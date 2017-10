Hoy habrá acción en Lawn Tennis

30/09/2017 -

La Federación Santiagueña de hockey sobre césped hará jugar hoy un nuevo capítulo del Anual 2017 Tarjeta Sol. Este es el programa. En Lawn Tennis, a las 8, en 5º división, S.L.T.C Rojo vs. Lugus HC; 9.20, en 5º, Misqui Mayu vs. Old Lions Rojo; 10.40 en 7º, Misqui Mayu vs. Old Lions Rojo; 11.40, en 7º, S.L.T.C Rojo vs. S.L.T.C Blanco; 14, en 1º Damas, Círculo SC vs. C. Clodomira; 15.30, en 1º Damas, S.E.C.H vs. S.L.T.C; 17, 1º Damas, Misqui Mayu vs. Lugus; 18.30, sele. de Damas Sub 21 ante rival por designar.