Trastorno antisocial de la personalidad: un alto nivel de desadaptación social, laboral y personal

01/10/2017 - La mayor parte de la gente utiliza la palabra antisocial para referirse a las personas a las que les cuesta, no s gusta o no parece gustarles relacionarse. Básicamente se emplea como sinónimo de persona retraída y selectiva. Sin embargo, en psicología el término antisocial se emplea para designar algo completamente diferente, un tipo de trastorno conocido como trastorno de personalidad antisocial que tiende a vincularse a comportamientos contrarios a las normas sociales e incluso a las leyes, ignorando los derechos ajenos en favor de los propios. Los trastornos de la personalidad A lo largo de nuestro desarrollo, los seres humanos vamos construyendo poco a poco nuestra identidad. Durante la infancia, la adolescencia y la juventud probamos y adquirimos valores, creencias, ideologías o incluso apariencias que permiten que finalmente acabemos encontrando quiénes somos, formando un yo que querríamos ser y configurando un modo de ver, pensar y actuar en el mundo. Este patrón continuado y relativamente estable de forma de ser es lo que denominamos personalidad. Sin embargo, en muchos casos la personalidad que se configura a lo largo del ciclo vital resulta extremadamente desadaptativa, siendo un elemento muy inflexible y continuo que causa sufrimiento a la persona y le dificulta su integración en la vida social, laboral y personal. El estudio de estos patrones desadaptativa de comportamiento, que se pasan a considerar trastornos de la personalidad debido al elevado nivel de desadaptación y malestar que provocan en sí mismos o en el entorno, ha generado diferentes categorías según los patrones de pensamiento, emoción y comportamiento que tengan quienes lo padecen. Generalmente se dividen en tres grandes grupos o clústeres, compartiendo entre sí varias características en común. Dentro del clúster A se encuentran patrones comportamentales considerados excéntricos y los trastornos que formar ían parte de él s e r í a n e l t r a s t o r n o paranoide, esquizoide y esquizotípico. El c lús ter B agrupa trastornos caracterizados por la presencia de dramatismo, emotividad y/o inestabilidad. Entre ellos encontramos los trastornos de la personalidad límite, el narcisista, el histriónico o el que hoy nos ocupa, el trastorno antisocial de la personalidad. En el clúster C se agrupan los trastornos de la personalidad que incluyen comportamientos temerosos y ansiosos como en el caso del trastorno por evitación, por dependencia y obsesivo compulsivo de la personalidad. Trastorno de personalidad antisocial El trastorno de la personalidad antisocial es un patrón de comportamiento caracterizado por la inatención y violación de los derechos ajenos en favor de los propios, que aparece antes de los quince años de edad. Este desprecio puede manifestarse a partir de conductas de diverso tipo, incluyendo comportamientos criminales penados por ley.A nivel de personalidad se observa que quienes presentan este trastorno suelen tener un bajo nivel de amabilidad y de responsabilidad, cosa que de manera conjunta facilita que se metan en disputas con otros individuos y con el sistema. Por lo general, estas personas son ambiciosas e independientes; se trata de individuos con poca tolerancia a la frustración, poca sensibilidad a los sentimientos de los demás y un muy elevado nivel de impulsividad. Actúan sin pensar en las consecuencias de sus actos tanto para ellos mismos como para los demás. Al igual que ocur r e con los psicópatas, muchos de ellos son personas extravertidas y tienen un considerable encanto y facilidad de relación, pero solo a nivel superficial. Tienden a poseer características narcisistas, considerando su bienestar por encima del resto, y es frecuente que usen el engaño y la manipulación para conseguir sus objetivos. Estas personas tienen un estilo de vida inestable, debido a que tienen grandes planes a futuro y considerar las repercusiones de sus acciones. Es por ello que en general son irresponsables y les cuesta hacerse cargo de aquello que suponga un compromiso, cosa que junto con el resto de características antes mencionadas provoca que las personas con trastorno de la personalidad antisocial presenten graves problemas de adecuación a la sociedad teniendo dificultades a nivel personal, laboral y social. Todo ello provoca que sea frecuente que padezcan problemas depresivos, tensionales y adicciones a diferentes sustancias o actividades. Si bien este trastorno facilita la realización de conductas criminales, es necesario tener en cuenta que esto no implica que todos los criminales sean antisociales ni que todos los antisociales sean criminales. Posibles causas Como ocur re con el res to de t ras tornos de personalidad, establecer las causas del trastorno de personalidad antisocial es un proceso complejo que requiere tener en cuenta una gran variedad de variables, habida cuenta de que la personalidad es un elemento que se va construyendo de forma continua a lo largo del desarrollo. Si bien no se conocen sus causas concretas, se han establecido una gran v a r i edad de hipót e s i s más o menos aceptadas. 1. Hipótesis biológicas Lo s e s tudi o s l l e v a - dos a cabo con gemelos e individuos adoptados muestran la presencia de un cierto componente genético, transmitiendo algunas características de personalidad que pueden provocar que se acabe generando el trastorno. Las características de este trastorno hacen pensar en problemas de activación frontal y prefrontal, las áreas que regulan la inhibición de los impulsos y rigen procesos como la planificación y la previsión de resultados. En personas con trastorno de per sonal idad antisocial se ha detectado además que se da una activación menor de lo habitual en la amígdala. Teniendo en cuenta que esta área del sistema límbico rige las respuestas aversivas como el miedo, elemento que conduce a la evaluación negativa de una situación y por tanto permite inhibir un impulso, ello podría conducir a la dificultad para frenar la conducta de la cual hacen gala las personas con este tipo de personalidad. 2. Hipótesis psicosociales A un nivel más psicosocial, resulta frecuente que quienes padecen trastorno de personalidad antisocial tienden a haber vivido una infancia en que han tenido modelos parentales poco eficaces, en entornos conflictivos o excesivamente permisivos. Es común que tengan padres que les son hostiles, abusen de ellos o los maltraten. Así, con estos tipos de modelos pueden terminar asumiendo que ejercer su voluntad está por encima de otras consideraciones, cosa que replicarán en la adultez. También se han encontrado casos en el extremo opuesto: con padres ausentes o excesivamente permisivos los niños terminan aprendiendo a que siempre pueden hacer su voluntad, y que reaccionan de forma vengativa ante el cese o amenaza a que el lo acabe. Otro elemento a tener en cuenta es que el trastorno antisocial de la personalidad puede venir antecedido por otro tipo de trastorno conductual en la infancia: el trastorno disocial. Si bien no ocur re en todos los casos, haber tenido un trastorno disocial en la infancia multiplica el riesgo que de adul to el individuo termine desarrollando el trastorno antisocial. Muchos neuropsicólogos consideran que el problema de base es enlentecimiento del desarrollo cognitivo, que impide que sean poco capaces de ponerse en el rol de otras personas y ver el mundo desde perspectivas diferentes a la suya.