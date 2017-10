“El amor no guarda rencor” (1 Cor 13, 5)

01/10/2017 - Hablamos mucho de misericordia, perdón y reconciliación, pero a veces como seres humanos podemos no aceptarlo y eso queda en el corazón y en la vida. Debemos sacar todo eso para llegar a vivir el verdadero amor. Dios siempre nos da la posibilidad de hacer y debemos saber que Dios nos ama, no tiene rencor y nos perdona (Lc 7, 47). El rencor es un resentimiento de todo lo que me han hecho y ofendido y no quiero perdonar ni dar la posibilidad de comunicarme. Aunque superficialmente digamos que ya pasó, en el corazón queda guardado el rencor. Mirando todo lo que pasa en nuestras relaciones podemos decir que es posible aceptar y vivir. “Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos” (Jn 15, 13). Si hay amor podemos perdonar y no guardar nada adentro. Jesús fue y es la personificación del amor y del perdón. El perdón se olvida del pasado, no hay rencor ni resentimiento. Hay que olvidar todo, no darle importancia. La Palabra de Dios nos dice: “Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros”. (Colosenses 3,13)E l Señor ordena: “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas”. (Mc 11, 25) “Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad”. (1 Jn 3, 18) El Señor dice: “Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta”. (Isaías 43, 18-19) No tenemos que mirar el paso, sino hay que seguir adelante. Tenemos que proclamar lo que hemos recibido gratuitamente de Dios. “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. (Efesios 4, 32) “No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios”. (Romanos 12, 17-19) A veces decimos que es difícil perdonar. ¡Amen a sus enemigos! Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman”. (Lc 6, 27-28) Podemo s da r t e s t imo - nio del amor de Dios porque cuando guardamos todo adentro nos podemos enfermar de los nervios, estrés, miedo, ataques de pánico. ¿De qué me sirve vivir de esa manera? “El Señor Dios es compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad”. (Éxodo 34, 6) Nosotros, hijos e hijas de Dios llenos de su amor tenemos que seguir sus instrucciones como Él nos ha mandado a hacer, recordando siempre que el amor no guarda rencor. Hemos terminado el mes de la Biblia y debemos referirnos a la Palabra de Dios, a las Escrituras Santas. Hay que poner en práctica lo que está dentro de la Biblia, no mirar lo que pasa en el mundo. El cristiano pone en práctica la Palabra de Dios y vivirla en el entorno de cada uno. Que Dios nos ayude para que cada uno, como Dios Padre que perdona y nos hace una fiesta aunque seamos miserables. Que nosotros también para imitarlo debemos hacer una fiesta con todo aquel que nos ha ofendido para que podamos llegar a vivir con alegría. Que Nuestra Madre, que nunca hemos visto que ha vivido ese rencor, al contrario, ha vivido mirando la gracia de Dios, nos ayude a entregar todo lo que nos dificulta para poner en práctica el amor de Dios. Con el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, podamos vivir la paz y el verdadero amor entre nosotros.