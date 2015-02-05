CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Octubre 2017
A LAS 22 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
01/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 LOS SIMPSONS
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
(CONTINÚA)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.00 CANIGGIA LIBRE
01.15 PAUSA EN FAMILIAAMÉRICA
12.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.00 MAURO VIALE
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOSCANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA
vs. DEFENSORES DEL SUD
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
21.00 EL MATADERO
21.30 POLIFONÍA
22.00 PASA EN SGO.
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 POLIFONÍA
23.00 BÁSQUET: REGATAS vs.
RED STAR (FEM.)
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
12.51 AMORES INFIELES
03.37 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
03.51 ¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGGER RABBIT?
05.48 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
06.02 FLUBBER. EL INVENTO DEL SIGLO
07.50 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
10.15 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
10.30 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
12.31 GREMLINS
14.33 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
17.03 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN
DEL PERLA NEGRA
19.44 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
22.00 LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS
23.00 AMENAZA EN EL MAR
TNT
03.26 DOS COLGADOS MUY FUMADOS
05.06 TNT BUZZ
06.00 TNT BUZZ
07.27 MAL EJEMPLO
09.19 MONSTERS, INC.
11.00 FECHA 5 -
SUPERLIGA 2017/2018
13.05 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
15.50 FECHA 5 -
SUPERLIGA 2017/2018
18.05 PAPELES EN EL VIENTO
20.00 FECHA 5 -
SUPERLIGA 2017/2018
22.15 TNT GOL
23.45 UN GALLO PARA
ESCULAPIO
00.53 EL MAESTRO
01.53 MALÉFICA
TCM
01.02 EL DEMOLEDOR
03.02 LA COSA
04.55 LA PANTERA ROSA
05.00 BOWFINGER
06.43 LOS CAZAFANTASMAS
08.39 KARATE KID
11.00 QUERIDA, ENCOGÍ
A LOS NIÑOS
12.48 CASPER
14.39 GUERRERO ROJO, EL
16.20 EL DEMOLEDOR
18.30 LA ROCA
21.00 RETO AL DESTINO
23.15 CASINO
SPACE
00.46 LA REDADA
02.40 HACKER. AMENAZA EN LA RED
06.00 HALO 4. ADELANTE HASTA EL AMANECER
06.55 UN PLAN PERFECTO
08.55 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA LEYENDA
10.43 LA GRAN ESTAFA
13.01 ROCKNROLLA
15.20 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
17.24 AHORA SON 13
19.47 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
21.43 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELECTRO
A DÓNDE IR
CLUB B
(ROCA Y PELLEGRINI)
HOY A LAS 19, LA DIVISIÓN ESCUELA
DE LOOK MODELS REALIZARÁ
EL DESFILE “FASHION
SHOW”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
+JUEVES 5, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ
SU NUEVO DISCO.
+SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA
LAURIENTE EN GIRA NACIONAL
CON SU STAND UP COMEDY.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+ EL VIERNES 6, DESDE LAS 22,
ACTUACIONES DE BETO ORLANDO,
TORMENTA, LOS LINCES,
LOS GALOS, LOS IRACUNDOS,
JOHNNY MENDIZÁBAL Y DANNY
PECCI.
+ EL SÁBADO 7, A LAS 22, EL
CANTAUTOR SANTIAGUEÑO IVÁN
CAMAÑO REALIZARÁ UN CONCIERTO
DONDE PRESENTARÁ
“SIN FRONTERAS”.
CINE RENZI
(BESARES Nº 186, LA BANDA)
EL VIERNES 6, A LAS 22, SE REALIZARÁ
EL ESPECTÁCULO “LOS
MAGNÍFICOS DEL HUMOR”. SUS
PROTAGONISTAS SON “POCHI”
CHÁVEZ, “EL CAPUCHÓN” GONZÁLEZ
Y “EL TANQUE” ROJAS.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/10 -14:00 (Cast) 16:15 (Cast) 18:25
(Cast) 20:35 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY 22:45 (Subt) 01:00 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
14:00 (Cast)15:00 (Cast) 16:45 (Cast)
18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00
(Subt) 22:15 (Subt) 01:00 (Subt)
00:00 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
15:00 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
VIENTO SALVAJE (2D):
THRILLER (+ 13 AÑOS)
22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
01/10 -14:15 (Cast) 16:30 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 04/10 -18:45, 20:45
MADRE (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
30/09- 22:40 (subt) 01:00
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP): 01/10-04/10-
17:30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
01/10-04/10-19:45 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN
(2D):
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
01/10-04/10- 22:10 (Cast)
TITA 2D (PRE ESTRENO) (+
13 AÑOS)
01/10-20:30 (Cast) únicamente
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
2D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS) 2D 16:30 - 19:00 - 22:00
(JUEVES A SÁBADO)
2D 21:00 (DOMINGO A MIÉRCOLES)
LEGO NINJAGO: LA PELÍCULA
ATP ESTRENO
16:00- 18:30- (TODOS LOS DÍAS)
21:30 (JUEVES A SÁBADO)
FIESTA DE CINE NACIONAL
01-10 AL 04-10-2017
EL FÚTBOL O YO ATP
17:30 (LUNES Y MIÉRCOLES) 22:30
(DOMINGO Y MARTES)
51% APTA 13 AÑOS C/R
2D 22:30 (SOLO LUNES)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
20:00 (LUNES Y MIÉRCOLES) 2D
17:30 (DOMINGO Y MARTES)
CASI LEYENDA 20:00 (LUNES Y
MIÉRCOLES)
2D 17:30 (SOLO MARTES)
LA CORDILLERA
17:30 (SOLO MIÉRCOLES)