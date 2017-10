Hamilton se quedó con la pole en Sepang

Fotos Lewis Hamilton con el Mercedes en Malasia.

Apenas levantaron la cara algunos, la tristeza estaba ahí, pero Sebastian Vettel tuvo el detalle de la jornada, y se fue saludando uno a uno a sus mecánicos e ingenieros después de bajarse del coche rojo.

Unos minutos antes Riccardo Adami, su ingeniero de pista, le decía unas palabras malditas para todo piloto: "Ok, box". Le mandaba regresar despacio porque los problemas en el motor de su Ferrari habían regresado. Ya en los últimos libres el tetracampeón se había encontrado con una avería en su unidad de potencia y la gente de la Scuderia tuvo que cambiar el motor de combustión y el MGU-K en lucha contra el reloj para llegar a la sesión clasificatoria. Lo lograron. O casi. Porque finalmente Seb no pudo volver a la pista después de su vuelta en la Q1 y se quedó ahí.

Saldrá último en busca de una remontada imposible. O quizá no tanto. Tiene coche, manos y posiblemente también lluvia.

Pero hablábamos de oportunidades de verdad y ahí otros pilotos tienen también oportunidades diversas. La tenía Kimi Raikkonen de hacer la pole. La tiene Lewis Hamilton de seguir sacando puntos en el campeonato. De los pilotos de Red Bull para estar de nuevo en el podio. Esos son los grandes beneficiados de lo que le pasó a Vettel. Y Hamilton cuando tiene la oportunidad la suele aprovechar. Después de un fin de semana en el que parecía no salirle nada, llegó el momento y logró la pole, una más, la número 70 y hay que enteder bien y comprender la magnitud de la cifra. Tremendo. Igual que Lewis lo hizo, Raikkonen no lo consiguió. Por poco. Menos de una décima. Y Vettel baja la cabeza lamentándose.

Tercero saldrá Max Verstappen. Cuarto Ricciardo. Ahí está la opción de podio para los Red Bull. Otros que, si no pasa nada, aprovechan siempre la ocasión. Pero volvamos al primero. La pole esta vez no fue solo de Mercedes, fue ante todo de Hamilton. Su compañero Bottas sale quinto. Esa es la clave. Está con estrella el inglés. Brilla. Y cuando alguien brilla poco se puede hacer más que admirarlo. Pero la carrera aún no se ha disputado. Y hay un 80% de posibilidades de lluvia para este domingo, aunque a la hora de la carrera baja al 55% bajando hasta un 22% durante la prueba.