Fotos SENTIDO COMÚN. Gallardo deslizó la posibilidad de que River pida la postergación del partido ante Talleres.

30/09/2017 -

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, salió ayer al cruce de la dirigencia de Boca Juniors, al asegurar que "la gente seria no duda del 8 a 0" que su equipo le propinó a Jorge Wilstermann de Bolivia la semana pasada en la revancha de un cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

"La gente seria del fútbol lo toma como lo que fue, un equipo muy superior a otro, totalmente superior de principio a fin... Me parece poco serio hacer demagogia con el hincha, no es serio eso pero no le presto atención", analizó Gallardo.

En referencia a las declaraciones de Angelici, que dijo que el equipo boliviano parecía amateur, el DT de River prefirió no avanzar: "Tenemos muchos objetivos de acá a fin de año como para dispersarnos en cosas menores".

En referencia al tema de los calendarios de copa y Superliga, Gallardo recordó que antes de jugar la segunda semifinal con Lanús, el 31 de octubre, deberá enfrentar con 48 horas de anticipación a Talleres de Córdoba, por lo que apeló al "sentido común de los organizadores".

"No sé qué pasa con River, contra Argentinos no hubo cambio, pero San Lorenzo y Lanús tuvieron más tiempo de descanso, espero que haya sentido común porque nos ampara el reglamento y no queremos tener que pedirlo", reclamó.

En cuanto al equipo para jugar ante Tigre, el "Muñeco" dijo que no lo tiene confirmado pero "sí en la cabeza con una idea clara". Aguardará hasta el entrenamiento de hoy para terminar de definirlo.

La probable formación es con Germán Lux, Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio y Enzo Pérez; Carlos Auzqui, Ignacio Scocco y Gonzalo Martínez.