amamos abuela querida. Josefina, Mario, Facundo, Ezequiel, Mateo y Santina.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Alberto Escolano y familia; José Escolano y familia, acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Querida Fina siempre la recordaremos como a una Sra. Linda, amable, cariñosa con todos. Rogamos que Dios la reciba en su Reino. Acompañamos a sus hijos, en especial a Tito y Tere, a sus nietos y demás familiares en este momento, son los deseos de Nélida Gómez de Moyano y de sus hijos Fredy, Franklin y María Gabriela e Irma Gómez y sus respectivas familias

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Los amigos de su hijo Daniel: Álvaro Gómez, Marta Chuaire y sus hijos Javier, José Ignacio y Santiago participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Propietario y personal de Florería Alba 2 participa con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Franco Parisini, su esposa Josefina Ferreira Lesye, sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Gilberto y Cristina de Parisini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Guido Gallego, su esposa Cristina Ruchelli y sus hijas participan con dolor su fallecimiento y acompañana a su familia en la oracion.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Daniel Parisini y sus hijos Daniel y Stephania participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. C.P.N Raúl Alberto Cristófoli, Dra. Azucena Miranda Maza de Cristófoli y sus hijos Raúl, Alexis, Romina, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la estimada Fina. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Agradecemos al Señor por haberte tenido entre nosotros y por el amor y generosidad con que rodeaste nuestras vidas. Estarás siempre presente en nuestros corazones. Su hijo Juan Bautista, Ana R. Rodríguez Ribera y familiares, invitan a la misa que con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento, se celebrará hoy a las 20.3.0 hs en la Catedral Basílica, rogando por su eterno descanso.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Nos dejaste como legado la alegría de vivir, tu firmeza de carácter para enfrentar los desafíos y el amor incondicional por nuestros hijos a quienes acogiste como tus verdaderos nietos. Damos gracias a Dios por haberte tenido en nuestro camino. Dr. Juan Rodríguez Ribera, Soledad Lombardi, hijos y nietos invitan a la misa que se celebrara el Sábado a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplir un mes de su partida al Reino Celestial.

ESPER, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su esposa Olga, sus hijos Beatriz y Walter; su nieta Sofía y su nuera Gabi invitan a la misa que se oficiará hoy sábado a las 19 en la Pquia. del Pilar, Bº Autonomía, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ ALDERETE, PEDRO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/83|. Te fuiste de nuestro hogar físicamente, pero estás presente en cada uno de tus hijos, de tus nietos y de tu bisnieto, vivirás eternamente en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, sigue gozando en el Reino Celestial y brille para ti la luz que no tiene fin". Tu esposa Elsa Liliana Correa, tus hijos Luis Ariel, José Eduardo y Pedro Fernando, tus nietos y bisnieto, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en catedral Basílica, con motivo de cumplirse 34 años de su partida a la Casa Celestial.

GONZÁLEZ DE SANTANA, JUANA JAVIERA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/97|. Madre querida vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hijos Valle, Nélida, Haydée e Inés, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GUZMÁN, PASCUAL LISANDRO (Liya) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/12|. Querido padre, no hay un solo día que no te extrañemos, pero sé que desde el cielo siempre ves nuestras alegrías y nuestras tristezas, hoy han pasado 5 años de tu partida al Reino Celestial, por lo cual invitamos a todas aquellas personas que te han conocido a la misa que se realizará el día 30/9/17 en la iglesia Santísimo Sacramento del Bº Borges a las 19.30 hs. invita su esposa, hijos y nietos.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Zulma, su hijo Sebastián, su nuera Lourdes, su nieto Bautista y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy sábado a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

PAN, ROBERTO (PETER) - GÓMEZ DE PAZ, BLANCA (q.e.p.d.) Fallecieron el 28/9/09 - 6/9/13|. Recordarlos nos llena el alma, hoy y siempre, porque fueron ejemplo de vida, y dejaron huellas imborrables. Al cumplirse 8 y 4 años de su partida al Reino del Señor. Su hija Estela Pan y flia. invitan a la misa que se celebrará en sus memorias el día domingo 1/10 a las 20.30 hs- en la iglesia Catedral Basílica.

TEJERINA, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/09|. Hoy hace 8 años que partiste al Reino Celestial, es difícil creer que ya no estás aquí, te llevaremos siempre en nuestros corazones, fuiste un padre ejemplar que nos guiaste en nuestro camino. Siempre te recordaremos. Su esposa, hijos y nietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

TEJERINA, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/09|. Un 27 de septiembre hace 8 años, nuestro Señor decidió llevarte a su lado, pese a todo tu vives y estarás siempre presente en el recuerdo y el cariño de tu hija Noemí, tu hijo político Alejandro y tus nietas Analía y Rocío. Abuelo, papá siempre habrá para ti una flor, lágrimas y una oración; se oficiara una misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GÓMEZ, MARCELO (Morocho) Falleció el 30/9/97|. "Oh Dios y Señor, cuya misericordia es humilde, suplicamos que os apiadéis del alma de nuestro siervo Marcelo y que es purificado de toda culpa lo llevéis a la eterna bienaventuranza". Su esposa, hijos, nietos y demás familiares lo recuerdan con cariño al cumplirse un nuevo aniversario. Elevan oraciones en su memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AMAYA, PEDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Sus padres Juan Pedro y Catalina, Nidia, hnos. Juan, Gustavo, Mariela y Silvia; h. pol., tíos, sobrinos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ÁVILA, ANGELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Familia Diaz, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Romanos. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

DÍAZ, MARCELO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su esposa Mercedes Carmen Leguizamón, sus hijos Walter, Quique, Marcelo, Luis, Daniel, Alejandro, Marcela, h.polit. Nélida, Romina, Gaby, Laura, Lucia, Estela, nietos, bisnietos y demás Familiares. Sus Restos serán Inhumados hoy 11 hs en el Cementerio La Capilla. Cobertura NORCEN SRL. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

GEREZ, FAUSTO ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su esposa Nilda Ester Pavón, sus hijos Néstor, Rubén, Ana, Nilda, Erika; su hijo Fausto Gerez, hijos pol., nietos, bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Cañada Escobar. SERV. CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus primos Lidia y Orlando Suárez, sus hijos Rubén y Gissel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Juan y Mirta, hijos políticos y nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en el Reino de los bienaventurados". Perla Vella de Gómez y su hijo José Eduardo Gómez participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos Mirta, Eduardo y demás familiares. Ruegan oraciones a su memoria. Villa La Punta Choya.

GOMEZ DE PAOLETTI, JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17.| Su vecino Juan Carlos Mitre, su esposa Gladis Rodríguez, sus hijas Cecilia, Carla y Florencia, sus nIetos Bautista y Justina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOROCITO, LISANDRO JUAN FRANCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Sus padres Facundo Gorocito y Belien Méndez; sus abuelos Norma y Pancho y Roberto y Mabel; sus tíos, primos y demás familiares, casa de duelo Borges y Romualdo Gauna, Bº Sarmiento (LB). Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su esposa Elida Graciela Coria, sus hijos Roberto y Liliana, hijos pol. Juan Ruiz y Josefina Martinez, nietos Emiliano y Lara part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 10 hs. en el cement. Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su esposa Graciela Coria, sus hijos Liliana y Roberto, te despiden en tu regreso al Hogar Celestial. Sus restos son velados en Laprida Nº383 Sala Velatoria Norte Servicios Sociales. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hija Liliana, su hijo político Juan Ruiz, sus nietos Emiliano Dario Orellano, Lara Isabella Ruiz., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Laprida Nº383. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su madre política Pinta Vivas de Coria, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. "Querido Jesús, recíbelo en sus brazos". Su hermano político Raúl Coria y Shirley, sus sobrinos Luciano, Nicolás y Belén; su sobrino nieto Valentino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su hermana política Elsa Coria, José Leguizamón, sus sobrinos Silvina y Gustavo Leguizamón; Ricardo Martinez, Mayra y Agustín Martinez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Sala Velatoria Laprida Nº383. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su tía: Lucía Coria de Saldaña, su prima Nieves de Alvarado, sus sobrinos Hugo, Daniela y Santino; Norma Peralta, participan con proundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Crio. Gral. (R ) Armando Elpidio Abdala y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo y camarada. Acompañamos a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (PELUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17.| "Querida Familia Rodríguez Coria, los acompañamos en este momento de dolor." Pelu querido amigo: Gracias por tantos años de amistad y de acompañarnos en las buenas y en las malas". Padre Celestial recibe su alma y consuela a sus seres queridos. Te despiden Lautaro y Neguy Juarez.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Horacio Cordero, Puskas Cordero y flia, Liz Cordero y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan en su memoria.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Sus vecinos del Bº La Fraternidad: Mirta y Ricardo Santillán; sus hijos Luis y flia.; José y flia.; Carlos y flia.; Mirta Carabajal y flia. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Querida abuela, fuiste mi segunda madre, me guiaste por el sendero del amor, siempre te recordare, descansa en paz. Tu nieta Elizabet Rey invita a la misa el 1/10 a 20 hs en la parroquia Sgo. Apóstol. La Banda. Ruega una oración a su querida memoria.

ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus queridos hijos Roberto, Oscar, Adriana y María Elvira, hijos políticos Ely, Viky, Enrique y Pepe, sus nietos y bisnietos invitan a la misa el 1/10 a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

LEGUIZAMÓN DE SCAGLIOTTI, IRMA MERCEDES (Lela) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/11|. Querida Lela: hoy se cumple seis años de tu partida al Reino del Señor dejando al irte un vacio triste y doloroso muy difícil de olvidar. Tu ausencia me ha dejado viviendo en soledad y me invaden los recuerdos por lo tanto para honrar a tu memoria hare oficiar una misa en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20, invito a familiares y amigos. Tu esposo que te ama y te extraña Hugo.

PEREYRA, EMETERIO DE JESUS (EMECO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. "El cielo ya disfruta de tu bondad y alegría, mientras aquí te echamos de menos, descansa en paz papá querido, junto a tu esposa. Sus hijos: Eduardo, Teresita, Roger, hijos políticos Graciela, Ricardo y Margarita, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Iglesia Cristo Rey a 1 mes de su partida.

Agradecimientos

----------------------------------------

IBÁÑEZ, ADRIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. La familia Ibáñez y Rojas agradecen a familiares, vecinos, amigos, compañeros "Promo 98", a la iglesia Divina de la Misericordia, al comisionado de Romano Hugo Romano, a la Academia "Malak", al comisionado de Vilmer "Silvio Bisgarra" por el acompañamiento recibido en tan doloroso momento.

IBÁÑEZ, ADRIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/17|. La familia Ibáñez y Rojas agradecen a familiares, vecinos, amigos, compañeros de la "Promo 98", del colegio del Centenario a la iglesia Divina de la Misericordia, por el acompañamiento y contención en tan difícil momento por la pérdida de nuestra compañera Adriana.

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUSTAMANTE, CORINA EUSTAQUIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Con gran dolor y buscando resignación te despedimos rogando descanso eterno, hijos, nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados ayer a las 17 hs en el cemet. de Los Romanos. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Personal directivo, docente y comunidad educativa del Jardín Nº 38 de Laprida, acompañan en este duro y difícil momento a su hermano Pedro y elevan oraciones a Dios rogando por se descanso eterno.

VILLALBA, JOSÉ ESTEBAN (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció 28/9/17|. Raúl Aguirre y flia, desde Catamarca, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares ante esta irreparable perdida. Choya.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALBARRACÍN, SEGUNDA FREDESFINDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/15|. "Siempre estás presente en nuestros corazones. Te extrañamos". Familiares y amigos, al cumplirse el 2º aniversario de su fallecimiento, invitan a la misa a realizarse hoy en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro a la 19hs. Las Termas.

DOMÍNGUEZ, LUIS A. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/10|. "Nada en tu vida, fue en vano, brindaste, amor, generosidad, ternura, trabajo, en el cual creaste un edificio para los Abuelos, que hoy lo disfrutan y cuando preguntan por ti, una lagrima derraman, diste buenos ejemplos y entrega total. Ya son 2 años de tu partida y como si fuese ayer. Te fuiste, al sueño eterno, pero sigues vivo y presente, en lo más hondo de nuestros corazones. Teto. Aprendimos que nuestros seres queridos nunca nos dejan, porque no se van por completo. Aún tu pequeña Nieta María, dice que juega contigo, te ve y te nombra como que estás a su lado. Dicen que el tiempo cura las heridas y no es así, Te extrañamos, o como tu hijo Panchi, tratamos de sobrellevar este gran dolor; con los hermosos recuerdos de tu ser, tus ocurrencias, bromas. Miro tu foto y cuesta creer que no estas a mi lados, pero se que Espiritualmente si y desde una estrella sentadito, nos cuidas, proteges,. Nos das aliento a seguir adelante. Nadie muere para siempre, estas y estarás viviendo en nuestra mente y corazón, y de quienes tuvieron la dicha de conocerte y quererte. Se que la muerte no se supera, solo hay que aceptarla. Hoy estás junto a tus seres queridos, mis padres, adelantaste tu camino a la casa de Dios, a preparar para cuando yo vaya. Teto con una sonrisa y lagrimas, miro al cielo dando gracias por todo lo que nos diste, anhelo de corazón que estés en paz. Jamás te olvidaremos, fuiste gran esposo, padre, abuelo, compañero y amigo, por tu sencillez, humildad dejaste un camino de luz a todos los que te conocieron. Por eso elevemos oraciones por tu eterno descanso". Tu esposa Lita Parrado, tu hijo Panchi, Nieta María, Morena, Nuera Paola y tu amiga Beba Cano. Invitamos a la misa hoy a las 19hs. en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.