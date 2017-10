La felicidad de trabajar para Unicef

30/09/2017 -

Axel no sólo disfruta de la música y de la continuidad laboral, sino también de ser un embajador de Unicef y de haber puesto en marcha Sur Solidario, la fundación que creó.

"El compromiso es algo que mamé desde chiquito, en mi casa. Cuando llegó la masividad a mi vida, lo vi como una oportunidad para sembrar una semilla, enviar un mensaje", destacó el músico en su comunicación telefónica, desde Madrid, con EL LIBERAL.

"Los niños y el cuidado del medio ambiente son dos de mis mayores preocupaciones. En Sur Solidario, hoy en día tenemos 800 chicos que asisten todos los días a alimentarse y a hacer actividades. No me alegra que así sea, porque me gustaría que no hubiera tantos chicos en situación de riesgo, viviendo en condiciones tan extremas o difíciles", dijo.

A una semana de venir a Santiago para presentar su concierto, sigue promocionando su disco "Ser" en España.