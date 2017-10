FÚNEBRES | 1 de Octubre de 2017

01/10/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Angelina del Valle Ávila (La Banda)

- Andrés Abelino Gómez

- Graciela Pereyra (La Banda)

- Tránsito Domingo Carabajal (Dpto. Alberdi)

- Luis Alberto Villavicencio (Bs. As.)

- Segundo Francisco Herrera

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Porque sé que Dios ya te recibió en sus brazos de eternidad: fuiste y serás "mi refugio y mi verdad". Tu nieta María Gracia Fiorentino.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Guillermo Dargoltz, Hilda Reina Ledesma de Dargoltz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Chicha.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Olga. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Grupo MFC: Matilde y Daniel Suárez, Juana y Ciro Gómez; Mecha de Perversi, Mabel y Carlos Epstein participamos con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Sus sobrinos Oscar, Cecy, Jose Luis y Marichy, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Su sobrino Jose Luis Mussi, su esposa Sara Pinos Acosta, sus hijas Josefina y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Lic. Graciela Aguilar participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a sus familiares. Ruega oraciones en su memoria.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astun, su hijo Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Veronica Vega y familia participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos tristes momentos, ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, MARÍA TEODORA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Ya descansa en la paz del Señor " Luisa R. de Bravo y sus hijos Graciela y Rubén Almada, Liliana y Hugo Melem y sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Velia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Su prima hermana Amelia Ducca de Ordoñez, sus hijos Raúl, Carlos, Modesto, Eugenia y sus respectivas flias participan su fallecimiento en la ciudad de Bs. As y elevan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Su prima hermana Marta de Fraguas, sus hijos Marta María, María Alejandra, Fernando y Florencia Fraguas y sus respectivas flias participan su fallecimiento en la ciudad de Buenos Aires y elevan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Sus primos Toti y Cristina; Kuki y Teté y Susana Rodríguez de la Rúa y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Dr. Eduardo Contato Carol, su esposa María Felicitas Degano y flia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria y acompañando a sus familiares

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Dr. Raúl Fernando Santillán (Leca) participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega a Dios lo reciba en su Reino y le de resignación a su familia y a sus hermanos María Mercedes y Eduardo y respectivas familias. Ruega oraciones en su querida memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Leca, Dolly, Buby y Martha Santillán y sus familias participan con pesar el fallecimiento de su amigo Alfonso y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Néstor Noriega, Cecilia Meossi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento Alfonso y acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Marilí Pinto, Malena Pinto de D' Amico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Julio César Fraguas, su esposa Lucrecia de Arzuaga, sus hijas Cristina y Cecilia participan su fallecimiento.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. René Trouve y Mercedes Santillán participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, SILVINA NEPTALI LIC. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 25/9/17|. Su esposo Marció Algranti, su amada hijita Julia Algranti participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, SILVINA NEPTALI LIC. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 25/9/17|. Su madre Estela, sus hermanos, Yudith y Gustavo, su hermano del corazón Saúl participan con inmenso dolor su fallecimiento. Que Dios la reciba en sus brazos y en el mejor jardín.

HERRERA, SEGUNDO FRANCISCO (Paco) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Su hermano Julio R. Herrera, sobrinas y ahijadas Stella Maris Herrera, Emilce Herrera de Acuña, sobrino político Daniel Acuña, sobrinos nietos Leandro, Vanina y Tiago Acuña, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, GILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Los padres y alumnos de la Salita de 4, turno mañana del Jardín Rayito de Sol acompañan con mucho cariño y amor a su Seño Vane. Elevan oraciones en la memoria de su mamá.

LUNA, GILDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/15|. El Personal Directivo, docente y de Servicio del Jardín de Infantes Nº 802 " Quilla Atun " participa con profundo dolor la inesperada partida de la Madre de la Srta. Vanesa. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Personal del C.E.I. de Suncho Corral, participan su fallecimiento y , acompañan en el dolor a su colega Carlos Romano por el fallecimiento de su esposa, Descansa en paz querida Gladys: Alejandra, Ginette, Ruth, Juan, Cardona y Sandra, ruegan oraciones en su memoria

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Norma Lissi y Antonio Taboada, Marthavelina, Paola A., José Antonio y Stella Marys Taboada Lissi; Robert y Gabi Lissi participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. "Que brille para ellas, la luz que no tiene fin". Florencia Cajal, acompaña en el dolor, en este triste momento a Julita y flia., rogando al Altísimo dé pronta resignación por la irreparable pérdida de su querida madre. Eleva oraciones en su memoria.

RAMENDO DE ISORNI, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Emilia Roldán de Luna, sus hijos Jaime y Georgina; Sylvia y Eduardo ; Ángel y Patricia; Daniel y Mónica, sus nietos y bisnietos participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Arturo Lorente y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Mauricio Reddi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Carmen Agüero de Manzur y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañan a sus hijos en especial a Oscar y Rusa en estos momentos de dolor, rogando oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Matilde de Zarbá, sus hijos Alicia, Facundo, Silvia, Mario y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Silvia Zorrilla y sus hijos Maria del Carmen, Gustavo, Cristina, Manuel y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Rosa Marcela Eudal de Taboada y flia., participa el fallecimiento de la Sra. Fina. Acompañan con afecto a sus apreciados vecinos Tito, Tere, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá "Amigas de su nieta Virginia; Angela, Valentina, Mariana, Gime, Maria, Marina, Flori, Analia, Maria José, Eugenia y Analia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. La Cámara de Comercio Automotor de Santiago del Estero, participa su fallecimiento y aco0mpañan en el dolor a sus hijos Tito y Micky y a su nieto Pancho. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Juan Manuel Maidana y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Querida "Doña Fina", llegó el momento de su descanso eterno. Ha partido al Reino de Dios, dejando un inmenso dolor en la familia y amigos, por su desaparición física. Pero quedará en todos los que la conocimos , el recuerdo de lo compartido con usted: su alegría, su dulzura, su entereza para afrontar la vida junto a sus Cuatro Varones, en fin, todas sus virtudes. Hoy elevamos oraciones para que su alma descanse en paz, Vicente Lo Bruno, Matilde Herrera, Fernando , Pablo, Angie Dieta, Tomás, Manuela y Bianca Lo Bruno. Que brille para Ud la Luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|.Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana acompañan en este momento de dolor a sus amigos Tito, Oscar, Daniel y Miky , pidiéndole a Dios les dé fortaleza ante irreparable pérdida.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Luis Lucena, Mercedes Martinetti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Marta Danela de Rufino y sus hijos Luis y Gabriela Rufino, Miguel y Maria Rufino, Nicolás y Belén te despiden con gran amor y vivirás siempre en nuestro recuerdo, descansa en paz Fina.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Mario Elías y Nora Luna acompañan a sus amigos Elisa y Daniel en este penoso momento. Rogamos por el descanso eterno de su Madre. Pedimos a Dios sostenga a sus seres queridos y les de resignación y fortaleza.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Familias Giannoni -Argañarás participan su fallecimiento. Reciban sus hijos, nietos y demás familiares nuestros más sentido pésame. Descanse en paz.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Amigos de su nieta Virginia del Departamento comunicación del Iosep.: Cristian Nasif, Eugenio Prados, Alejandro Molinari, Sebastián Yanuzzi, José Pujol, Mónica Moreno y Daniela Cáceres participan con dolor su fallecimiento

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Emilia Roldán de Luna, sus hijos Jaime y Georgina; Sylvia y Eduardo ; Ángel y Patricia; Daniel y Mónica, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Julio Prado y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de sus amigos, Micky, Tito, Oscar y Daniel. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina, sus hijos Javier, Ezequiel, Sebastián, Florencia y Santiago Mora, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este triste momento.-

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Carlos Tahham, Dolores Segura y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Marcela Molina y flia., acompañan a su compañero Francisco ante la pérdida de su Abuelita. Rogamos por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Enrique Chavarría, su esposa Lucía Prados de Chavarría participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Dr. Eugenio Chavarría, su hijo Eugenio Chavarría participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Dr. Javier Chavarría y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Dr. Enrique Chavarría (h) participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Diego Chavarría participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. José Prieto y flia participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Pocha Suárez y flia. participa su fallecimiento, acompaña a su hijo Daniel, Liz, Germán, Marianela y flias., en este momento de dolor, rogándole a nuestro Señor le permita contemplar la luz de su rostro y a su seres queridos les brinde fortaleza y serenidad, para aceptar esta irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Mashi Gerez de Fernández y Alicia Martínez de Najarro participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Tito y Tere. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Charito Casanova de Cavallotti acompaña a sus hijos y sus respectivas familias en el dolor ante la pérdida de su mamá. Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Buby Santillán y Mely Graña y flia., acompañan a sus hijos Tito y Tere en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Fernando Giribaldi y flia., y Adrian Giribaldi y flia., participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Madre de sus Amigos Tito y Micki. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno " Lely, sus hijos Sergio, Enrique y Mariela Saad y familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino " Mirta, sus hijos Tuky, Adriana y familias, participan con profundo dolor tu partida y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. José Luis Balteiro, Maria Silvia Contreras, sus hijos José Luis, Carlos Vicente y Guadalupe Saavedra, Daniel Balteiro y Flavia Suarez, sus nietos Santiago, Faustino y León, acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y bisnietos. Que descanse en paz.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Miguel Ángel Rodriguez y Maria Cristina Frediani, acompañan con tristeza por la partida de Fina. A Tito y Tere y a toda la familia Muratore. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Ana Abatedaga de Muratore, sus hijas María Inés, Graciela, Susi, Nora y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Antonio Gubaira (Chino) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre sus amigos y que Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. participa con dolor su fallecimiento, acompaña a sus hijos Tito y Tere; rogando oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE AGUERO, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Juan, Nancy y Brenda Moyano, participan su fallecimiento y acompañan a su nieta Cecilia y su flia., en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Josefina Stancampiano de Muratore, sus hijos Santos y Claudia Brignolo, Andrés y Anabel Arce; Omar E. Bonahora y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias al Altísimo para una feliz resurrección

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Felisa Anabel Moyano de Arce y sus hijos Alfonso, Anabel y Andrés Muratore; Pablo y Andrea Paz; Analia y Carlos Soria, Anita y Martin Rotger y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

VILLAVICENCIO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 30/9/17|. Su hermano Segundo Villavicencio y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Avellaneda de dicha ciudad. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

NAZARIO, ELÍAS (Dady) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/05|. Querido hijo te extraño tanto!! que cada día al levantarme me preparo de la mejor manera, para que este dolor que llevo dentro de mi, no se transforme en sufrimiento. Te amo y te amare por siempre. Mamá y hermanas invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia la Merced a las 20.30 hs, al cumplirse 12 años de su partida al cielo.

PAEZ, EUFEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/11|. Sus hijos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Virgen del Valle, Bº Huaico Hondo, al cumplirse 6 años de su partida a la Casa del Padre Celestial. Se ruega una oración en su querida memoria.

SORIA DE CASTILLO, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/08|. Hermana querida: hoy hace 9 años de tu ausencia física, en todos nuestros momentos estas presente, te recordamos con gran cariño. Fuiste una gran persona, una gran Madre, enseñaste a tus hijos a ser respetuosos, cariñosos y sobre todo la unión entre ellos, los educaste a ser buenas personas y lo lograste. Tus hermanos María Elena, Juan Soria y flia; Sobrinos, nietos y ahijados, invitamos a que nos acompañen a todas las personas que la trataron, a la misa a celebrarse el día Domingo 1/10 a las 20.30 hs en Catedral Basílica. Pidamos oraciones por su eterno descanso. Descansa en paz hermana querida.

SORIA DE CASTILLO, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/08|. Aún parece dentro de mí aquel día en que decidiste tomar ese tren del cielo, dejándome ese vacío inmenso, imposible de llenar, te fuiste a un lugar donde no pude ir acompañándote, pero guardo en mí los hermosos momentos que pasé con vos, tus palabras que quedaron grabadas en mi mente y cada recuerdo en i memoria. "…9 años del aniversario de tu partida…" Te sigo amando y seguirás inolvidable en mi corazón "Mamá". Tu hija Erika tu nieto Thiago invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (PIRUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Querida Piruca, siempre estás en nuestro recueerdo, hoy en especial en tu natalicio, en elgun momento de nuestras vidas te vimos llegar con tu sonrisa y bondad infinita, fuiste parrte de la familia. Rogamos a Dios nuestro Señor por tu descanso en paz y ressignación a tus seres queridos queridos que te aman y extrañan constantemente,. Juan Carlos Rotondo y flia., Maria Teresa Rotondo de Muratore y flia.,

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. A un mes de su partida y rogando goce de la presencia del Dios Eterno, como familia, agradecemos profundamente a familiares, amigos, vecinos y socios que nos acompañaron en este momento, a médicos, enfermeros, personal de maestranza, administrativo y mucamas, al Dr. Rodrigo Sánchez del Sanatorio San Roque; a los dueños y persona de Norte Beneficios por su impecable atención; a todos y cada uno de los sacerdotes de esta Diócesis, que nos sostuvieron espiritualmente en los últimos veinte años, e invitamos a compartir de la Santa misa en la Pquia. Santiago Apóstol de La Banda, el domingo 1/10/17 a las 20 hs.

GÓMEZ DE PAOLETTI, LAURA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Víctor Hugo Villalba, su esposa Cristina y su hijo José participa con profundo dolor el fallecimiento de su tía Laura.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Sus primos Hnos. Eduardo y Margarita Chara, primos pol. Sandra y Walter, sobrinos Federico, Ileana, Felipe, Martín, Daniela part. su fallec. Sus restos serán cremados. SERV. IOSEP ORG. ATONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. "Gachi que el Señor te reciba en sus brazos y que brille para ti la luz que no tiene fin". Su prima hermana Dirce Suárez Pereyra; sus sobrinos Lorena, Ariel y Analia Orellana; Arielito Artayer participan con profundo dolor su parida al Reino del Señor.

PEREYRA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. "Tu presencia y tu luz siempre estará con nosotros". Eduardo Chara, Sandra Viviana, Federico, Iliana, Felipe, Marcela, Luli y Nini participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. "Hasta el próximo encuentro amiga del alma. Vivirás cada día, apretada a mi corazón". Ana Blanco, sus hijos Cecilia, Martín, Sabrina, Carolina y Ricardo y sus nietos Máximo, Federico, Josefina, Ariana, Martina y Olivia, abrazan su recuerdo por siempre.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Sus amigos: Mirta y Tere Hatún; Tere Contreras, Nora Loto, Rosa María Conca y Marcelo Agüero; Silvia Gutiérrez, Silvia González y Pedro Moltini, Cielo Alcaide y Horacio Hamann, Marta Epstein, Ana Blanco, Susana Coria, Mirta Murad y Luis Camus; Darío Toledo y Rosana Argañaraz; Mary y Alicia Ramos participan su fallecimiento con inmenso dolor.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Ninguna palabra alcanza, para callar el profundo silencio que dejará en mi corazón tu partida. Mi amiga del alma, mi amiga querida. Me quedo con ese enorme abrazo que nos dimos la última vez que nos vimos que los ángeles te acunen para siempre. ¡Jamás te olvidaré! Tu amia Silvia González, Pedro Moltini, Constanza Moltini y flias.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. El Departamento de Informática de la Escuela Técnica Nº 6 participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex colega, Prof. Graciela Pereyra.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 6, despide con profundo dolor a su ex docente y acompaña a sus familiares en este difícil momento.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Con profundo dolor, tus ex compañeros del Departamento de Economía de la Escuela Técnica Nº 6, te despedimos rogando por tu eterno descanso. Siempre estarás presente en nuestros corazones.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Amigaza, descansa en paz. "Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Gracias por todo lo que brindaste. Sandra Quiroga, Edgar, Laura, Cristian y María Inés Jaime participan con profundo dolor su fallecimiento.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Querida Gra, es inmenso el dolor que nos deja tu partida. Prof. Serrano Daniel y Marisa Mansilla; sus hijas Antonella, Virginia y Sofía participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Prof. María Rosa Gangitano, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Prof. Silvia Gutiérrez participa con dolor su fallecimiento. Pide oraciones en su memoria.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Prof. Virginia Montoya participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Enrique Raab, Beatriz Higa, Silvia Raab y familia; Dora Higa, Hortensia Mansilla de Raab participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Peluca. Acompañamos a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GEREZ VDA. GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. "Que brille para la luz que no tiene fin". Al cumplir 3 meses de su fallecimiento. Sus hijos Eduardo, Marta, Martín, hija política Beba, nietos Iris, Víctor, Laura, Cristian, Cacho, Susana, bisnietos Elías, Máximo, Estefanía invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol. Ruegan oraciones en su memoria.

SCRIMINI, JUAN JUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/16|. Mi viejo, cuando se ha querido a alguien que ha muerto el recuerdo nunca muere. Siempre sentiremos tu ausencia y solo quedará confiar en Dios que estás en un lugar mejor. Seguirás siendo la estrella que guiará nuestro sendero. ¡¡¡Te amo mi viejo querido!!! Su esposa Ive, sus hijas Analía, Rosana, sus yernos Andrés, Carlos; sus nietos Álvaro; Gonzalo, Leonardo, Rita María y María Virginia; nietas políticas y bisnietos invitan a unirse en oración en la iglesia Cristo Rey alas 20 hs., al cumplirse un año de su partida a la Casa Celestial.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARABAJAL, TRÁNSITO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en la localidad de Sachayoj departamento Alberdi y serán sepultados hoy en el cementerio de dicho lugar.

CARABAJAL, TRÁNSITO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Su hijo Daniel Carabajal, su esposa Sari e hijos Daniel, Yanina y Pablo con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy en el cementerio de Sachayoj Dpto. Alberdi.

FRANCK, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Virgilio Gaspar Polti y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ex colega de la Esc. Técnica. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FRANCK, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Daniel Ballespin participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ex colega de la Esc. Técnica. Ruegan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

FRANCK, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Sus ex alumnos de la Promoción 1983 de la ENET Nº 1 "Dr. Ramón Carrillo" de Frías, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

FRANCK, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. La Comunidad Educativa y Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica Nº 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con dolor el fallecimiento del ex Regente del establecimiento y hermano del ex docente Prof. Hugo Franck y tío del actual docente CPN Marcelo Franck. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FRANCK, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Prof. Martín Suárez y flia, participan con dolor el fallecimiento de su amigo y colega, y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

GÓMEZ, ANDRÉS ABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Sus hijos Blanca Ambrosio Felina Elina mario Adelvino Teresa Laura Juan y Alfonso nietos bisnietos y de mas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tacañitas cob. Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

JUÁREZ, VALERIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 11-12-84|. "No importa cuánto tiempo haya pasado en los que ya no estás, siempre me acordaré de ti, todos esos bellos momentos tus recuerdos me alegran el corazón, pero igual es inevitable que no rueden las lágrimas por mis mejillas al aceptar que te has ido . Siempre serás ese ser que aunque no pueda ver físicamente sé que sigues a mi lado y vives en mi corazón, porque ni la muerte es tan fuerte como para desvanecer los sentimientos y todos los momentos compartidos. Te amamos! Tus padres y hermanos invitan a familiares y amigos a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs. en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.