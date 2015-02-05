CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Octubre 2017

A LAS 22 SUSANA GIMÉNEZ

01/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 LOS SIMPSONS

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINÚA)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.00 CANIGGIA LIBRE

01.15 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.00 MAURO VIALE

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS


EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA

vs. DEFENSORES DEL SUD

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

21.00 EL MATADERO

21.30 POLIFONÍA

22.00 PASA EN SGO.

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 POLIFONÍA

23.00 BÁSQUET: REGATAS vs.

RED STAR (FEM.)


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV


PELÍCULAS

CINEMAX

12.51 AMORES INFIELES

03.37 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

03.51 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?

05.48 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

06.02 FLUBBER. EL INVENTO DEL SIGLO

07.50 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

10.15 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

10.30 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

12.31 GREMLINS

14.33 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

17.03 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN

DEL PERLA NEGRA

19.44 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

22.00 LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS

23.00 AMENAZA EN EL MAR

TNT

03.26 DOS COLGADOS MUY FUMADOS

05.06 TNT BUZZ

06.00 TNT BUZZ

07.27 MAL EJEMPLO

09.19 MONSTERS, INC.

11.00 FECHA 5 -

SUPERLIGA 2017/2018

13.05 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

15.50 FECHA 5 -

SUPERLIGA 2017/2018

18.05 PAPELES EN EL VIENTO

20.00 FECHA 5 -

SUPERLIGA 2017/2018

22.15 TNT GOL

23.45 UN GALLO PARA

ESCULAPIO

00.53 EL MAESTRO

01.53 MALÉFICA

TCM

01.02 EL DEMOLEDOR

03.02 LA COSA

04.55 LA PANTERA ROSA

05.00 BOWFINGER

06.43 LOS CAZAFANTASMAS

08.39 KARATE KID

11.00 QUERIDA, ENCOGÍ

A LOS NIÑOS

12.48 CASPER

14.39 GUERRERO ROJO, EL

16.20 EL DEMOLEDOR

18.30 LA ROCA

21.00 RETO AL DESTINO

23.15 CASINO

SPACE

00.46 LA REDADA

02.40 HACKER. AMENAZA EN LA RED

06.00 HALO 4. ADELANTE HASTA EL AMANECER

06.55 UN PLAN PERFECTO

08.55 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA LEYENDA

10.43 LA GRAN ESTAFA

13.01 ROCKNROLLA

15.20 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

17.24 AHORA SON 13

19.47 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

21.43 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELECTRO


A DÓNDE IR

CLUB B

(ROCA Y PELLEGRINI)

HOY A LAS 19, LA DIVISIÓN ESCUELA

DE LOOK MODELS REALIZARÁ

EL DESFILE “FASHION

SHOW”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

+JUEVES 5, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO.

+SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA

LAURIENTE EN GIRA NACIONAL

CON SU STAND UP COMEDY.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+ EL VIERNES 6, DESDE LAS 22,

ACTUACIONES DE BETO ORLANDO,

TORMENTA, LOS LINCES,

LOS GALOS, LOS IRACUNDOS,

JOHNNY MENDIZÁBAL Y DANNY

PECCI.

+ EL SÁBADO 7, A LAS 22, EL

CANTAUTOR SANTIAGUEÑO IVÁN

CAMAÑO REALIZARÁ UN CONCIERTO

DONDE PRESENTARÁ

“SIN FRONTERAS”.

CINE RENZI

(BESARES Nº 186, LA BANDA)

EL VIERNES 6, A LAS 22, SE REALIZARÁ

EL ESPECTÁCULO “LOS

MAGNÍFICOS DEL HUMOR”. SUS

PROTAGONISTAS SON “POCHI”

CHÁVEZ, “EL CAPUCHÓN” GONZÁLEZ

Y “EL TANQUE” ROJAS.


CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/10 -14:00 (Cast) 16:15 (Cast) 18:25

(Cast) 20:35 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY 22:45 (Subt) 01:00 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

14:00 (Cast)15:00 (Cast) 16:45 (Cast)

18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00

(Subt) 22:15 (Subt) 01:00 (Subt)

00:00 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

15:00 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

VIENTO SALVAJE (2D):

THRILLER (+ 13 AÑOS)

22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

01/10 -14:15 (Cast) 16:30 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/10 -18:45, 20:45

MADRE (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

30/09- 22:40 (subt) 01:00

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP): 01/10-04/10-

17:30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

01/10-04/10-19:45 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN

(2D):

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

01/10-04/10- 22:10 (Cast)

TITA 2D (PRE ESTRENO) (+

13 AÑOS)

01/10-20:30 (Cast) únicamente


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

2D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS) 2D 16:30 - 19:00 - 22:00

(JUEVES A SÁBADO)

2D 21:00 (DOMINGO A MIÉRCOLES)

LEGO NINJAGO: LA PELÍCULA

ATP ESTRENO

16:00- 18:30- (TODOS LOS DÍAS)

21:30 (JUEVES A SÁBADO)

FIESTA DE CINE NACIONAL

01-10 AL 04-10-2017

EL FÚTBOL O YO ATP

17:30 (LUNES Y MIÉRCOLES) 22:30

(DOMINGO Y MARTES)

51% APTA 13 AÑOS C/R

2D 22:30 (SOLO LUNES)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

20:00 (LUNES Y MIÉRCOLES) 2D

17:30 (DOMINGO Y MARTES)

CASI LEYENDA 20:00 (LUNES Y

MIÉRCOLES)

2D 17:30 (SOLO MARTES)

LA CORDILLERA

17:30 (SOLO MIÉRCOLES)

 
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