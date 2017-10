"Las declaraciones de la expresidenta sobre Once son imprudentes"

30/09/2017 -

El candidato a senador nacional y ex ministro de Transporte del kirchnerismo Florencio Randazzo cuestionó los dichos de la ex Presidente en un reportaje sobre la tragedia ferroviaria de Once.

"A mí me han parecido desafortunadas e imprudentes las declaraciones de la expresidenta porque está en proceso un juicio oral que acaba de comenzar para determinar la responsabilidad del ex ministro Julio de Vido", aseguró Randazzo en una entrevista con Canal 8 de Mar del Plata.

Y agregó: "Ha habido un juicio previo que ha condenado a funcionarios del Estado, como así también al motorman Córdoba. En esa condena hay una clara alusión al deterioro del sistema, que contribuyó a que ocurriese la tragedia".

En un diálogo con el periodista "Chiche" Gelblung en CrónicaTV, Cristina Kirchner aseguró que el Estado no tuvo responsabilidad en el accidente acaecido el 22 de febrero de 2012 y apuntó contra el maquinista porque -según su visión- no activó los frenos. La ex mandataria dijo además que mantuvo reuniones privadas con la mayoría de las familias de las víctimas de la tragedia.

Randazzo fue el funcionario que asumió la transformación del sistema ferroviario cuando le adjudicaron el área de transporte meses después del incidente que provocó 52 muertes.